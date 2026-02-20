Vídeos: así han evolucionado las salidas en el test de F1 2026; Ferrari destaca

La Fórmula 1 2026 llegó a Bahrein con una gran duda bajo el brazo: ¿serían un caos las salidas sin el MGU-H y con estos motores obligados a vivir a base de revoluciones antes de apagarse las luces?

Cinco segundos extra. Ese fue el parche inicial. Un margen adicional entre la colocación del último coche y el inicio de la secuencia habitual del semáforo. Más tiempo para mantener el turbo cargado. Más margen para evitar el temido anti-stall. Más tensión en parrilla.

Durante tres días, la FIA fue probando el nuevo procedimiento. Y lo que empezó con cautela terminó con un patrón claro: nadie se queda clavado… y Ferrari sale muy bien.

Vídeo: primer ensayo del nuevo procedimiento de salida, máxima cautela

El primer experimento llegó el miércoles por la tarde. Procedimiento completo: VSC, Safety Car, bandera roja, vuelta de formación, segunda vuelta y, tras cinco segundos de paneles azules parpadeando, luces. Era territorio desconocido.

Nadie arriesgó. Nadie se quedó parado. No hubo caos. El Ferrari de Lewis Hamilton no destacó en los primeros metros, incluso pareció algo más conservador que otros. Isack Hadjar dio la sensación de reaccionar mejor.

Fue una salida limpia, pero contenida. Más ensayo general que declaración de intenciones. Y ya entonces hubo una ausencia que empezaba a llamar la atención: Aston Martin. No participó. Problemas de fiabilidad por la mañana, motor Honda limitado de revoluciones… y silencio en la parrilla.

Jueves por la mañana: Ferrari empieza a asustar

Solo cuatro coches se alinearon. Mercedes en cabeza, McLaren segundo, Hamilton tercero y Haas cerrando.

Aquí empezó a cambiar el tono.

Tanto el Ferrari como el Haas —ambos con unidad italiana— superaron al Mercedes en los primeros metros. Y el McLaren de Lando Norris volvió a tener problemas: pequeño enganchón previo y otra salida poco limpia.

No hay vídeo oficial de esta prueba, pero en el paddock ya se comentaba lo evidente: el motor Ferrari carga rápido. Muy rápido.

Vídeo | la salida del jueves por la tarde: el motor Ferrari destaca

Fue el simulacro más llamativo de todos. Red Bull salía primero, Mercedes segundo, Haas tercero y Hamilton cuarto. En teoría, no era la posición ideal para brillar. Pero brilló.

Hamilton pasó de la cuarta plaza a liderar antes de la frenada. El Haas F1 también salió disparado, superando a Mercedes y Red Bull para colocarse casi segundo. Fue la demostración más clara de la semana.

No era una salida al límite absoluto, pero el mensaje fue contundente: Ferrari ha entendido este reglamento. Mientras otros aún gestionan el equilibrio entre revoluciones y tracción, el propulsor de Maranello parece tener una ventana más cómoda.

Salida del viernes por la mañana: normalidad

Tres coches. Haas delante, McLaren y Red Bull en fila detrás, sin ocupar la zona sucia. Los tres arrancaron bien. Sin dramatismos. Sin sobresaltos.

Para entonces, el nuevo procedimiento ya parecía interiorizado.

Vídeo: así ha sido la última prueba de salida del test de Bahrein de F1

Nueve coches participaron en el último simulacro. Cadillac amagó, pero se metió en boxes. Aston Martin, otra vez ausente. Ni una sola salida probada en toda la semana. Mercedes ocupó la posición más adelantada. Leclerc salía varios metros por detrás, desde la zona sucia. Haas cerraba el grupo.

Fue la salida más limpia de todas.

Leclerc llegó a la altura de Russell en la primera curva. El Haas, partiendo último, adelantó a un Red Bull, al McLaren, al Racing Bulls y al Audi, emparejándose con Alpine. Nadie se quedó clavado. Nadie sufrió anti-stall visible. Algunos levantaron antes de final de recta: no era una carrera real. Pero el patrón se repitió.

Ferrari vuelve a salir fuerte.

Una conclusión clara… y una incógnita

La evolución ha sido evidente: de la cautela inicial a la estabilidad final. El procedimiento con cinco segundos extra funciona. Al menos en Bahrein. Pero también deja dos titulares paralelos.

Ferrari parece haber optimizado su turbo para este escenario, confirmando los rumores que circulaban desde 2025, y tanto ellos como Haas parecen aprovecharse. Y Aston Martin es el único equipo que no ha probado ni una sola salida con el nuevo sistema, condicionado por los problemas de fiabilidad y las limitaciones de su motor.

La próxima vez que se alineen en parrilla ya no será un ensayo. Será Melbourne. Y ahí no habrá segunda vuelta de formación.