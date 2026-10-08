Honda F1 no espera milagros en Singapur: "La potencia sigue siendo inferior"

Honda afronta el Gran Premio de Singapur 2026 de la Fórmula 1 con la esperanza de que las características de Marina Bay puedan reducir algunas de sus desventajas frente a otros fabricantes de motores, aunque los japoneses insisten en que la clave no es únicamente la potencia.

En un trazado donde la potencia pura tiene menos peso, la gestión de la energía y la entrega de la potencia pueden jugar un papel diferente. Sin embargo, Shintaro Orihara, responsable del proyecto de Honda en la Fórmula 1, evitó apuntar únicamente al propulsor como el factor decisivo.

Al ser preguntado por si un circuito con mayor demanda energética podría acercar a Honda respecto a sus rivales, Orihara admitió que la situación puede favorecerles ligeramente, pero recordó que sus debilidades seguirán presentes.

"Es una buena pregunta. Entonces, ¿cómo puedo decir que el rendimiento de nuestro motor sigue siendo inferior al de otros motoristas? Y tener menos potencia en el motor obviamente también afecta a la gestión de la energía".

"Así que, para ser sinceros, en una pista más rica en energía, quizá eso nos ayude un poco. Pero el punto más importante es nuestro paquete entero. Así que cómo funciona todo el paquete en esta pista es lo más importante", explicó.

La manejabilidad, la clave en Marina Bay

Más allá de la potencia máxima del motor Honda, Shintaro Orihara señaló uno de los aspectos fundamentales en un circuito urbano como Singapur: la confianza que el coche transmite al piloto en las curvas lentas y en los cambios de dirección constantes.

"Además, lo importante de este circuito es la manejabilidad para dar confianza a los pilotos para atacar las curvas con más fuerza. Creo que ese es un punto clave".

Ese apartado es especialmente relevante para Aston Martin, que durante la temporada ha identificado la entrega de potencia y la integración de la unidad de potencia como una de las áreas donde todavía tiene margen de mejora.

Por ello, Honda y el equipo de Silverstone han trabajado de forma conjunta para encontrar el mejor compromiso posible en un circuito donde cada pequeño detalle puede marcar grandes diferencias.

"Por eso, trabajamos estrechamente en el paquete para maximizar el rendimiento", dijo.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images