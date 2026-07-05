Toto Wolff revela lo cerca que estuvo Antonelli de ganar en Silverstone

Andrea Kimi Antonelli se fue de Silverstone con las manos vacías tras sufrir una avería técnica durante el Gran Premio de Gran Bretaña, aunque antes de eso había estado luchando por la victoria.

Tras alargar su parada en boxes diez vueltas más que Charles Leclerc, el piloto de Mercedes estaba persiguiendo al Ferrari cuando se rompió la suspensión de su monoplaza tras coger con fuerza los bordillos a la salida de Copse.

En consecuencia, Antonelli perdió varias posiciones y Mercedes llegó incluso a plantearse retirar el coche. Pero el italiano decidió seguir hasta la meta, cruzando la bandera a cuadros en novena posición antes de ser relegado al decimosexto puesto por una penalización de cinco segundos por exceder los límites de la pista.

El director de Mercedes, Toto Wolff, reveló que las simulaciones del equipo sugerían que Antonelli habría alcanzado a Leclerc a seis vueltas del final, lo que habría dado lugar a una lucha por la victoria.

"Sí, es difícil, ya sabes, habría sido un final de carrera épico", declaró Toto Wolff a F1 TV tras la carrera. "Habría alcanzado a Charles a seis vueltas del final con una enorme diferencia en el desgaste de los neumáticos".

"Pero ya sabes, es un deporte mecánico. Estas cosas pueden pasar", añadió.

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Toto Wolff, Mercedes Foto: Max Slovencik / Getty Images

Wolff también insinuó que la Fórmula 1 podría revisar el enfoque de las sanciones por salirse de los límites de la pista, después de que Antonelli fuera sancionado a pesar de que sus repetidos límites de la pista se debieran evidentemente a daños en su Mercedes.

El jefe de mercedes también admitió que, al principio, el equipo no tenía claro qué había provocado los daños y por eso se planteó llamar a Antonelli a boxes.

"No estábamos del todo seguros y se debatió sí, por razones de seguridad, debíamos hacer que entrara en boxes. Pero luego él básicamente aguantó vuelta tras vuelta y dijo: 'Puedo hacerlo'. Y, ya sabes, teníamos la sanción de los límites de pista. Quizá podamos analizar cómo se aplican los límites de pista y reevaluar la situación, porque son dos puntos y podrían ser importante al final".

Russell salva el segundo puesto en Silverstone

Mercedes se llevó de todos modos 18 puntos de Silverstone gracias al segundo puesto de George Russell. El británico se benefició no solo de la mala suerte de Antonelli, sino también de la salida del Safety Car en los últimos compases de la carrera.

"Sí, la verdad es que teníamos la esperanza de que se mantuviera así", dijo Wolff. "Porque no tienes prácticamente ninguna oportunidad frente a Lewis por detrás con un neumático blando nuevo, o casi nuevo".

"Así que, de que haya terminado así, estoy muy contento por George. Últimamente le ha costado mucho compenetrarse con el coche y conseguir un segundo puesto es importante para él y es bueno para nosotros".

A pesar de que ha sido su segunda carrera de la temporada sin sumar puntos, Antonelli sigue liderando el campeonato de pilotos con 25 puntos de ventaja sobre Russell. Mercedes también aventaja a Ferrari en 78 puntos en constructores.

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Charles Leclerc, Ferrari; George Russell, Mercedes Foto de: Clive Rose / Fórmula 1 vía Getty Images