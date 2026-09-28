Mercedes confirma que Russell penalizará y revela su plan con el nuevo motor

La nueva unidad de combustión interna de Mercedes, equipada con las actualizaciones permitidas por la segunda tanda de mediciones ADUO, debería estrenarse entre Austin y Ciudad de México. Motorsport.com pudo adelantar este plan a principios de septiembre y ahora, pocas horas después de la conclusión del Gran Premio de Azerbaiyán, vuelve a convertirse en una noticia relevante.

Sí, porque, según ha revelado la propia Mercedes, George Russell introducirá una nueva unidad de potencia en su rotación precisamente cuando esté listo el motor con las novedades derivadas del ADUO. Se trata de una noticia potencialmente decisiva para el Mundial de Pilotos, porque el británico, flamante ganador de la carrera de Bakú, tendrá que salir desde el fondo de la parrilla.

Bradley Lord, vicejefe de equipo de Mercedes, que en Azerbaiyán sustituyó al ausente Toto Wolff, relacionó la casi segura penalización que tendrá que cumplir Russell con el momento en el que esté listo y se introduzca el nuevo motor. El objetivo es equipar al W17 número 63 con una unidad de potencia que no solo sea nueva, sino también actualizada y más potente, para que tenga que penalizar una sola vez.

"¿El cambio de motor en el coche de Russell? Probablemente sí, es algo que sucederá más adelante durante el año. Estamos intentando definir el mejor plan y también cómo coordinarlo con la oportunidad que tenemos gracias al ADUO de introducir, por nuestra parte, un motor actualizado".

"Así que, esperemos, podremos combinar todo esto en una de las próximas carreras y conseguir que solo tenga que cumplir un único conjunto de penalizaciones de aquí al final de la temporada. Kimi, obviamente, ya cumplió la suya en Monza. Así que sí, está en los planes, pero todavía no sabemos exactamente cuándo: la fecha sigue cambiando".

"En un momento dado, la fecha elegida para cambiar el motor de Russell era Bakú, de ahí que existiera la expectativa de que pudiera suceder aquí. Pero sigue desplazándose en función de dónde consideramos que tenemos las mejores probabilidades de sumar puntos".

George Russell, Mercedes Foto di: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

"Creo que para Russell es molesto saber que tendrá que cambiar el motor, pero también creo que preferiría tener un motor nuevo, actualizado y, esperemos, también más potente. Así que eso debería dejarle en una buena posición para el resto de la temporada".

Si para el motor todavía habrá que esperar casi un mes —Austin está previsto del 23 al 25 de octubre, mientras que Ciudad de México se disputará entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre—, el próximo gran paquete de actualizaciones para los W17 debutará la próxima semana, en Malasia.

En realidad, no se trata de una gran novedad, en el sentido de que desde hace varias semanas estaba claro que este paquete de mejoras se introduciría en este momento de la temporada. Pero Lord ha confirmado una vez más algo que ya parecía prácticamente seguro.

"No es necesariamente tan sencillo llevar una actualización a estos coches y conseguir que automáticamente ofrezca los resultados esperados, pero debería representar, esperemos, un paso adelante bastante importante. Llegaremos con un paquete aerodinámico bastante significativo".

"Malasia es un circuito que exige mucha carga aerodinámica, por lo que es exigente para el coche y, por supuesto, también para los pilotos, especialmente en lo que respecta a las condiciones de los neumáticos. Además, es un poco como una carrera de casa para nosotros: es la carrera de casa de nuestro patrocinador principal, Petronas. Así que tenemos muchas actividades previstas de cara al Gran Premio y, esperemos, también buenos resultados en pista".