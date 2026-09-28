Ocon pide a gritos seguir en la F1: "Soy uno de los mejores"

El piloto de Haas esta temporada, Esteban Ocon, siempre ha expresado abiertamente su confianza en sus propias capacidades, algo que se vio este fin de semana, donde se mostró muy entusiasmado tras haberse reivindicado con un gran resultado en Azerbaiyán.

El octavo puesto de Bakú supuso el mejor resultado de Ocon en una campaña en la que el francés se ha visto a menudo frenado por la irregularidad en el rendimiento de Haas —lo que, al parecer, le ha afectado más que a su compañero de equipo, Oliver Bearman, aunque la situación ha mejorado últimamente—.

Ocon es consciente ahora de que lo más probable es que pierda su asiento en 2027 y se sintió muy frustrado por haberse visto perjudicado por una bandera amarilla en la clasificación de Bakú, de ahí su reacción de euforia tras la carrera.

"Estoy súper contento con el resultado", afirmó tras acabar octavo a solo 0.03s de Arvid Lindblad. "Cuando el coche funciona, eso es lo que nos merecemos".

"Teníamos un coche competitivo desde el principio del fin de semana; tomamos todas las decisiones acertadas en la parada en boxes y con el coche de seguridad. Hice el mismo adelantamiento que en Zandvoort, justo antes de la línea de meta, así que eso también estuvo muy bien. Y, de nuevo, gané dos posiciones allí, en la curva 2".

Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto de: Alex Pantling / LAT Images vía Getty Images

"Así que, sí, ha sido una carrera muy, muy buena; estoy muy contento con el resultado. Creo que nos da buenas vibraciones a todos de cara a seguir adelante en este triplete".

"Nos enfrentamos a un circuito muy difícil, con muchas curvas de alta velocidad", dijo sobre el próximo circuito de Sepang. "Y hemos demostrado que tenemos un monoplaza bastante competitivo. Deberían ser dos carreras emocionantes para nosotros; las espero con ganas".

Cuando Motorsport.com le preguntó si esto le parecía una redención en el difícil momento por el que estaba pasando, Ocon respondió: "Puedo decir que me merezco esto, pero no todo el resto de la mierda".

Añadió —y, curiosamente, eso es algo que también dijo a los periodistas casi palabra por palabra en la zona de televisión—: "He competido con todos los que están ahí fuera, ¿sabes? Y siempre he estado a la altura".

"He ganado todos los campeonatos en los que he competido. He ganado carreras en Fórmula Renault, he ganado campeonatos de karts, he ganado la Fórmula 3 [Europea], he ganado la GP3, he competido entre los diez primeros en el DTM durante media temporada y he ganado en Fórmula 1. Puedo hacerlo, ¿sabes?".

"Soy uno de los mejores que hay aquí, y no tengo miedo de decirlo", aseguró.

Aparte de su afirmación de "He ganado todos los campeonatos", que rápidamente matizó, la declaración de Ocon es en su mayor parte cierta. La única imprecisión podría ser su media temporada en el DTM allá por 2016, ya que solo terminó entre los 10 primeros una vez en 10 carreras, habiendo pasado el 18% de las vueltas de carrera en esas posiciones.