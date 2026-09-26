Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

F1 en DIRECTO: la carrera del sábado de Bakú con live timing

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
F1 en DIRECTO: la carrera del sábado de Bakú con live timing

Vídeo F1: Colapinto se lleva por delante a Gasly y provoca el accidente de Norris

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Vídeo F1: Colapinto se lleva por delante a Gasly y provoca el accidente de Norris

Desastre total de Aston Martin en Bakú: otro doble abandono de Alonso y Stroll

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Desastre total de Aston Martin en Bakú: otro doble abandono de Alonso y Stroll

Horarios del GP de Japón de MotoGP en Motegi: ¡empieza la gira asiática, a madrugar!

MotoGP
MotoGP
GP de Japón
Horarios del GP de Japón de MotoGP en Motegi: ¡empieza la gira asiática, a madrugar!

WSBK en Cremona - Lecuona hace la pole por delante de Bulega - Resumen y resultados

WSBK
WSBK
WSBK en Cremona - Lecuona hace la pole por delante de Bulega - Resumen y resultados

Esteban Ocon, harto: "No me merezco toda esta mierda"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Esteban Ocon, harto: "No me merezco toda esta mierda"

Cómo ha funcionado en Bakú la importante actualización del F1 de McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Cómo ha funcionado en Bakú la importante actualización del F1 de McLaren

Estrategias para Bakú: una sola parada, pero ¿qué neumático elegir? ¿Y si sale un SC?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Estrategias para Bakú: una sola parada, pero ¿qué neumático elegir? ¿Y si sale un SC?
Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Esteban Ocon, harto: "No me merezco toda esta mierda"

Ocon podría haber llegado a la Q3 por primera vez esta temporada en Azerbaiyán, pero las banderas amarillas le impidieron lograrlo, y se mostró muy frustrado.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon ha achacado su eliminación en la Q2 del Gran Premio de Azerbaiyán a las banderas amarillas, y se ha lamentado de "toda la mierda" con la que ha tenido que lidiar a lo largo de una dura temporada de Fórmula 1 de 2026 con Haas F1.

Ocon se ha visto afectado por la falta de consistencia en el rendimiento de las piezas del coche —un problema que ha reconocido la escudería estadounidense— en 10 de las 15 pruebas disputadas hasta ahora, según él mismo afirma.

Eso no ha ocurrido aún este fin de semana en Bakú, pero el francés se vio perjudicado por las banderas amarillas en la Q2, ya que Arvid Lindblad se salió de la pista en dos ocasiones. Esta podría haber sido su primera clasificación para la Q3 de la temporada; en cambio, terminó en 14ª posición, a 0.241 s de su compañero de equipo y a 0.333 s del tiempo de corte.

"Increíble", dijo Ocon. "Estábamos en condiciones de hacer una vuelta de Q3, el coche funcionaba bien. Ya sabes, no tenemos muchas oportunidades como esta en las que el coche funcione bien; no ha funcionado bien en toda la temporada. Hemos mejorado algunas cosas, pero hoy teníamos un coche de Q3".

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, equipo Haas F1

Foto: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Al explicar qué provocó su tropiezo, añadió: "La bandera amarilla, básicamente. Me dio una ráfaga de viento en la vuelta anterior, pero también iba bien para una vuelta de Q3. Y luego marqué el mismo tiempo de vuelta, al llegar de nuevo a la curva 15. No sé quién se salió, pero tuve que levantar el pie a la salida para asegurarme de que no me iban a sancionar. Y marqué exactamente el mismo tiempo de vuelta. Así que perdí, ¿qué, tres, cuatro décimas con eso?"

"Increíble. Ya sabes, me quedo sin palabras. Es 'otro fin de semana de carrera, la misma mierda', ya sabes. Siempre pasa algo en mi lado, ya sea el coche, cualquier otra cosa, bandera amarilla, coches de seguridad, lo que sea. Pero no me merezco toda esta mierda que tengo encima en este momento. Así que, no sé. Quizá necesite darme una buena ducha".

Hablando con la franqueza de quien sabe que está a punto de perder su asiento —ya que Haas evalúa a varios pilotos para 2027—, Ocon no vio ningún aspecto positivo en la mejora del ritmo del VF-26, ya que Oliver Bearman logró el 11º puesto, el mejor resultado del equipo en clasificación desde el GP de China, segunda ronda de la temporada, en marzo.

"Ahora tenemos que luchar por estar entre los diez primeros en carrera, porque estamos en decimocuarta posición, no estamos entre los diez primeros", añadió Ocon. "Al fin y al cabo, sí, hemos sido competitivos, pero no podemos llegar hasta ahí. Nunca. Eso nunca va a pasar".

Lee también:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Cómo ha funcionado en Bakú la importante actualización del F1 de McLaren

Mejores comentarios
Más de
Benjamin Vinel

Cómo ha funcionado en Bakú la importante actualización del F1 de McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Cómo ha funcionado en Bakú la importante actualización del F1 de McLaren

Hamilton lamenta la estrategia de Ferrari: "Le di rebufo a Leclerc todo el tiempo"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Hamilton lamenta la estrategia de Ferrari: "Le di rebufo a Leclerc todo el tiempo"

Por qué Leclerc no imitó el estilo de Hamilton pese a sus dificultades

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Por qué Leclerc no imitó el estilo de Hamilton pese a sus dificultades
Más de
Esteban Ocon

F1 en DIRECTO: la carrera del sábado de Bakú con live timing

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
F1 en DIRECTO: la carrera del sábado de Bakú con live timing

A qué hora es hoy la carrera de F1 en Bakú (GP de Azerbaiyán) y cómo ver

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
A qué hora es hoy la carrera de F1 en Bakú (GP de Azerbaiyán) y cómo ver

Parrilla de la F1 en Bakú tras las sanciones (filas y posiciones): el líder, 16º

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Parrilla de la F1 en Bakú tras las sanciones (filas y posiciones): el líder, 16º
Más de
Haas F1

Russell vuela y logra la pole en Bakú con KO de Antonelli en Q1; Sainz, top 10

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Russell vuela y logra la pole en Bakú con KO de Antonelli en Q1; Sainz, top 10

Verstappen da el golpe en la FP3 y Mercedes pierde su gran ventaja en Bakú

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Verstappen da el golpe en la FP3 y Mercedes pierde su gran ventaja en Bakú

Así vivimos la clasificación de F1 del viernes del GP de Azerbaiyán 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Así vivimos la clasificación de F1 del viernes del GP de Azerbaiyán 2026

Últimas noticias

Vídeo F1: Colapinto se lleva por delante a Gasly y provoca el accidente de Norris

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Vídeo F1: Colapinto se lleva por delante a Gasly y provoca el accidente de Norris

Desastre total de Aston Martin en Bakú: otro doble abandono de Alonso y Stroll

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Desastre total de Aston Martin en Bakú: otro doble abandono de Alonso y Stroll

Horarios del GP de Japón de MotoGP en Motegi: ¡empieza la gira asiática, a madrugar!

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Japón
Horarios del GP de Japón de MotoGP en Motegi: ¡empieza la gira asiática, a madrugar!

WSBK en Cremona - Lecuona hace la pole por delante de Bulega - Resumen y resultados

WSBK
WSBK WSBK
WSBK en Cremona - Lecuona hace la pole por delante de Bulega - Resumen y resultados