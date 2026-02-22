Todos los números y estadísticas de los test de la F1 2026: datos, vueltas, kilómetros
Estadísticas completas de los test F1 2025: ranking de kilómetros por piloto y equipo, con Mercedes dominando el kilometraje total.
Después de tres sesiones de test entre Barcelona y Sakhir ha llegado el momento de dar… los números. Entre la primera salida en Cataluña a finales de enero y las pruebas en Bahrein a mediados de febrero, los once equipos inscritos acumularon kilómetros con fortuna dispar, evidenciando diferencias también marcadas en el trabajo realizado y en el nivel de fiabilidad alcanzado.
George Russell, Charles Leclerc y Esteban Ocon destacan especialmente: los tres superaron la simbólica barrera de los 3.000 km recorridos en cuatro días y medio de pruebas, teniendo que compartir el coche con su respectivo compañero de equipo. En la práctica, cada uno completó el equivalente a al menos dos Grandes Premios por cada día de test, un volumen de trabajo que da una idea inmediata de la intensidad del programa realizado.
Un dato impresionante que inevitablemente contrasta con la situación de quienes tuvieron mucha menos suerte. Es el caso de los dos pilotos de Williams, obligados a perderse por completo la sesión de Barcelona, o de los dos de Aston Martin. Lance Stroll, en particular, vivió un programa fragmentado y plagado de problemas: tras inaugurar los test con una "jornada" de apenas 5 vueltas en Barcelona, cerró en Bahrein con otra sesión de solo 6 vueltas, sin lograr siquiera alcanzar los 800 km totales.
|PilotO
|EQUIPO
|BARCELONA (Km)
|BAHREIN 1 (km)
|BAHREIN 2 (km)
|KM TOTALES
|Russell
|Mercedes
|1234
|1018
|1271
|3523
|Leclerc
|Ferrari
|1076
|1185
|1093
|3354
|Ocon
|Haas
|1138
|1028
|1110
|3269
|Piastri
|McLaren
|596
|1164
|1202
|2961
|Lindblad
|Racing Bulls
|778
|855
|1299
|2932
|Bearman
|Haas
|689
|1082
|1077
|2849
|Verstappen
|Red Bull
|675
|1066
|1104
|2846
|Gasly
|Alpine
|1076
|790
|969
|2835
|Norris
|McLaren
|759
|1120
|936
|2816
|Hamilton
|Ferrari
|973
|1093
|660
|2727
|Antonelli
|Mercedes
|1103
|509
|1066
|2679
|Hulkenberg
|Audi
|675
|963
|1007
|2645
|Lawson
|Racing Bulls
|708
|915
|904
|2526
|Colapinto
|Alpine
|550
|931
|974
|2455
|Bortoleto
|Audi
|419
|953
|926
|2297
|Sainz
|Williams
|0
|1158
|1061
|2219
|Hadjar
|Red Bull
|736
|790
|677
|2203
|Albon
|Williams
|0
|1126
|931
|2057
|Perez
|Cadillac
|359
|904
|731
|1993
|Bottas
|Cadillac
|405
|828
|709
|1942
|Alonso
|Aston Martin
|284
|815
|520
|1334
|Stroll
|Aston Martin
|23
|608
|173
|781
También en Cadillac, en su debut en el Mundial, la continuidad nunca terminó de llegar. En los dos primeros test los pilotos rodaron a trompicones, centrados sobre todo en comprender los procedimientos y el funcionamiento de un monoplaza de F1 más que en la búsqueda de reglajes o rendimiento. No sorprende, por tanto, que el equipo haya sido uno de los más lentos del grupo, con referencias que por ahora lo sitúan al fondo de la parrilla.
Antonelli, desafortunado: los problemas le cuestan 850 km
Hay, sin embargo, un dato que merece atención: la diferencia entre compañeros de equipo. Es ahí donde emergen diferencias significativas, a menudo en perjuicio de los pilotos con menos experiencia, precisamente aquellos que más habrían necesitado continuidad en pista. Emblemático es el caso de Andrea Kimi Antonelli que, debido a la larga serie de problemas técnicos sufridos en los dos últimos test en Bahréin, acumuló casi 850 km menos que George Russell.
Una diferencia relevante, sobre todo teniendo en cuenta que Mercedes planteó un programa cargado de tandas largas: un enfoque en el que las pruebas de reglaje producen efectos más evidentes a largo plazo que en el corto. Antonelli pagó especialmente los problemas técnicos en la suspensión y en el motor, incluido el que le obligó a perderse las dos últimas horas de su jornada final, restándole más tiempo valioso en pista.
|equipo
|pilotos
|diferencia de km
|Mercedes
|Russell – Antonelli
|844
|Red Bull
|Verstappen – Hadjar
|643
|Ferrari
|Leclerc – Hamilton
|627
|Aston Martin
|Alonso – Stroll
|553
|Haas
|Ocon – Bearman
|420
|Racing Bulls
|Lindblad – Lawson
|406
|Alpine
|Gasly – Colapinto
|380
|Audi
|Hulkenberg – Bortoleto
|348
|Williams
|Sainz – Albon
|162
|McLaren
|Piastri – Norris
|145
|Cadillac
|Perez – Bottas
|51
También Isack Hadjar perdió mucho tiempo respecto a Verstappen, debido a problemas hidráulicos que en el segundo test le costaron incluso media jornada de trabajo. Con más de 600 km menos que Max Verstappen, el inicio de temporada no se presenta sencillo para el francés, que habría sacado enorme beneficio de una mayor continuidad en pista.
Mercedes, Haas y Ferrari completaron 2 GP al día
En el apartado de equipos, tres escuderías superaron los 6.000 km: Mercedes, Haas y Ferrari. Para los dos equipos punteros no hay nada sorprendente: desde el inicio dieron la mejor impresión en términos de fiabilidad y, aunque con algún problema lógico al comienzo de un nuevo ciclo técnico, completaron igualmente un kilometraje muy consistente.
Para Haas F1, en cambio, el dato confirma una excelente preparación, aunque la escudería estadounidense ya nos tiene acostumbrados a acumular muchos kilómetros en los test. También cabe destacar la regularidad del programa de Audi que, tras las dificultades encontradas en Barcelona durante los dos primeros días, encontró continuidad y rodó con constancia hasta rozar los 5.000 km totales.
|EQUIPO
|motor
|BARCELONA (KM)
|
BAHReIN 1 (KM)
|BAHReIN 2 (KM)
|km totales
|Mercedes
|Mercedes
|2338
|1526
|2338
|6202
|Haas
|Ferrari
|1821
|2111
|2186
|6118
|Ferrari
|Ferrari
|2049
|2279
|1753
|6081
|McLaren
|Mercedes
|1355
|2284
|2138
|5777
|Racing Bulls
|Red Bull Ford
|1486
|1770
|2203
|5458
|Alpine
|Mercedes
|1625
|1721
|1943
|5289
|Red Bull
|Red Bull Ford
|1411
|1856
|1781
|5048
|Audi
|Audi
|1094
|1916
|1932
|4942
|Williams
|Mercedes
|0
|2284
|1992
|4276
|Cadillac
|Ferrari
|764
|1732
|1440
|3935
|Aston Martin
|Honda
|307
|1115
|693
|2115
Cabe señalar además que Williams, pese a haber perdido completamente los test de Barcelona, logró superar los 4.000 km en las seis jornadas efectivamente disputadas, aunque en términos de rendimiento todavía parece faltarle algo. Muy distinta es la situación de Aston Martin, donde escasean tanto la velocidad como la fiabilidad: resulta emblemático que en la jornada final se completaran menos de diez vueltas, sin siquiera terminar el programa de comparación con los datos de fábrica por falta de piezas de repuesto.
Con cuatro escuderías motorizadas por Mercedes, era previsible que la marca alemana encabezara el kilometraje total de las unidades de potencia. Superando los 20.000 km, los V6 turbo híbridos de la Estrella recorrieron simbólicamente medio giro de la Tierra, cuya circunferencia es de unos 40.000 km.
Sin embargo, si relacionamos este kilometraje con el número de equipos equipados, se observa que la media es muy similar entre las estructuras motorizadas por Mercedes y las impulsadas por Ferrari, equipo oficial incluido. También se aprecia que, como se ha subrayado desde el inicio de los test, Red Bull Ford realizó un excelente trabajo en la búsqueda de fiabilidad siendo un nuevo fabricante: la media por equipo supera los 5.000 km, un valor en línea con Mercedes y Ferrari.
