Alonso vuelve a señalar a la F1 2026: "No hace falta talento, solo pulsar un botón"

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Fernando Alonso volvió a criticar el reglamento de la F1 2026 tras comprobar en Silverstone que los adelantamientos dependen de la energía y no del piloto.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Debido a las características de Silverstone, eran muchos en el paddock los que tenían miedo a lo que pudiera pasar en el Gran Premio de Gran Bretaña 2026, ya que las largas rectas y las pocas frenadas fuertes volvían a dar una gran importancia al principal punto crítico de este nuevo reglamento: la gestión de la energía eléctrica.

Tanto en la carrera al sprint como en el gran premio del domingo, todos los aficionados pudieron disfrutar de adelantamientos durante gran parte de ambas pruebas. Sin embargo, la mayoría de ellos han vuelto a ser calificados como "artificiales".

Uno de los pilotos más críticos al respecto con la nueva normativa de la Fórmula 1 en este sentido ha sido Fernando Alonso y, por ello, tras el GP de Gran Bretaña se le preguntó al respecto, obteniendo la respuesta que se esperaba.

Según Alonso, Silverstone demostró que en esta F1 sigue siendo irrelevante el talento de los pilotos a la hora de adelantar en pista.

"Depende de lo que quieran los aficionados y el deporte. Hoy no he visto la carrera, pero ayer vi un poco algunas repeticiones de la carrera al sprint y la gente adelanta en medio de las rectas con más batería, ya está".

"Así que no hace falta ninguna intervención del piloto ni ningún talento por su parte para adelantar al coche que tiene delante. No hace falta frenar mejor que nadie, no hace falta adelantar por el exterior, no hace falta correr ningún riesgo en estos movimientos", dijo.

Los adelantamientos este año no los deciden los pilotos, sino las unidades de potencia y, sobre todo, la manera en que se utiliza y recupera la energía eléctrica en comparación con los coches con los que luchas en pista.

"Lo único que hay que hacer para adelantar es pulsar un botón y entonces ya adelantas si tienes una unidad de potencia mejor que la del coche de delante", dijo el piloto asturiano de Aston Martin, que debido en gran parte al problemático motor Honda, no ha podido pelear codo a codo con nadie este curso, viendo como tras algunas espectaculares salidas perdía posiciones rápidamente sin poder hacer nada para defenderse.

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Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

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