Sainz explica por qué Singapur no será como Bakú: "La velocidad media y alta nos limita"

Carlos Sainz llega al Gran Premio de Singapur 2026 de la Fórmula 1 con una visión realista sobre las posibilidades de Williams en Marina Bay. Después del paso adelante mostrado en Bakú, donde el equipo pudo llegar a la zona de puntos, el piloto español advierte de que las características del trazado singapurense no son tan favorables para el FW48.

El principal problema de Williams sigue estando en los circuitos donde aparecen las curvas de velocidad media y alta, una debilidad que limita las opciones del equipo incluso cuando el coche funciona mejor en trazados más lentos.

"Bueno, creo que habéis visto que nuestro coche a baja velocidad, como en Bakú, puede rendir y podemos estar más cerca del top 10. No en el top 10, pero más cerca".

"Pero en el momento en que sumamos curvas de velocidad media y alta, nuestro coche no ha sido lo suficientemente bueno como para darnos la posibilidad de luchar por ese top 10 en circuitos de velocidad media alta", añadió el madrileño.

Singapur, pese a ser un circuito urbano con muchas curvas lentas y una gran exigencia de tracción, no es exactamente un escenario idéntico al de Bakú. La mayor velocidad media del trazado de Marina Bay cambia el enfoque y puede volver a exponer algunas de las limitaciones del coche de Williams.

"Singapur es, claramente, un circuito de baja velocidad, pero con una velocidad media mucho más alta que en Bakú. Y por eso probablemente no sea el mejor circuito para nosotros. Sí, no será el mejor escenario para nosotros".

El español considera que el circuito azerbaiyano fue uno de los últimos grandes aliados para Williams esta temporada, junto a alguna otra cita concreta.

"Creo que Bakú fue el último de los circuitos que nos favorecería, quizá junto a México".

Irónicamente, más allá del rendimiento puro del coche, Williams sí ha encontrado un área en la que considera haber dado un paso importante durante esta temporada: la refrigeración de los pilotos.

En medio de un fin de semana en el que el calor puede ser protagonista, algunos pilotos lo han criticado. Sin embargo, Alex Albon quiso destacar el trabajo de su equipo con un chaleco de refrigeración más eficiente, algo que Sainz respaldó.

"Algunos otros pilotos no están muy contentos, pero si hay algo que como equipo hemos hecho bien en el desarrollo este año es el chaleco de refrigeración, que sin duda nos ha ayudado a Alex y a mí dentro del coche".

"Y sí, estamos muy contentos de tenerlo", concluyó el piloto madrileño de Fórmula 1.