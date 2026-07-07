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Fórmula 1

¡Ferrari estrenará el Madring con Hamilton y Leclerc esta semana!

Motorsport.com ha podido saber que Ferrari estará en pista mañana para un filming day con Hamilton y Leclerc en el Madring, en el bautismo del trazado.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Concluido el fin de semana de Silverstone, Ferrari ha puesto rumbo a Madrid. Motorsport.com ha podido saber que la Scuderia estará en pista mañana en el Madring, el nuevo circuito urbano que el próximo septiembre acogerá por primera vez el GP de España. El SF-26 se convertirá así en el primer monoplaza de Formula 1 en rodar en el trazado madrileño, un debut que permitirá al equipo de Maranello recopilar datos valiosos, pero que también representará un importante banco de pruebas para los organizadores del evento.

Oficialmente se tratará de un filming day, es decir, una jornada dedicada a actividades promocionales que el reglamento limita a un máximo de 200 kilómetros recorridos.

Al volante se alternarán ambos pilotos titulares, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, que tendrán así la posibilidad de familiarizarse con la única novedad absoluta del calendario 2026. Aun respetando los límites previstos para este tipo de actividad, Ferrari podrá empezar a recopilar indicaciones útiles sobre las características del circuito, informaciones destinadas a tener un valor nada secundario de cara al fin de semana de carrera.

La curva Monumental del Madring

La curva Monumental del Madring

Foto di: Filip Cleeren

El aspecto más sorprendente es el timing con el que la Scuderia ha conseguido organizar el desplazamiento. Hasta hace pocos días, el Madring seguía siendo una obra abierta, al menos en lo que respecta a las estructuras destinadas a acoger al público y a las infraestructuras del paddock. Una reciente visita de una delegación de periodistas había mostrado, de hecho, trabajos aún en curso en muchas zonas de la instalación.

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Distinta, en cambio, es ahora la situación del trazado. Los 5.416 metros del circuito, caracterizados por 22 curvas y por un largo tramo elevado, ya están listos y la presencia de Ferrari representa una confirmación más del estado de avance de las obras. Además de permitir a la Scuderia acumular un primer conocimiento de la pista, el test ofrecerá también a los responsables del Madring una ocasión valiosa para comprobar el funcionamiento de la instalación con un moderno monoplaza de Formula 1, recopilando indicaciones útiles de cara al debut mundialista de septiembre.

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