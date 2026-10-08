Alonso ve en Singapur una buena oportunidad: "Estaremos más en la pelea"

Después de conseguir su mejor resultado de la temporada en Sepang, Fernando Alonso ha llegado al Gran Premio de Singapur con especial motivación, consciente también de que el trazado de Marina Bay probablemente represente la mejor oportunidad del año para su Aston Martin ARM26, ya que la falta de potencia de Honda tendrá menos importancia este fin de semana.

En la rueda de prensa de la FIA previa al evento de Singapur, Alonso compareció ante los medios de comunicación y reconoció la importancia del buen resultado en Malasia, aunque matizó que siguen estando lejos de lo deseado.

"Ha sido importante, obviamente. Aún así, estamos muy lejos de lo que queremos, pero haber conseguido puntos y tener un ritmo competitivo en carrera es esperanzador".

Y añadió: "Todo el fin de semana fue un poco mejor. Pero aún así, sigue siendo lo que es. Este año ha sido doloroso. Nos sigue costando el ritmo y no tenemos velocidad en recta".

En ese sentido, Singapur carece de largas rectas y cuenta con muchos tramos de curvas, donde el AMR26 podría destacar. De hecho, Alonso reconoce que Marina Bay representa "una buena oportunidad".

"Vamos a depender mucho de los circuitos, así que probablemente este fin de semana estaremos un poco más en la pelea y en otros estaremos atrás. Así que tenemos que maximizar los buenos fines de semana y en Malasia lo hicimos bien".

"Sí, probablemente este fin de semana sea una buena oportunidad", admitió.

Sin embargo, el piloto asturiano de Aston Martin todavía no quiere lanzar las campanas al vuelto, ya que es consciente de que el paquete general del equipo era igual en circuitos como Bakú o Madring, donde no lograron tener un buen fin de semana.

"El coche era físicamente igual, con la misma configuración, con la misma unidad de potencia que en Bakú, cinco días antes de Malasia. Era todo igual. Y el diferencial de rendimiento fue enorme".

"No se trata de experimentar con la configuración, tener el coche en la ventana correcta o algo que podamos hacer en la pista. Desafortunadamente, depende demasiado de la configuración y de las rectas que hay en el circuito", concluyó el bicampeón de F1.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images