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Mercedes confirma la rotura de la pieza que detuvo a Antonelli en Silverstone

En el análisis de Silverstone, Simone Resta, subdirector técnico de Mercedes, confirmó que lo único que se rompió fue el componente del conducto de frenos.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

El protector de rueda y nada más. Eso bastó, a 10 vueltas del final del Gran Premio de Gran Bretaña 2026, para dejar fuera de combate a Andrea Kimi Antonelli y arruinarle un resultado que le habría permitido ampliar su ventaja sobre todos sus perseguidores en el Campeonato del mundo de pilotos.

"Sabemos qué ha pasado. Pero no sabemos si hay algo más, porque, sinceramente, creo que puede haber algo más que solo el protector de rueda. Pero el equipo aún no ha tenido la oportunidad de analizar el monoplaza", dijo el piloto italiano al término de la carrera.

48 horas después de lo ocurrido, Mercedes ha confirmado que lo que falló en la vuelta 42 en Silverstone fue el componente que forma parte del conducto de frenos.

Simone Resta, subdirector técnico del equipo de Brackley, confirmó en el análisis del Gran Premio de Gran Bretaña que lo único que falló fue el componente que, entre otras cosas, también tiene una función aerodinámica.

Al salir de Copse, Antonelli —que en ese momento iba segundo y perseguía a Charles Leclerc para disputarse la sexta victoria del año— se vio obligado a reducir la velocidad debido a la interferencia del "wheel shield", que se había movido de su posición habitual.

Relacionado:
Simone Resta, Mercedes

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Foto de: Franco Nugnes

"Muchos han preguntado qué pasó con el monoplaza de Kimi el domingo pasado, y simplemente se trató de un problema en el conducto de frenos delantero. Para ser precisos, una parte del conducto de frenos que se denomina "'wheel shield'", explicó el exingeniero de Ferrari y Haas.

"Básicamente, a diez vueltas del final de la carrera sufrimos una avería y la pieza empezó a ceder, lo que afectó al comportamiento de la suspensión y también de la dirección, que perdió capacidad de respuesta. El coche era casi imposible de conducir".

A pesar de que el "wheel shield"  afectaba al ajuste de la suspensión y al recorrido natural del brazo de dirección, Antonelli se mantuvo en pista para intentar sumar puntos. Sin embargo, al hacerlo, se salió de la pista en varias ocasiones, lo que le costó una penalización de cinco segundos por sobrepasar los límites de pista.

La salida final del coche de seguridad, para permitir a los comisarios retirar el Red Bull de Max Verstappen que se había salido en Stowe, hizo el resto, haciendo que el piloto italiano cayera de la novena a la decimosexta posición final.

"Kimi, sin embargo, se mostró muy, muy resistente. Quiso permanecer en pista y darse las mejores posibilidades de sumar puntos. Como ya se ha dicho, el coche era bastante difícil de controlar, y por eso Kimi se salió de la pista varias veces".

"Por desgracia, precisamente por eso, Kimi recibió una penalización de 5 segundos que tuvo que cumplir al final de la carrera. Fue muy mala suerte, pero fue una clara muestra del rendimiento y la resistencia de nuestro joven piloto", concluyó Resta. 

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