Aston Martin llega "bastante confiado" a Singapur; Krack señala a Alonso

Aston Martin llega al Gran Premio de Singapur 2026 de la Fórmula 1 después de conseguir su mejor resultado de la temporada con un octavo puesto en Malasia (GP de Bahrein), lo que obviamente ha sido "un gran impulso" para todo el equipo de cara a un fin de semana como el de Singapur "que debería ir bien" para el AMR26.

En la previa de la cita singapurense, Mike Krack, director en pista de Aston Martin, explicó cómo el resultado de Sepang ha reforzado la motivación y los ánimos del equipo.

"Ha habido un gran impulso toda la semana. Porque viajamos todos juntos, obviamente justo después de Malasia, para venir aquí".

"Y luego, durante los primeros días, lunes y martes, se pudo ver que es un alivio [ese resultado]. Ha sido un alivio conseguir buenos puntos y esto nos ayudará a todos. Y ahora, al llegar a Singapur, estamos motivados para continuar", dijo.

Cuando se le preguntó cómo de grande es la oportunidad que tienen en Marina Bay, un circuito en el que la potencia del motor Honda será menos importante, Krack no ocultó que sobre el papel debería ser uno de los circuitos más favorables para ellos.

"Sí, creo que este circuito nos debería ir bien. Y también es un fin de semana al sprint, lo que también trae sus desafíos, además, aquí siempre tenemos una meteorología cambiante, así que creo que puede ser una oportunidad".

"Pero no debemos cometer errores. Sabes que siempre digo lo mismo, porque siempre se aplica. Pero estamos bastante confiados para este fin de semana", añadió.

Quien brilló con luz propia en Sepang fue Fernando Alonso, precisamente quien podría ser una vez el protagonista en Singapur, o eso al menos cree Mike Krack, incapaz de describir ante los medios, entre ellos Motorsport.com, las sensaciones que detecta en el asturiano cuando ve que es posible luchar por algo más de lo habitual.

"Creo que Fernando fue primero el año pasado en la FP1 y cuarto en la FP2. Y no teníamos ni el cuarto coche ni el primero. Así que creo que este es un circuito en el que tienes que llegar a la clasificación sin mucha práctica. Tienes que hacerlo bien desde el principio".

"Es uno de esos pilotos que, si hay una oportunidad, no la fallará. Se nota en la forma en que hacemos los informes, en las preguntas... Se ve que siente que algo es posible. Es difícil de explicar, pero lo ves", concluyó el director en pista de Aston Martin en la F1.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images