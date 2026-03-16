Por qué Aston Martin aún es optimista pese al pésimo inicio de la F1 2026

El pésimo comienzo de Aston Martin en la temporada 2026 de la Fórmula 1 ha sido ampliamente documentado. Todo empezó a principios de 2025, cuando el equipo metió su coche en el túnel de viento con cuatro meses de retraso, algo que atrasó su llegada a la prueba de Barcelona, en la que no empezó a rodar hasta el cuarto de los cinco días de acción.

Así que, de los equipos presentes —Williams se saltó ese test—, fue el que registró con diferencia el menor número de kilómetros, algo que se prolongó en las pruebas de pretemporada de Bahrein. Las señales eran inquietantes y, dado que se encuentra en una lucha contra Cadillac para evitar ser el farolillo rojo, no es así como se suponía que iba a comenzar la nueva era para la escudería de Silverstone.

Las expectativas habían sido altas; el líder del campeonato, George Russell, calificó a Aston Martin como el equipo que, en su opinión, podía plantar cara a los cuatro primeros, sobre todo tras el gran fichaje del legendario diseñador Adrian Newey y su nuevo y exclusivo acuerdo con Honda.

Pero el cambio de las unidades de potencia de Mercedes por las del fabricante japonés ha sido la causa de su caída: las excesivas vibraciones del motor provocaron repetidos fallos en la batería y dejó sin repuestos al equipo para la primera carrera de la temporada en Melbourne.

Así que pensaban que se limitarían a solo 25 vueltas en Albert Park, aunque en realidad superaron las expectativas, ya que Lance Stroll completó más de la mitad de la carrera. Puede que sea aferrarse a un clavo ardiendo, pero eso sí que supuso un matiz positivo en un fin de semana desastroso, que comenzó con solo 54 vueltas en las tres sesiones de entrenamientos y con Stroll sin siquiera salir a la clasificación.

Es en momentos como este cuando los equipos deben poner buena cara al mal tiempo, y eso es exactamente lo que están haciendo Aston y Honda. Sobre todo porque salieron de China, la segunda carrera de 2026, con cierto progreso, ya que el AMR26 completó 38 vueltas, un número similar al de los demás en la única sesión de entrenamientos, y luego consiguió completar la carrera sprint, aunque más tarde ambos coches se retiraron del gran premio del domingo.

Nico Hülkenberg, Audi F1 Team, Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd a través de Getty Images

"No podemos estar satisfechos con el doble abandono en el Gran Premio de China de hoy", dijo el director general de Honda, Shintaro Orihara. "Sin embargo, si nos centramos en los aspectos más positivos, hemos recorrido más kilómetros que en Melbourne, lo cual es positivo. También hemos aumentado nuestra fiabilidad a lo largo del fin de semana, pero esto aún no es suficiente".

Si Aston Martin quiere progresar, es fundamental mejorar la sensación del piloto al volante del AMR26, tal y como demostró la experiencia de Fernando Alonsoen el Gran Premio de China. El español decidió retirarse tras 32 vueltas porque "empecé a perder la sensibilidad en las manos y los pies" debido a las vibraciones; de no ser por eso, podría haber seguido más tiempo.

"Fue una molestia", afirmó Mike Krack, exdirector del equipo y ahora director en pista de Aston, cuyo otro piloto, Lance Stroll, completó solo 10 vueltas en Shanghái debido a un problema con la batería.

"Creo que es una nueva lección. Durante el fin de semana, creo que hicimos 19 vueltas en la carrera sprint y, obviamente, entre medias siempre hay un descanso. Creo que él también admitió que si luchas por la victoria, es posible continuar. No estábamos en una posición muy fuerte en ese momento, así que fue una decisión bastante fácil de tomar".

Así que eso es al menos algo que Aston Martin debe tener en cuenta de cara al Gran Premio de Japón dentro de dos semanas, porque mientras pueda acumular km, debería ser capaz de encontrar mejoras.

"Probablemente te reirás si digo que hemos progresado, porque hoy no parecía un gran avance. Pero cuando lo analizo, por ejemplo, nunca habíamos dado tantas vueltas", añadió Krack.

"En cuanto a la energía, es algo que creo que todos los equipos confirmarán: se descubren cosas nuevas cada ve que sales a la pista en solitario, pero también se descubren cosas cuando se corre con otros. Ayer vimos cosas cuando estábamos en la sprint con los coches juntos en la primera vuelta tras una reanudación después de una parada en boxes"

"Así que hay muchísimas cosas que se aprenden. Además, se detectan fallos. Encontramos problemas en los que piensas: ¿por qué ha pasado eso ahora? Lo analizas y entonces te das cuenta de que es este tipo de ajuste o esta parte del reglamento lo que lo ha provocado, y ya lo sabes para la próxima vez".

"Desde ese punto de vista, es importante correr, es importante acumular conocimientos y no se trata solo de la energía, sino que también tenemos una generación de neumáticos diferente que se comporta de otra manera. Así que todas estas cosas, si te quedas en el garaje, nunca las descubrirás", finalizó.

Mike Krack, Aston Martin Racing Foto de: Zak Mauger / LAT Images vía Getty Images