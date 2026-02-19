Ir al contenido principal

Noticias
Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Ferrari maravilla con un increíble concepto de alerón trasero en Bahrein

Ferrari ha sorprendido con una novedosa apertura del alerón trasero para la aerodinámica activa, girando180° en el test de Bahrein 2026 de F1.

Gianluca D'Alessandro Roberto Chinchero
Editado:
El alerón trasero del Ferrari SF-26

Ferrari sigue introduciendo actualizaciones y, sobre todo, innovando. Tras el inédito aletín situado justo detrás del escape trasero único, una solución nada fácil de replicar por parte de sus rivales dada la especificidad del reglamento en el que se ha desarrollado, la Scuderia se presentó en la pista en la segunda jornada de test en Bahrein con otra novedad en el alerón trasero, con un detalle que la distingue de todos los demás monoplazas de la parrilla.

Te lo contamos AQUÍ:

El reglamento concede a los equipos una amplia libertad en la gestión del mecanismo de apertura del alerón trasero y, como era de esperar, en estas primeras semanas han surgido interpretaciones muy diferentes. Hay quienes se han mantenido más fieles a la filosofía del antiguo DRS, manteniendo el pivote de rotación en el borde de salida, y quienes han optado por una vía alternativa, entre ellos Alpine, que ha adoptado un alerón que se pliega girando alrededor del borde de entrada.

Muchas soluciones diferentes, sin duda, pero en el penúltimo día de test en el Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir, la escudería italiana sorprendió a todos presentando un sistema de apertura del alerón trasero completamente nuevo. En el SF-26 que salió a la pista esta mañana con Lewis Hamilton al volante, el flap superior se "voltea", una opción que no tiene equivalente entre las interpretaciones vistas hasta ahora.

Aquí se ve la fase de rotación del flap trasero, con la parte frontal con los logos de HP que, continuando girando, acabará orientada hacia abajo.

Aquí se ve la fase de rotación del flap trasero, con la parte frontal con los logos de HP que, continuando girando, acabará orientada hacia abajo.

Foto de: AG Photo

La apertura del alerón se produce ahora en el pivote situado en el centro y ya no en la parte final como en el pasado, lo que solo hacía mover el borde de entrada: eso permite que también se mueva la parte trasera. La otra diferencia es que ahora, una vez alcanzada la posición horizontal en el momento en que se abre, el alerón continúa girando y se invierte completamente 180°. En la práctica, la parte delantera del alerón, la que lleva el logotipo de HP, termina girando aún más apuntando hacia abajo, mientras que la parte trasera, donde aparece el patrocinador IBM en azul, queda orientada hacia arriba.

Eso implica que el borde de salida cuando el ala está en posición abierta, que de hecho coincide con el borde de entrada cuando el ala está cerrada, adopta un perfil completamente diferente. De este modo se crea una especie de expansión, con la parte delantera central del flap convirtiéndose en el elemento guía de los flujos de salida. No es casualidad que, para realizar la rotación, ya no exista el actuador central que levantaba el ala, sino que se haya utilizado un sistema diferente. 

Aquí se ve el flap en posición cerrada: cuando se abre el alerón trasero, la parte con el patrocinador HP termina orientada hacia abajo, mientras que la parte trasera está orientada hacia arriba.

Aquí se ve el flap en posición cerrada: cuando se abre el alerón trasero, la parte con el patrocinador HP termina orientada hacia abajo, mientras que la parte trasera está orientada hacia arriba.

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Lea también:

