Lo que McLaren puede aprender de Michael Schumacher tras su error en Qatar

La retrospectiva siempre ofrece una claridad total y la realidad es que deja mal a McLaren después de un Gran Premio de Qatar 2025 sobre el que lo mejor que se puede decir del resultado es que fue menos catastrófico que el de Las Vegas y su doble descalificación.

El jefe del equipo, Andrea Stella, ha prometido una revisión exhaustiva del proceso de las tomas de decisiones que llevó a McLaren a no entrar en boxes con ninguno de sus pilotos cuando el coche de seguridad salió a la pista en vuelta 7, mientras rodaban primero y tercero. Todos los demás, menos Esteban Ocon, que ya había entrado en boxes después de la primera vuelta, sí entraron en boxes.

Esto dejó a Lando Norris y Oscar Piastri comprometidos a parar después de 25 vueltas, dado el límite establecido por Pirelli para los neumáticos este fin de semana, con la necesidad de otro coche de seguridad que finalmente no llegó.

La explicación inicial del equipo fue que no esperaban que todos los demás entraran en boxes.

Andrea Stella aludió a su época como ingeniero en Ferrari durante la era de Michael Schumacher, cuando el equipo empezaba a ser competitivo tras dos décadas de bajo rendimiento. El director del equipo, Jean Todt, y el director técnico, Ross Brawn, introdujeron un importante cambio en la cultura de trabajo a finales de la década de 1990, tratando de eliminar "la culpa" y "la guerra interna" establecida.

"Las carreras son duras, las carreras pueden darte duras lecciones, pero ésta es la historia de los campeones", afirmó. "Trabajé con Michael Schumacher, ganamos varios títulos juntos. Ahora todos pensamos en los títulos, pero después de Las Vegas [esta temporada, donde ambos McLaren fueron descalificados] pensaba en el dolor que tuvo que pasar, por ejemplo, cuando Michael empezó su experiencia en Ferrari".

"Así es la historia de la Fórmula 1, así es la verdadera naturaleza de las carreras. Estamos decepcionados pero, en todo caso, en cuanto empecemos la revisión de las cosas, estaremos aún más decididos a aprender de nuestras lecciones".

"Adaptarnos y ser más fuertes como equipo y asegurarnos de que esta hermosa oportunidad que tenemos de competir por el título de pilotos, y ser los que realmente detengan este dominio de Verstappen en este período de la F1, queremos afrontarla con lo mejor de nosotros mismos".

"Estoy deseando que llegue la próxima carrera y espero ver una fuerte reacción de nuestro equipo", dijo.

Lando Norris, McLaren Foto de: Jayce Illman / Getty Images

Sería fácil analizar el resultado del GP de Qatar y concluir que la decisión obvia era haber entrado en boxes cuando salió el coche de seguridad en la séptima vuelta. Pero eso podría ser caer en la trampa del sesgo retrospectivo, la creencia de que un patrón de acontecimientos era más predecible de lo que fue.

Sin embargo, McLaren tiene que hacerse preguntas importantes sobre cómo analizaron los posibles resultados de la carrera. Otros jefes de equipo han confirmado que los posibles efectos de un coche de seguridad en la séptima vuelta tuvieron un lugar destacado en sus simulaciones previas a la carrera, dado el límite de 25 vueltas impuesto por Pirelli al uso de cada neumático por razones de seguridad.

El coche de seguridad en la vuelta 7 de Qatar era una posibilidad conocida

Dado que la carrera iba a durar 57 vueltas, éste era el umbral en el que sería posible aprovechar el Safety Car para hacer una parada en boxes "barata" y sólo tener que parar una vez más.

"Dijimos antes de la carrera que el peor escenario posible era un coche de seguridad en la vuelta 7", dijo Frederic Vasseur, de Ferrari. "Porque entonces tienes que dar 50 vueltas. 25 y 25, significa que todo el mundo entrará en boxes con el coche de seguridad. Y sabes que todo el mundo entrará en boxes en la vuelta 32, para dar otras 25 vueltas".

"Y tuvimos el coche de seguridad en la vuelta siete. Era, según el plan, el peor escenario posible", dijo.

Así que McLaren necesita ver por qué decidió no seguir un curso de acción que parecía óptimo -o al menos subóptimo- para todos los demás. Es muy poco probable que la posibilidad de un coche de seguridad en la séptima vuelta no se discutiera internamente.

Entonces, ¿qué llevó a los ingenieros de McLaren a estar tan seguros de que otros coches también decidirían no entrar en boxes? Este es el quid de la cuestión, porque la dificultad de adelantar en este circuito influye en todos los análisis estratégicos: McLaren no quería meter a Piastri y Norris en al tráfico y pasar potencialmente 25 vueltas atascados.

En cuanto a si las reglas papaya influyeron en la decisión (entrar en boxes con ambos coches habría perjudicado a Norris y le habría hecho perder posiciones), Stella fue inequívoco.

"Ciertamente, Lando tuvo en cuenta, como tú dices, la pérdida de tiempo extra debido a la doble parada en boxes", dijo. "Así que se tuvo en cuenta, pero no fue la razón principal para no parar los dos coches. Pensamos que el tráfico podría haber sido un problema para ambos, pero en realidad esa no era la interpretación correcta de la situación en ese momento".

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Andrew Ferraro / LAT Images vía Getty Images

¿Por qué McLaren no respondió a la parada de Verstappen?

Debería el equipo haber metido a Norris cuando Verstappen entró en boxes por delante de él? Esto es tan elemental que hay quien cree que McLaren solo decidió no hacerlo porque una parada habría beneficiado a Norris a costa de Piastri, y esto habría sentado mal tanto interna como externamente. Pero este es otro ejemplo del sesgo retrospectivo: se asume el conocimiento previo del resultado.

Fundamentalmente, la revisión debe evaluar la calidad de la toma de decisiones basándose en lo que se sabía en ese momento, no en lo que ocurrió después. Y esto vuelve a la cuestión de qué hizo que McLaren estuviera tan seguro de que no sería el único en entrar en boxes en esas circunstancias.

"Creo que en términos de juicio erróneo es algo que tendremos que revisar discutiendo internamente", dijo Stella. "Tendremos que evaluar algunos factores, como por ejemplo si había un cierto sesgo en la forma en que estábamos pensando que nos llevó como grupo a pensar que no todos los coches necesariamente iban a entrar en boxes".

"A veces hay razones objetivas, a veces puede haber prejuicios en la forma de pensar"

"Tendremos que revisar todo a fondo, pero lo importante es que lo hagamos como siempre, de forma constructiva y analítica. Creo que ya después de Las Vegas hemos tenido la posibilidad para mí, y yo estaba muy orgulloso del equipo, de ver lo fuerte que es la cultura de no culpar a nadie en McLaren, lo mucho que nuestra cultura es una cultura de progreso, es una cultura de mejoras continuas", finalizó.