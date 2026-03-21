Antonelli sueña con correr en resistencia junto a Verstappen en el futuro

El piloto de Fórmula 1 de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, ha expresado su deseo de formar equipo con Max Verstappen en una carrera de resistencia, revelando que ya ha pedido realizar un test en el Nordschleife.

La familia de Antonelli tiene fuertes vínculos con las carreras de turismos, ya que su padre Marco es un piloto consumado con décadas de experiencia en maquinaria GT y TCR.

El propio joven de 19 años ha mostrado inclinación por esta disciplina del automovilismo y disputó una prueba del GT italiano con el equipo familiar AKM Motorsport en 2023, logrando una pole position y una victoria en Misano en su debut.

Ha resurgido el interés entre los pilotos de F1 por explorar las carreras de resistencia tras conocerse que la estrella de Red Bull, Verstappen, disputará por primera vez las 24 Horas de Nürburgring este año, pilotando un Mercedes-AMG GT3 gestionado por Winward Racing.

Aunque el principal enfoque de Antonelli está en la F1, donde logró su primera victoria en el Gran Premio de China, el joven de 19 años aseguró que estaría encantado de compartir coche con su rival en la categoría, Verstappen.

"Me encantaría hacer una carrera de resistencia con Max juntos", dijo Antonelli en Shanghai. "Creo que sería algo increíble. Es genial porque ambos tenemos pasión por los GT. Obviamente, en mi caso, viene de mi padre con el equipo GT".

"A veces voy a hacer test cuando puedo, y obviamente Max también lo está disfrutando mucho. Es realmente genial que vaya a disputar las 24 Horas de Nürburgring. Creo que será un evento muy especial y, sin duda, lo estaré viendo".

"Es algo que en el futuro me gustaría mucho hacer, correr con él en una carrera de resistencia".

"Creo que seríamos una pareja muy interesante y sería una experiencia muy bonita, pero es algo que también he estado considerando".

"Ya he pedido hacer un test en el Nordschleife, por ejemplo, porque es un circuito que me encanta y me gustaría poder probarlo también en la vida real".

Foto de: Max Verstappen

Aunque Verstappen compite para Red Bull, rival de Mercedes en F1, el cuatro veces campeón del mundo se ha aliado con el fabricante alemán para sus proyectos en las carreras de resistencia este año.

Tras debutar en el Nordschleife al volante de un Ferrari 296 GT3 el año pasado, este año cambiará al icónico Mercedes-AMG GT3 para sus dos participaciones previstas en el legendario trazado alemán, incluido su debut en las 24 Horas de Nürburgring del 14 al 17 de mayo.

Esta asociación podría facilitar así una futura colaboración con Antonelli, quien se formó como piloto júnior de Mercedes en F1 y ahora forma parte de su equipo en los grandes premios.

Verstappen se mostró muy elogioso con Antonelli tras su primera victoria en F1, asegurando que el joven tiene un gran futuro en la categoría.

"Es fantástico, pero, por supuesto, no me sorprende", afirmó. "Era algo que iba a llegar, y no será el último".

Foto de: Max Verstappen