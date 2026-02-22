Ir al contenido principal

Fórmula 1

Jos Verstappen lanza un aviso: "Lo que hemos visto de Red Bull es muy prometedor"

Tras unos productivos test de pretemporada en Fórmula 1, Jos Verstappen, padre de Max Verstappen, calificó como "prometedor" el nivel mostrado por el equipo.

Zeynep Taş Pol Hermoso
Editado:
Jos Verstappen

Después de uno de los mayores cambios reglamentarios técnicos de la última generación en la Fórmula 1, todas las miradas estaban puestas en cómo los equipos interpretarían el nuevo reglamento y qué soluciones innovadoras aparecerían en la parrilla.

Para la escudería con sede en Milton Keynes el desafío era aún mayor. No solo diseñaron un chasis completamente nuevo, denominado RB22, sino que además iniciaron una nueva etapa en la era de las unidades de potencia desarrolladas bajo el proyecto Red Bull Powertrains, en colaboración con Ford. Esta alianza marca el inicio de una etapa clave para el equipo en el apartado técnico.

Tanto en el shakedown de Barcelona como en los test oficiales de Bahrein, Red Bull mostró un rendimiento silencioso pero convincente. El monoplaza se vio equilibrado desde el principio, sin aparentes problemas graves de fiabilidad o comportamiento. En tandas largas, el ritmo fue competitivo y, por momentos, especialmente llamativo. Con determinadas cargas de combustible, el coche incluso pareció más rápido de lo previsto, lo que sugiere que el equipo podría haber entendido las nuevas reglas aerodinámicas mejor de lo que muchos esperaban.

Mira:

Este sólido rendimiento también se reflejó en la parte del motor. A pesar de ser la primera temporada completa de la unidad de potencia desarrollada por RBPT junto a Ford, la velocidad punta fue competitiva, la gestión energética consistente y la fiabilidad, en líneas generales, positiva.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sona Maleterova / Getty Images

Jos Verstappen, en declaraciones a la cadena belga RTBF, se mostró prudentemente optimista al ser preguntado por la jerarquía competitiva: "Nunca se puede saber exactamente dónde estás. En los test no ves lo que realmente hacen los demás, pero debo decir que estoy satisfecho con lo que hemos visto".

"Especialmente en lo que respecta al motor, mi primera impresión es que es fuerte y resistente. En la primera carrera veremos realmente dónde estamos".

"Aún hay pequeños detalles por ajustar, algo completamente normal en esta fase. Siempre hay cosas que mejorar, pero el coche está funcionando muy bien y ha completado muchos kilómetros, lo cual es muy prometedor de cara al inicio de temporada".

Más de Red Bull:

