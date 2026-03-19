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Fórmula 1 GP de China

Newey deja el cargo de director de Aston Martin y fichan a Wheatley de Audi

Cambio grande en Aston Martin: Adrian Newey deja el cargo de director del equipo para volver a centrarse exclusivamente en sus funciones técnicas: Jonathan Wheatley llega desde Audi.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Editado:
Adrian Newey, Aston Martin Racing

Giro inesperado en Aston Martin. Según ha podido saber Motorsport.com, Adrian Newey dejará su cargo de director del equipo para volver a centrarse exclusivamente en los aspectos técnicos. Aún más sorprendente es el nombre de su sucesor: Jonathan Wheatley. El actual jefe de equipo Audi, que lleva trabajando en la escudería alemana desde el pasado mes de mayo junto al director ejecutivo Mattia Binotto, se prepara así para un nuevo giro en su carrera.

Tras apenas diez meses, Wheatley regresará a Inglaterra. Aún se desconocen los plazos, ligados obviamente a las posibles restricciones del contrato con Audi. La sede de Aston Martin en Silverstone se encuentra a apenas veinte kilómetros de la sede central de Red Bull, donde Wheatley pasó veinte años de su carrera. Un regreso a los orígenes, por tanto, pero también el inicio de un reto especialmente estimulante.

El primer elemento que hace atractiva esta oportunidad es el momento: Wheatley se incorporaría en un momento extremadamente delicado para el equipo, difícilmente peor. En Audi disfrutaba de cierta autonomía, reportando directamente al consejo de administración, pero la convivencia con Binotto no le garantizaba todos los poderes tradicionalmente asociados al cargo de director del equipo. En Aston Martin, en cambio, debería tener un margen de maniobra más amplio.

Jonathan Wheatley, Audi F1 Team Principal

Jonathan Wheatley, director del equipo Audi F1

Foto de: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

Su llegada podría además haber sido respaldada, si no sugerida directamente, por el propio Adrian Newey. Ambos han compartido dos décadas en Red Bull y no sería de extrañar que el nombre de Wheatley le hubiera sido propuesto a Lawrence Stroll precisamente por Newey.

Por su parte, Newey se prepara para poner fin a su experiencia como director de equipo a menos de cuatro meses de su nombramiento. Un cargo que comenzó en un contexto ya de por sí complejo y que se ha visto aún más complicado por una crisis muy alejada de las expectativas iniciales. Una situación en la que parte de la responsabilidad no puede sino recaer también en la dirección del equipo.

Por último, queda por ver cuál será la estrategia de Audi: ¿volverá el equipo al mercado en busca de un nuevo director de equipo u optará por una reorganización interna sin incorporar a una figura de igual peso?

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