¡Amago de drama! Así fue el infartante anuncio de Alonso y su renovación

Aston Martin puso el anzuelo este martes por la mañana cuando anunció con un vídeo corto que a las 12:00h publicaría algo. Casi todos dieron por hecho que sería un anucio sobre el futuro de Fernando Alonso, que efectivamente a esa hora apareció en el nuevo vídeo del equipo, sentándose en una silla y lanzando un mensaje.

El tono del anuncio, y sobre todo las palabras que iba pronunciando, hacían temer lo peor, y él contribuyó a esos 'infartos' de la afición cuando sentenció: "Me retiraré de la Fórmula 1", antes de rematar: "pero no todavía".

Alonso asegura que se siente aún competitivo y que ahora tiene muy claro que quiere seguir. Ha firmado un año más con Aston Martin, aunque no descarta seguir más allá, por lo que el año que viene de nuevo se hablará de su decisión de continuar o retirarse definitivamente. En cualquier caso, disputará su temporada número 24 en 2027, 26 años después de la primera.

Vídeo: así anunció Alonso que sigue en F1 con Aston Martin

Este fue el mensaje completo de Fernando Alonso sobre su renovación con Aston Martin f1

"La Fórmula 1 ha sido genial para mí. He tenido una carrera increíble, he viajado por todo el mundo, he corrido durante más de 25 años, más de 400 grandes premios, y he logrado más de lo que nunca había soñado. Me llevó algo de tiempo tomar mi decisión, pero ahora tengo las cosas muy claras en mi mente", y con un primer plano y semblante serio, continuó: "Me retiraré de la Fórmula 1... pero no todavía".

"Todavía me siento rápido, motivado, y una enorme pasión por la Fórmula 1 y por el deporte. Así que sí, estoy muy feliz de seguir compitiendo en la categoría más alta y en la que es mi vida".

Muchos aficionados en redes sociales admitieron que se 'comieron' el amago de retirada de Alonso, hablando de "blancazo", de "vuelco al corazón", de "se me ha parado el corazón", de "se me ha cortado la respiración" o de "infartito me he llevado".

Así, Alonso jugó durante unos dos segundos y medio con todos, pero luego confirmó la noticia que se deseaba.

Luego, en el comunicado de Aston Martin anunciando tanto su renovación como la de Lance Stroll, declaró: "Estoy muy contento de firmar un nuevo contrato con Aston Martin Aramco. Me he tomado mi tiempo para tomar esta decisión, pero las carreras son mi vida, mi pasión, y sé que sigo teniendo la velocidad y la determinación necesarias para competir al más alto nivel. Estoy comprometido a largo plazo con este equipo y con contribuir a nuestro éxito".

"Creo firmemente en lo que estamos construyendo: contamos con un liderazgo sólido, gente increíble, socios e instalaciones. Estoy deseando crear más recuerdos en la pista ante unos aficionados apasionados. Su energía crea un ambiente que me inspira y es lo que hace que nuestro deporte sea especial".