Todos los jefes del equipo Aston Martin F1 que han precedido a Newey

Aston Martin se dispone a dar la bienvenida a Jonathan Wheatley como director del equipo, tras conocerse que Adrian Newey va a dejar el cargo. Motorsport.com informó este jueves que el genio británico, que había sustituido a Andy Cowell al comienzo de la temporada 2026, cedería el mando para volver a su cargo original dentro de la escudería con sede en Silverstone.

Lea también: Fórmula 1 Newey deja el cargo de director de Aston Martin y fichan a Wheatley de Audi

Esto significa que Aston Martin tendrá su quinto director de equipo desde que se incorporó a la parrilla de la Fórmula 1 en 2021, así que, ¿quiénes fueron los cuatro primeros?

Otmar Szafnauer - 2021

Otmar Szafnauer, exdirector de equipo de F1 Foto de: Andreas Beil

Otmar Szafnauer había liderado el equipo a través de múltiples transiciones, desde su anterior etapa como Force India hasta la era Racing Point, tras la intervención de Lawrence Stroll para salvar a la escudería en apuros.

Cuando se introdujo el nombre de Aston Martin, para 2021, Szafnauer se mantuvo en el cargo, aunque su mandato solo duraría una campaña bajo los característicos colores verdes de la escuadra inglesa. A principios de enero de 2022, se anunció que Szafnauer abandonaría el cargo, una noticia que no fue en absoluto inesperada tras la contratación, cuatro meses antes, del ex jefe de McLaren Martin Whitmarsh, como director ejecutivo.

El rumano-estadounidense se marchó tras llevar al equipo a terminar séptimo en el Mundial de Constructores de 2021, con Sebastian Vettel y Lance Stroll en los puestos 12º y 13º de la tabla de pilotos. Szafnauer acabó fichando por Alpine, donde su mandato resultó infructuoso.

Mike Krack - 2022-2024

Mike Krack, director de pista del equipo Aston Martin de F1 Foto de: Andrew Ferraro / LAT Images vía Getty Images

El exdirector de BMW Motorsport, Mike Krack, fue el elegido para sustituir a Szafnauer de cara a la temporada 2022. El luxemburgués fue contratado gracias al gran interés de Whitmarsh, quien en aquel momento afirmó: "Mike Krack es exactamente el tipo de director de equipo dinámico y moderno que necesitamos".

"Tras haber ocupado puestos de gran responsabilidad en el mundo del automovilismo tanto en BMW como en Porsche, y con el respaldo de su experiencia en ingeniería en la Fórmula 1 con Sauber, Mike posee una combinación de experiencia y conocimientos que lo convierten en la elección ideal para nosotros".

Krack formó parte de una importante campaña de contratación, cuando Lawrence Stroll comenzó a construir lo que esperaba —y sigue esperando— que se convirtiera en una potencia dentro del Gran Circo, incorporándose más o menos al mismo tiempo que el nuevo director técnico, Dan Fallows, procedente de Red Bull.

Lideró al equipo en una nueva fase de expansión, con la creación de un campus técnico de última generación en su sede de Silverstone, y en 2023 se vislumbraron buenas perspectivas en la pista, especialmente cuando Fernando Alonso amenazó con poner en aprietos a los tres equipos de la parte delantera, con una serie de podios.

La primera victoria se escapó en el Gran Premio de Mónaco, pero a partir de ahí se produjo un retroceso, aunque Aston finalizó la temporada 2024 en quinta posición de la clasificación de constructores. Sin embargo, tras tres años como director del equipo, Krack fue apartado de su cargo, aunque sigue en el equipo como director de pista.

Andy Cowell - 2025

Andy Cowell, Aston Martin Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Cowell, antiguo gurú de las unidades de potencia de Mercedes, se incorporó a Aston Martin cinco meses antes de sustituir a Krack en la siguiente reorganización directiva del equipo, además de desempeñar su cargo original de director ejecutivo.

En aquel momento, Cowell describió los cambios como "una evolución natural de los planes multianuales que tenemos programados, y estoy increíblemente ilusionado con el futuro", aunque finalmente permaneció en ese puesto solo una temporada.

Aston reveló en noviembre de 2025 que Cowell sería apartado y asumiría un nuevo cargo para supervisar la nueva colaboración con Honda, fabricante de unidades de potencia, dejando paso a Newey para que se convirtiera en director del equipo por primera vez en su carrera.

Bajo la dirección de Cowell, la escudería terminó séptima en la clasificación de constructores, con un quinto puesto como mejor resultado en el Gran Premio de Hungría; el coche tuvo dificultades para ser competitivo debido a una resistencia aerodinámica excesiva.

Adrian Newey - 2026

Adrian Newey, Aston Martin Racing Foto de: Kym Illman / Getty Images

La etapa de Newey como director del equipo puede haber sido breve, pero en ningún caso ha estado exenta de acontecimientos. El inicio de Aston Martin en la nueva era normativa de la F1 ha sido una pesadilla, ya que el motor Honda aún no ha sido capaz de completar la distancia de un gran premio.

Newey ofreció una extraordinaria rueda de prensa en el GP de Australia, que abrió la temporada, para revelar lo rezagada que estaba la nueva asociación, con falta de baterías de repuesto, vibraciones que causan preocupación por la salud de los pilotos, y el hecho de que el equipo no hubiera sido informado hasta noviembre de la dispersión del personal procedente de la anterior etapa del fabricante japonés en la F1 con Red Bull.

Dar un paso atrás hacia un papel técnico permitirá a Newey dedicarse a lo que mejor sabe hacer, aunque esto suponga más agitación para la escudería en su lucha por alcanzar la cima de la F1 y cumplir los sueños de la inversión del propietario, Stroll.

Más de Aston Martin: FÓRMULA 1 Stroll resume con ocho palabras el progreso de Aston Martin desde Australia