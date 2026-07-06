Cómo el feedback de Alonso es clave para el motor Honda que "dará vida" al Aston

Probablemente, Aston Martin Honda están viviendo sus últimos fines de semana para el olvido en la temporada 2026 de la Fórmula 1, o al menos eso creen ellos, ya que el equipo de Silverstone está terminando de preparar su "AMR26 B" para Hungría , mientras que el motorista japonés pretende llevar su nueva unidad de potencia a los Países Bajos

En el Gran Premio de Gran Bretaña, tanto Lance Stroll como Fernando Alonso fueron con amplia diferencia los pilotos más lentos de la parrilla. Sin embargo, el español destacó el progreso conseguido por Honda y describió su comportamiento como "más constante".

Cuando se le preguntó al jefe de Honda en la Fórmula 1, Shintaro Orihara, por los elogios de Alonso, éste explicó que desde el inicio de GP de Gran Bretaña estuvieron haciendo una serie de ajustes para mejorar "la manejabilidad" y la "gestión de la energía".

"Desde el inicio de la FP1 de esta semana, empezamos a hacer algunos ajustes en los datos necesarios tanto para la manejabilidad como para la gestión de la energía. Pero hemos ido optimizando nuestra configuración a lo largo de este fin de semana".

los comentarios de Alonso son claves para la nueva unidad de potencia de Honda mejorada con el De hecho,mejorada con el ADUO que llegará en Zandvoort, asegura Orihara.

"Y, finalmente, Fernando hizo un comentario positivo sobre la consistencia. Es un comentario muy positivo para nosotros, porque mejorar nuestra eficiencia en pista y también la eficiencia en el análisis de datos es muy importante para nosotros cuando incorporemos una nueva unidad de potencia".

"Tenemos que optimizar todo rápidamente para la nueva unidad potencia. Estoy seguro de que la nueva unidad de potencia va a dar vida al coche. Así que, sí, tenemos que optimizar rápidamente los ajustes de los datos para maximizar el rendimiento".

siempre busca la ayuda y el apoyo de Alonso a la hora de intentar buscar mejoras para su unidad de potencia. El máximo responsable de Honda en la Fórmula 1 admite que

"Ahora estamos aprendiendo mucho sobre cómo mejorar de forma rápida y eficiente, por lo tanto siempre le decimos a Fernando, '¿puedes comentarnos algo al respecto? Cómo mejorar de forma rápida y eficiente'", concluyó Shintaro Orihara.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto de: Manuel Eletto / Getty Images