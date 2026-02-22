Ocon ve una ventaja clara en Haas: "El motor Ferrari marca la diferencia"

Mientras la Fórmula 1 afrontaba este viernes su última jornada de test invernales en Bahrein, los primeros balances empiezan a llegar por parte de los equipos. Si algunos competidores atraviesan dificultades, como Aston Martin, incapaz de completar su programa de rodaje debido a problemas surgidos el día anterior, otros, por el contrario, parecen estar inmersos en una dinámica muy alentadora.

Es, al menos, la impresión que dejó Esteban Ocon sobre Haas F1. La escudería estadounidense ya ha acumulado 234 vueltas desde el inicio de la segunda sesión de pruebas en Bahrein, 624 giros en el conjunto de las dos semanas en el circuito de Sakhir, y 1.015 si se incluyen los completados en Barcelona.

Haas se sitúa así entre los equipos más activos en pista, mostrando una fiabilidad especialmente tranquilizadora en esta fase de la preparación. A la víspera del último día de test antes del primer Gran Premio de la temporada, que se disputará en Australia, Ocon hizo el jueves por la noche un primer balance globalmente positivo, subrayando los progresos significativos realizados en los últimos días de rodaje.

"No soy optimista, nunca se sabe exactamente dónde está cada uno durante los test", matizó primero el francés, antes de añadir: "Creo que hemos hecho muchos buenos descubrimientos hoy. Probablemente los mayores descubrimientos que hemos hecho en todo el periodo de pruebas desde el inicio del año. Así que claramente ha sido un buen paso adelante".

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Hemos probado muchas cosas diferentes y hemos conseguido mucho más agarre en el tren delantero, que es donde el coche lo necesitaba. Ahora tenemos mucho menos subviraje que al inicio de los test. Y también es mucho más fácil frenar".

"Así que claramente vamos en la buena dirección, pero sabemos que todavía podemos ganar más. Intentaremos hacerlo mañana, espero. Y espero que eso nos ayude a seguir en esa dirección, hacia Melbourne".

Un motor Ferrari con una ventaja real en las salidas

Las salidas deberían ser un aspecto clave en este inicio de temporada. Con la desaparición del MGU-H en los motores de 2026, el régimen óptimo del turbo depende ahora únicamente de la parte térmica del motor. Esto exige un mayor trabajo por parte de los pilotos, obligados a mantener su unidad de potencia a muy altas revoluciones durante varios segundos para alcanzar la ventana correcta de funcionamiento.

Algunos equipos han solicitado incluso una modificación del reglamento para permitir que todos los pilotos, especialmente los que parten desde el fondo de la parrilla, dispongan del tiempo necesario para realizar una buena arrancada. La FIA llevó a cabo varias simulaciones del procedimiento durante los test organizados en Bahrein.

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Sin embargo, si varios pilotos parecieron tener dificultades en estas pruebas de salida, otros no encontraron problemas destacables. Es el caso de los monoplazas equipados con motor Ferrari. El bloque italiano cuenta con un turbo más compacto, que permite una subida de revoluciones más rápida y eficiente y, por tanto, salidas más competitivas.

"Por nuestra parte, sí [conseguimos buenas salidas]", declaró Ocon. "No es exactamente como el año pasado, pero en el pit es igual que el año pasado. En la salida de carrera es ligeramente más difícil, pero honestamente no tiene nada que ver con el inicio de los test, cuando probamos estos coches por primera vez".

"Así que en estos dos últimos días nuestras salidas han sido bastante sólidas. Estamos contentos. Habrá que ver cuando vayamos a circuitos con mucho más agarre en la salida. No conozco los detalles, pero sí, creo que [el motor Ferrari] empieza bastante bien, lo cual es agradable. Es una buena ventaja para nosotros. El procedimiento, tal y como está, es bueno".

"Lewis y yo adelantamos prácticamente a todo el mundo como cohetes [durante las pruebas de salida al final de la jornada del jueves]. En mi caso, pusieron una medida de seguridad antes de la curva 1, así que corté después de 200 metros. Estaba un poco frustrado, digamos, por tener que pulsar el botón boost para ir más rápido. Pero bueno, solo eran test y lo más importante eran los primeros 200 metros"

.

Algunos puntos por mejorar

No obstante, no todo está completamente resuelto. La cuestión de los adelantamientos y el uso del modo "overtake" sigue siendo, por ahora, bastante incierta, con pocas pruebas del procedimiento en las últimas semanas y primeras sensaciones poco concluyentes. Además, pese a todos los ensayos posibles, nada puede reproducir realmente el uso de este modo en condiciones de carrera.

"[Probé el ‘modo overtake’] un poco en Barcelona", explicó. "Aún no en condiciones reales de pilotaje, pero sí. De momento, la primera impresión es que no parece suficiente para ganar lo necesario como para adelantar a los coches de delante. Pero, una vez más, veremos si es así en Melbourne".

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Lo ideal sería que recargáramos mucho más de lo que hacemos ahora. Y que el depósito de energía global fuera mayor cuando estás detrás. Pero la ganancia que tenemos por el momento es del orden de dos décimas, no mucho más, cuando estás detrás. Quizá cambie, no lo sé. Pero por ahora, sí, eso es lo que observamos".

Otro eje de progresión concierne al equilibrio general del monoplaza. Ocon explica que el comportamiento aún no es óptimo, pese a los avances reales constatados el jueves.

"Creo que todavía tenemos algunos pequeños problemas", confesó el francés. "Tuve algunos bloqueos de la rueda delantera derecha en la curva 11, que estamos intentando reducir al máximo. Evidentemente, hoy estuvo mucho mejor".

"Hemos encontrado bastante rendimiento ‘gratuito’ en el eje delantero en general. Y eso fue satisfactorio hoy. Por eso digo que probablemente hemos dado el mayor paso adelante desde el inicio de los test. Así que es realmente positivo en términos de equilibrio. Pero sabemos que podemos encontrar más y hay que solucionarlo antes de Melbourne".

Te puede interesar: FÓRMULA 1 Vídeo: Ferrari maravilla con un increíble concepto de alerón trasero en Bahrein