Quién es Bradley Lord, el nuevo director adjunto de Mercedes F1

Mercedes ha anunciado una reorganización de la estructura directiva de su equipo de Fórmula 1, en la que Bradley Lord ha ascendido a director adjunto del equipo, bajo las órdenes y como mano derecha de Toto Wolff.

Aunque Lord es reconocible en Reino Unido, por ser la voz que a menudo ha sustituido a Wolff en las entrevistas desde el muro de boxes de 'Sky Sports F1' durante los fines de semana de carrera, el británico suele permanecer en un segundo plano en la esfera pública. Entonces, ¿quién es? Te lo explicamos.

Una trayectoria inusual

Lord no es ningún desconocido en la Fórmula 1, ya que comenzó en el campeonato hace 25 años, como becario en la oficina de prensa del antiguo equipo Benetton, en 2001. Esto le llevó a ser ascendido a responsable de prensa sénior en el equipo Renault, ganador del campeonato del mundo en 2006 con Fernando Alonso —el mismo equipo, pero con otra imagen—, cargo que ocupó durante dos años.

Cruzando la línea que separa el periodismo de la comunicación, Lord se convirtió en editor de reportajes de la antigua revista F1 Racing en 2008, antes de volver al otro lado: primero con Renault como jefe de comunicación en 2010, y luego con Daimler AG —la empresa matriz de Mercedes— como director de comunicación en 2011.

En ese cargo supervisó las operaciones de todas las iniciativas de Mercedes en el mundo del motor desde Stuttgart, antes de centrarse en la oferta de F1 de las Flechas Plateadas a partir de 2013, como director de comunicación.

Bradley Lord, GP de Hungría

Un año más tarde, pasó a ser jefe de comunicaciones del departamento de F1 y, posteriormente, director de comunicaciones de Mercedes-Benz Motorsport, en 2017, abarcando el periodo dorado del equipo en el Gran Circo, en el que ganó siete títulos de pilotos y ocho de constructores.

El año 2021 trajo consigo otro cambio de cargo, esta vez para convertirse en director de comunicaciones estratégicas y, posteriormente, en director de comunicaciones, lo que se combinó con un papel de representante del equipo en 2024, que ha servido en gran medida como trampolín para su nuevo puesto. Como explicó Mercedes, Lord ha sido "fundamental en la configuración de la cultura del equipo, las comunicaciones y la cohesión estratégica en general".

Es posible que el público de la F1 reconozca su rostro por las numerosas imágenes del garaje que captaron la montaña rusa emocional de Wolff durante la batalla por el título de 2021, entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. Ahora, será la mano derecha del austriaco —si es que no lo era ya—, llenando el vacío que dejó la marcha del antiguo director de desarrollo de pilotos, Jerome d'Ambrosio, en 2024.