Cómo el feedback de Alonso es clave para el motor Honda que "dará vida" al Aston
Shintaro Orihara, jefe de Honda en al Fórmula 1, asegura que siempre busca los comentarios de Fernando Alonso para mejorar la unidad de potencia japonesa.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing
Foto de: Manuel Eletto / Getty Images
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