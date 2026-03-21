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El parón de la F1 2026 en abril tiene "dos caras" para Aston Martin

El parón de la F1 2026 por Oriente Medio abre oportunidades para algunos equipos, aunque en el caso de Aston Martin ven tanto ventajas como desventajas.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Publicado:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Debido al conflicto de Oriente Medio, la Fórmula 1 se ha visto obligada a cancelar los grandes premios de Bahrein y Arabia Saudí, provocando así un parón de actividad que irá desde el 29 de marzo (Gran Premio de Japón), hasta el primer fin de semana de mayo, cuando está previsto que se lleve a cabo el Gran Premio de Miami, es decir, en total habrá un mes de "parón".

Para algunos equipos, esta pausa de carreras en la Fórmula 1 será una gran oportunidad, como ya han reconocido en Williams, donde esperan poder centrarse al 100% en rebajar el sobrepeso de su FW48.

Sin embargo, para otros como Aston Martin, el parón obligado supone una gran ventaja y a su vez una gran desventaja, tal y como ha explicado su director en pista, Mike Krack.

Cuando se le preguntó al respecto, dijo: "Sí, creo que hay dos caras de la moneda".

Y añadió a modo explicación: "Estar en la pista te permite descubrir problemas nuevos cada vez que ruedas. Pero no estar en la pista te ayuda a resolver problemas sin la intensidad a la que te obliga enfrentarte el calendario. Así que, sin duda, hay dos aspectos, aparte del personal".

Más sobre Aston Martin:

Por otro lado, la mayoría de problemas de Aston Martin en este inicio de temporada, al menos según dicen internamente, apuntan a la unidad de potencia Honda, que no podrá mejorar hasta que se completen las seis primeras carreras del año, una fecha que apuntaba a Miami, pero que tras la cancelación de las dos carreras de Oriente Medio, se ha retrasado hasta Mónaco.

Debido a ello, Mike Krack reconoce que le gustaría adelantar el plazo del conocido Sistema ADUO.

"Por supuesto, está claro que cuanto antes podamos introducir mejoras, mejor, pero, para ser sincero, no he participado en esas conversaciones, así que se trata de un tema diferente", concluyó el luxemburgés.

Por otro lado, en Aston Martin siguen los cambios tras un inicio de temporada complicado, Adrian Newey ha dejado el cargo de director del equipo para volver a centrarse en las funciones para las que fue realmente contratado: la dirección técnica del monoplaza. A su vez, Jonathan Wheatley, que actualmente era director de Audi, será nombrado como nuevo director de Aston Martin. 

Relacionado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Lars Baron / Getty Images

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