Russell acepta correr con el Mercedes F1 con menos mejoras: "Es una decisión obvia"

Mercedes utilizará dos W17 con especificaciones diferentes para el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1: Andrea Kimi Antonelli está listo para volver a probar las actualizaciones introducidas en Sepang, mientras que George Russell volverá a pilotar el coche que utilizó en Bakú.

El equipo introdujo un nuevo paquete de suelo y carrocería para el Gran Premio de Bahrein en Malasia, que incluía paneles de suelo revisados detrás de las ruedas delanteras y una superficie inclinada en la parte superior de los pontones laterales.

La escudería de Brackley informó de que, aunque ambos pilotos disfrutaron de mayores niveles de carga aerodinámica en las curvas de alta velocidad, las condiciones únicas de la carrera del pasado fin de semana dificultaron que el equipo comprendiera plenamente el comportamiento del nuevo paquete. El W17 pareció tener dificultades con la superficie irregular de la pista durante el fin de semana, lo que obligó a los pilotos a acelerar a mitad de curva para equilibrar la parte trasera.

Para profundizar en el conocimiento del paquete de mejoras de Sepang, el equipo distribuirá los componentes entre sus dos monoplazas. Russell afirmó que se trataba de una "decisión obvia", dado que él también sufrirá una penalización en la parrilla por un cambio de componentes de la unidad de potencia en Marina Bay, por lo que probablemente saldrá desde las últimas posiciones de la parrilla.

"De hecho, fui yo quien planteó la idea [de correr con el coche sin las últimas mejoras] antes de la carrera del domingo", reveló Russell en Singapur. "Cuando se produjo la avería, fue una decisión obvia, porque antes de la carrera estábamos más o menos 50-50 al respecto, y yo me mostraba más a favor de hacerlo, incluso antes de la carrera, mientras que ahora es una decisión totalmente obvia".

"No hay indicios que nos indiquen que la mejora no funcionara, y sabemos que el coche que teníamos en Bakú era el mismo que el de Budapest y Zandvoort; en Azerbaiyán conseguimos la pole por ocho décimas, y en Hungría nos quedamos a cuatro décimas del mejor ritmo. Esas fluctuaciones, incluso con un coche consistente y con tus rivales con el mismo coche, son drásticas; tienes una fluctuación de más o menos un segundo, puede ser esa diferencia, así que estamos bastante seguros de que fue algo específico de Malasia".

"Si nos fijamos también en el ritmo de Red Bull, está claro que rindieron por encima de lo esperado en comparación con lo que han mostrado esta temporada, y en comparación con el resto de equipos. En cuanto a nuestro ritmo frente al de McLaren y Ferrari, no fue muy diferente; no estaba muy desfasado. La penalización por el motor de este fin de semana nos ha brindado una buena oportunidad de volver atrás; es el coche con el que gané en Bakú".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; George Russell, Mercedes Foto de: Srinivasa Krishnan

Antonelli afirma que apostará por este paquete durante todo el fin de semana y no volverá a la especificación anterior, aunque las sesiones de sprint indiquen que las piezas anteriores a Sepang ofrecen niveles de rendimiento equiparables.

El líder del campeonato confía en que las nuevas piezas demostrarán un aumento del rendimiento y que, en última instancia, Sepang fue una carrera atípica.

«Las cifras nos contaban una historia diferente en Sepang, pero creo que allí fue un caso un tanto atípico porque el asfalto estaba muy irregular. De hecho, en algunas curvas faltaba asfalto.

«Además, hacía muchísimo calor; en algunos momentos la temperatura de la pista superaba los 60 grados. Así que creo que fue un caso un tanto atípico y, sin duda, tengo la sensación de que este fin de semana va a ser un poco más representativo.

Ya sabes, con temperaturas más frescas, el asfalto está en mucho mejor estado. Y creo que va a ser una prueba muy buena porque en Sepang nos costó mucho a baja velocidad y aquí hay muchos tramos a baja velocidad. Así que ya veremos cómo va a ir.

«Tendremos dos coches diferentes con dos paquetes distintos. Así que va a ser interesante ver cómo podemos hacer una comparación directa en ese aspecto.

«Creo que hay una mejora real [con el nuevo paquete], solo que no la vimos del todo en Sepang. Por eso fue un caso tan atípico.

«Esperemos que este fin de semana podamos entenderlo mejor, situar el coche en una mejor posición y ser capaces de aprovechar todo su potencial».