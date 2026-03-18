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Krack pide a los medios evitar preguntas "inapropiadas" a los pilotos de Aston

En Aston Martin piden que los medios protejan a los pilotos Fernando Alonso y Lance Stroll respecto a preguntas "polémicas".

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El fracaso inicial de un proyecto todopoderoso como el de Aston Martin con Adrian Newey y junto a Honda ha dejado muchas preguntas en el aire, pero desde el equipo considera que se debe mantener a los pilotos al margen de ellas.

Como es obvio, Fernando Alonso y Lance Stroll hablan cada día del fin de semana de gran premio ante los medios, y se les pregunta por la situación que atraviesa la escudería británica. Cuando le preguntaron si Newey, ausente en el GP de China, estaba dedicando un poco más de tiempo a los pilotos para explicarles toda la situación y mantenerlos motivados, Mike Krack aprovechó la oportunidad para hacer una petición.

"Me alegro de que me hagas esa pregunta porque para los pilotos es lo más duro", comenzó el luxemburgués, ahora representante de Aston en los circuitos. "Ya lo he dicho antes y lo voy a repetir. Y también espero que sea una especie de petición para vosotros [los medios]. Los pilotos no pueden hacer nada. Los pilotos están muy expuestos y reciben preguntas, reciben preguntas polémicas".

A continuación, hizo referencia a la comparecencia de Stroll tras la clasificación del sábado en Shanghai, cuando el canadiense respondió a cuatro preguntas con tres 'no' y a otra con nueve palabras', una frase.  "Escuché quejas de que Lance no estaba dando muchas respuestas", continuó Krack. "Tenemos que entender esta situación. Es una competición deportiva. Es emocional. Todos hacemos esto por la emoción y no queremos estar peleándonos en la retaguardia. Están poniendo muchísima energía en esto, y a menudo reciben preguntas que a veces no son apropiadas".

"Se puede decir que son deportistas profesionales, pero también son seres humanos. Ayudadnos, por favor, a conseguirlo. Ahora mismo es difícil, pero creo que si conseguimos tener un poco de consideración con los pilotos en esto, creo que nos ayudará a todos con nuestro producto".

 

La ausencia de Newey en China

Hay quien interpretó que Adrian Newey no viajara al GP de China como una situación de crisis en la que se habría quedado en la fábrica buscando soluciones. Sin embargo, Krack explicó que ya estaba planeado de antemano, y que no era una consecuencia de lo ocurrido una semana antes en la apertura del curso en Australia: "Sí, hay un plan establecido sobre dónde se supone que debe venir y dónde no, así que no hemos cambiado eso. Tendría que revisar el plan, pero siempre ha estado claro que Adrian no iba a estar en todas las carreras".

Respecto a cómo fue el trabajo remoto de Newey durante el fin de semana de Shanghai, Krack explicó: "Bueno, hoy en día, con los medios de comunicación modernos, creo que realmente no importa dónde se encuentre la gente. He oído que Sky Alemania estaba retransmitiendo desde Alemania el Gran Premio de Australia, así que creo que hoy en día eso no es un problema"

"Y sí, mantuvimos un intercambio normal", concluyó.

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