Todos los números y estadísticas de los test de la F1 2026: datos, vueltas, kilómetros

Después de tres sesiones de test entre Barcelona y Sakhir ha llegado el momento de dar… los números. Entre la primera salida en Cataluña a finales de enero y las pruebas en Bahrein a mediados de febrero, los once equipos inscritos acumularon kilómetros con fortuna dispar, evidenciando diferencias también marcadas en el trabajo realizado y en el nivel de fiabilidad alcanzado.

George Russell, Charles Leclerc y Esteban Ocon destacan especialmente: los tres superaron la simbólica barrera de los 3.000 km recorridos en cuatro días y medio de pruebas, teniendo que compartir el coche con su respectivo compañero de equipo. En la práctica, cada uno completó el equivalente a al menos dos Grandes Premios por cada día de test, un volumen de trabajo que da una idea inmediata de la intensidad del programa realizado.

Un dato impresionante que inevitablemente contrasta con la situación de quienes tuvieron mucha menos suerte. Es el caso de los dos pilotos de Williams, obligados a perderse por completo la sesión de Barcelona, o de los dos de Aston Martin. Lance Stroll, en particular, vivió un programa fragmentado y plagado de problemas: tras inaugurar los test con una "jornada" de apenas 5 vueltas en Barcelona, cerró en Bahrein con otra sesión de solo 6 vueltas, sin lograr siquiera alcanzar los 800 km totales.

PilotO EQUIPO BARCELONA (Km) BAHREIN 1 (km) BAHREIN 2 (km) KM TOTALES Russell Mercedes 1234 1018 1271 3523 Leclerc Ferrari 1076 1185 1093 3354 Ocon Haas 1138 1028 1110 3269 Piastri McLaren 596 1164 1202 2961 Lindblad Racing Bulls 778 855 1299 2932 Bearman Haas 689 1082 1077 2849 Verstappen Red Bull 675 1066 1104 2846 Gasly Alpine 1076 790 969 2835 Norris McLaren 759 1120 936 2816 Hamilton Ferrari 973 1093 660 2727 Antonelli Mercedes 1103 509 1066 2679 Hulkenberg Audi 675 963 1007 2645 Lawson Racing Bulls 708 915 904 2526 Colapinto Alpine 550 931 974 2455 Bortoleto Audi 419 953 926 2297 Sainz Williams 0 1158 1061 2219 Hadjar Red Bull 736 790 677 2203 Albon Williams 0 1126 931 2057 Perez Cadillac 359 904 731 1993 Bottas Cadillac 405 828 709 1942 Alonso Aston Martin 284 815 520 1334 Stroll Aston Martin 23 608 173 781

También en Cadillac, en su debut en el Mundial, la continuidad nunca terminó de llegar. En los dos primeros test los pilotos rodaron a trompicones, centrados sobre todo en comprender los procedimientos y el funcionamiento de un monoplaza de F1 más que en la búsqueda de reglajes o rendimiento. No sorprende, por tanto, que el equipo haya sido uno de los más lentos del grupo, con referencias que por ahora lo sitúan al fondo de la parrilla.

Antonelli, desafortunado: los problemas le cuestan 850 km

Hay, sin embargo, un dato que merece atención: la diferencia entre compañeros de equipo. Es ahí donde emergen diferencias significativas, a menudo en perjuicio de los pilotos con menos experiencia, precisamente aquellos que más habrían necesitado continuidad en pista. Emblemático es el caso de Andrea Kimi Antonelli que, debido a la larga serie de problemas técnicos sufridos en los dos últimos test en Bahréin, acumuló casi 850 km menos que George Russell.

Una diferencia relevante, sobre todo teniendo en cuenta que Mercedes planteó un programa cargado de tandas largas: un enfoque en el que las pruebas de reglaje producen efectos más evidentes a largo plazo que en el corto. Antonelli pagó especialmente los problemas técnicos en la suspensión y en el motor, incluido el que le obligó a perderse las dos últimas horas de su jornada final, restándole más tiempo valioso en pista.

equipo pilotos diferencia de km Mercedes Russell – Antonelli 844 Red Bull Verstappen – Hadjar 643 Ferrari Leclerc – Hamilton 627 Aston Martin Alonso – Stroll 553 Haas Ocon – Bearman 420 Racing Bulls Lindblad – Lawson 406 Alpine Gasly – Colapinto 380 Audi Hulkenberg – Bortoleto 348 Williams Sainz – Albon 162 McLaren Piastri – Norris 145 Cadillac Perez – Bottas 51

También Isack Hadjar perdió mucho tiempo respecto a Verstappen, debido a problemas hidráulicos que en el segundo test le costaron incluso media jornada de trabajo. Con más de 600 km menos que Max Verstappen, el inicio de temporada no se presenta sencillo para el francés, que habría sacado enorme beneficio de una mayor continuidad en pista.

Mercedes, Haas y Ferrari completaron 2 GP al día

En el apartado de equipos, tres escuderías superaron los 6.000 km: Mercedes, Haas y Ferrari. Para los dos equipos punteros no hay nada sorprendente: desde el inicio dieron la mejor impresión en términos de fiabilidad y, aunque con algún problema lógico al comienzo de un nuevo ciclo técnico, completaron igualmente un kilometraje muy consistente.

Para Haas F1, en cambio, el dato confirma una excelente preparación, aunque la escudería estadounidense ya nos tiene acostumbrados a acumular muchos kilómetros en los test. También cabe destacar la regularidad del programa de Audi que, tras las dificultades encontradas en Barcelona durante los dos primeros días, encontró continuidad y rodó con constancia hasta rozar los 5.000 km totales.

EQUIPO motor BARCELONA (KM) BAHReIN 1 (KM) BAHReIN 2 (KM) km totales Mercedes Mercedes 2338 1526 2338 6202 Haas Ferrari 1821 2111 2186 6118 Ferrari Ferrari 2049 2279 1753 6081 McLaren Mercedes 1355 2284 2138 5777 Racing Bulls Red Bull Ford 1486 1770 2203 5458 Alpine Mercedes 1625 1721 1943 5289 Red Bull Red Bull Ford 1411 1856 1781 5048 Audi Audi 1094 1916 1932 4942 Williams Mercedes 0 2284 1992 4276 Cadillac Ferrari 764 1732 1440 3935 Aston Martin Honda 307 1115 693 2115

Cabe señalar además que Williams, pese a haber perdido completamente los test de Barcelona, logró superar los 4.000 km en las seis jornadas efectivamente disputadas, aunque en términos de rendimiento todavía parece faltarle algo. Muy distinta es la situación de Aston Martin, donde escasean tanto la velocidad como la fiabilidad: resulta emblemático que en la jornada final se completaran menos de diez vueltas, sin siquiera terminar el programa de comparación con los datos de fábrica por falta de piezas de repuesto.

Con cuatro escuderías motorizadas por Mercedes, era previsible que la marca alemana encabezara el kilometraje total de las unidades de potencia. Superando los 20.000 km, los V6 turbo híbridos de la Estrella recorrieron simbólicamente medio giro de la Tierra, cuya circunferencia es de unos 40.000 km.

Sin embargo, si relacionamos este kilometraje con el número de equipos equipados, se observa que la media es muy similar entre las estructuras motorizadas por Mercedes y las impulsadas por Ferrari, equipo oficial incluido. También se aprecia que, como se ha subrayado desde el inicio de los test, Red Bull Ford realizó un excelente trabajo en la búsqueda de fiabilidad siendo un nuevo fabricante: la media por equipo supera los 5.000 km, un valor en línea con Mercedes y Ferrari.

