Esteban Ocon, harto: "No me merezco toda esta mierda"

Esteban Ocon ha achacado su eliminación en la Q2 del Gran Premio de Azerbaiyán a las banderas amarillas, y se ha lamentado de "toda la mierda" con la que ha tenido que lidiar a lo largo de una dura temporada de Fórmula 1 de 2026 con Haas F1.

Ocon se ha visto afectado por la falta de consistencia en el rendimiento de las piezas del coche —un problema que ha reconocido la escudería estadounidense— en 10 de las 15 pruebas disputadas hasta ahora, según él mismo afirma.

Eso no ha ocurrido aún este fin de semana en Bakú, pero el francés se vio perjudicado por las banderas amarillas en la Q2, ya que Arvid Lindblad se salió de la pista en dos ocasiones. Esta podría haber sido su primera clasificación para la Q3 de la temporada; en cambio, terminó en 14ª posición, a 0.241 s de su compañero de equipo y a 0.333 s del tiempo de corte.

"Increíble", dijo Ocon. "Estábamos en condiciones de hacer una vuelta de Q3, el coche funcionaba bien. Ya sabes, no tenemos muchas oportunidades como esta en las que el coche funcione bien; no ha funcionado bien en toda la temporada. Hemos mejorado algunas cosas, pero hoy teníamos un coche de Q3".

Esteban Ocon, equipo Haas F1 Foto: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Al explicar qué provocó su tropiezo, añadió: "La bandera amarilla, básicamente. Me dio una ráfaga de viento en la vuelta anterior, pero también iba bien para una vuelta de Q3. Y luego marqué el mismo tiempo de vuelta, al llegar de nuevo a la curva 15. No sé quién se salió, pero tuve que levantar el pie a la salida para asegurarme de que no me iban a sancionar. Y marqué exactamente el mismo tiempo de vuelta. Así que perdí, ¿qué, tres, cuatro décimas con eso?"

"Increíble. Ya sabes, me quedo sin palabras. Es 'otro fin de semana de carrera, la misma mierda', ya sabes. Siempre pasa algo en mi lado, ya sea el coche, cualquier otra cosa, bandera amarilla, coches de seguridad, lo que sea. Pero no me merezco toda esta mierda que tengo encima en este momento. Así que, no sé. Quizá necesite darme una buena ducha".

Hablando con la franqueza de quien sabe que está a punto de perder su asiento —ya que Haas evalúa a varios pilotos para 2027—, Ocon no vio ningún aspecto positivo en la mejora del ritmo del VF-26, ya que Oliver Bearman logró el 11º puesto, el mejor resultado del equipo en clasificación desde el GP de China, segunda ronda de la temporada, en marzo.

"Ahora tenemos que luchar por estar entre los diez primeros en carrera, porque estamos en decimocuarta posición, no estamos entre los diez primeros", añadió Ocon. "Al fin y al cabo, sí, hemos sido competitivos, pero no podemos llegar hasta ahí. Nunca. Eso nunca va a pasar".