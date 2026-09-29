¡Ya a la venta las entradas del GP de España de F1 2027 en Madring!
Desde este martes, ya se pueden adquirir las entradas para el Gran Premio de España 2027 de Fórmula 1 en Madring. Estas son las opciones y precios.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images
Quedan todavía 11 meses pero, como han hecho otros circuitos, el Madring pone ya a la venta las entradas para el GP de España 2027 de F1, la segunda edición que se disputará en el nuevo circuito alrededor de IFEMA.
Después de un estreno con muy buena nota más allá del espectáculo en carrera, con un trazado que se mejorará, Motorsport.com ha podido saber que habrá una revisión completa de los apartados logísticos en los que hay margen de mejora.
Ya se pueden adquirir en Fever tanto las entradas en gradas como las VIP y de Hospitality. Las entradas 'Early Bird', más baratas al ser venta anticipada y las 'Second Release', las que ponen a la venta inmediatamente después, recorren gran parte del circuito, repartido en tres zonas, siendo las más caras las de la zona de la tribuna de la recta principal más pegada a la curva 1, cubierta y de categoría oro, por 1.125,00€ el abono de tres días.
La más barata disponible es de la recta que une las curvas 3 y 4, de categoría bronce, por 389,00€ los tres días.
Y es que los abonos de tres días permiten el acceso a todas las sesiones del fin de semana de Fórmula 1 del GP de España 2027 (FP1 y FP2 del viernes, FP3 y clasificación del sábado y carrera del domingo) pero también para las categorías de apoyo, la Fórmula 2 y la Fórmula 3.
Comparte o guarda este artículo
Últimas noticias
Honda advierte del clima en Malasia sobre el motor del Aston Martin
Ferrari apaga los rumores sobre Vasseur y Horner: "La confianza no ha cambiado"
¡Ya a la venta las entradas del GP de España de F1 2027 en Madring!
La F1 vuelve a Sepang: cinco momentos memorables allí, en Malasia
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios