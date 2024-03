Un contrato secreto de Verstappen y Marko facilitaría su salida de Red Bull

Con un contrato a largo plazo que, en teoría, le compromete con Red Bull hasta finales de 2028, y otro coche dominante en sus manos, no parecía haber razón para que el holandés se sintiera tentado a fichar por otra escudería.

Pero en medio de la lucha de poder que ha estallado dentro de Red Bull por el control del equipo tras la investigación a Christian Horner, la situación ha cambiado mucho.

Los temores de su padre, Jos Verstappen, de que Red Bull corre el riesgo de "romperse" si Horner sigue en su puesto, desencadenaron una serie de rumores sobre que había dudas sobre si el tres veces campeón del mundo seguiría a largo plazo si no había cambios en la cúpula de mando.

Las cosas tomaron un nuevo rumbo en el Gran Premio de Arabia Saudí, cuando el propio piloto advirtió de que probablemente se marcharía si Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, salía de la escudería, en medio de la investigación por hacer filtraciones a los medios de comunicación.

A tenor de sus repetidos comentarios durante el fin de semana de Yeda, no cabía duda de que su futuro en Red Bull sólo estaba asegurado si Marko seguía formando parte de la escudería.

"Creo que he sido muy claro siempre en que tiene que quedarse", dijo Verstappen sobre Marko. "Cada uno tiene su papel, que es como siempre ha sido".

"Y, por supuesto, después de la muerte de Dietrich [Mateschitz] algunas de esas tareas se han dividido. Siempre he dicho que Helmut tiene que quedarse para el futuro, mientras esté vivo. Siempre he sido muy claro al respecto, como el año pasado tras Qatar. Espero que eso no cambie", añadió.

Las declaraciones de Verstappen: Fórmula 1 Verstappen afirma que su futuro en Red Bull F1 depende de Marko

Pero aunque sus sentimientos eran claros, los contratos en la Fórmula 1 son bastante robustos - y no depende únicamente de los pilotos decidir si de repente quieren abandonar el barco porque hay algo que no les gusta.

A menudo, la única forma de desvincularse de un contrato es mediante cláusulas de salida específicas, que sólo pueden activarse por razones claras a las que ambas partes se comprometieron en el momento de firmar el acuerdo.

A veces, las cláusulas pueden activarse por motivos de rendimiento, por ejemplo, si un piloto no alcanza un determinado objetivo o si el coche del equipo no está a la altura y no ofrece determinados resultados.

También se pueden incluir cláusulas de ruptura que ofrezcan total libertad. En Mercedes, Lewis Hamilton tenía una cláusula de salida en su último contrato que activó para así poder fichar por Ferrari ya de cara a la temporada 2025.

Sin embargo, esas cláusulas de ruptura pueden estar relacionadas con detalles más específicos, y eso puede incluir dar a los pilotos una salida si hay cambios de directivos. Motorsport.com tiene conocimiento de otros contratos de pilotos que han incluido ese tipo de detalles.

En el caso de Verstappen, se ha sabido en las últimas semanas que el holandés tiene una cláusula en su contrato que le permitiría abandonar el equipo si Marko es despedido.

Eso explicaría por qué ha sido tan claro al hacer sus comentarios de que si el veterano austriaco ya no cuenta para Red Bull, entonces su propio futuro probablemente estaría en otra parte.

Pero lo más intrigante de esta cláusula de salida de Marko es que, según las fuentes, no formaba parte del contrato original que Verstappen y Red Bull firmaron en 2022, ya que es algo que se añadió más recientemente.

Y aún más intrigante, ha sido revelado por personas con información privilegiada, que afirman que esta cláusula se añadió al contrato unilateralmente por los Verstappen y Marko sin que el equipo de F1 de Red Bull, ni Horner, supieran nada al respecto en ese momento.

Helmut Marko pudo hacer eso porque es uno de los dos directores de Red Bull, por lo que puede actuar en nombre del equipo.

La existencia de dicha cláusula solo parece haberse hecho pública en las últimas semanas, cuando el futuro de Verstappen se convirtió en tema de debate público y se mencionó abiertamente la presencia de esta cláusula.

Red Bull se ha negado a comentar la situación en torno a cómo o cuándo esta cláusula apareció en el contrato, pero su presencia sugeriría que era la forma que tenía Helmut Marko proteger su posición y de Verstappen para garantizar que tenía seguridad sobre los altos cargos.

Eso también significa que Verstappen se ha asegurado tener una "salida fácil" de Red Bull si es necesario, lo que demuestra que su discurso de estar tan vinculado a Marko es real.

Como dijo recientemente sobre que la estructura de gestión del equipo es más importante que pilotar el coche más rápido de la F1, Verstappen dijo: "¿Sabes lo que quiere decir eso?".

"Se trata de las relaciones que hay dentro del equipo y la comunicación. Si las cosas que son muy importantes para ti desaparecen en el equipo, entonces sería una situación inviable".

"Siempre he sido muy abierto al respecto, y todos lo saben", concluyó.

No es de extrañar que algunos equipos rivales como Mercedes y Aston Martin estén pendientes de las últimas novedades de Red Bull, porque saben que podría haber una oportunidad de oro para hacerse con el piloto estrella de cara al año que viene.

