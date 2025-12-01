Quién durmió peor en F1 anoche tras el GP de: Andrea Stella

"¿Qué está haciendo McLaren?" - Esa frase exacta es la que seguramente repitieron ayer prácticamente todos los aficionados a la Fórmula 1 desde sus casas cuando el coche de seguridad provocaba las paradas en boxes de todos los pilotos a excepción de Lando Norris y Oscar Piastri.

Con esa decisión, McLaren abrió la puerta a Max Verstappen para ganar el Gran Premio de Qatar 2025 y llevar la lucha por el título a tres bandas hasta la última carrera de la temporada en el GP de Abu Dhabi.

Por qué McLaren finalmente eligió esa estrategia sólo lo saben ellos, pero lo importante es que están a punto de cometer una de las mayores torpezas de la historia de la Fórmula 1.

Mirando hacia atrás: Después de su carrera de casa en Zandvoort, Verstappen estaba a 104 puntos de distancia del entonces líder del campeonato Oscar Piastri. Eso equivalía a más de cuatro victorias en carrera, e incluso los más optimistas con Verstappen ya veían imposible un quinto título consecutivo.

Tres meses después, el holandés ha superado a Piastri en la clasificación y llega a la final de Abu Dabi a solo doce puntos de Lando Norris. Un escenario que, desde la perspectiva de McLaren -con el debido respeto- nunca debería haber sido posible.

Abu Dhabi 2010: El "día más doloroso" de Stella

Antes de lo que suceda la semana que viene, el director del equipo Andrea Stella probablemente vivirá algunas noches inquietas. Sí, los doce puntos de desventaja todavía hacen que Verstappen no pueda hacerse con el título por sí solo y necesita otro tropiezo de Norris.

Pero Stella sabe lo que se siente al perder un campeonato en el último momento. En 2010, con Ferrari, Fernando Alonso llegó a la última carrera en Abu Dhabi con 15 puntos de ventaja sobre Sebastian Vettel. El ingeniero de carrera de Alonso por aquel entonces era Stella.

Y la historia es conocida: Mientras las esperanzas de título de Alonso se desvanecían detrás del Renault de Vitaly Petrov, Vettel se llevaba el primero de los que se convertirían en cuatro campeonatos del mundo con Red Bull. El propio Stella dijo hace un año que "sigue siendo el día más doloroso de toda mi carrera en la Fórmula 1".

¿Sigue siendo cierta esa afirmación? ¿Podría cambiar eso en este 2025?

Lando Norris, McLaren Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images vía Getty Images

Al menos 50 puntos tirados a la basura

En estos momentos, desde la perspectiva de McLaren todavía no han perdido nada. Pero el mero hecho de que una repetición de Abu Dhabi 2010 parezca posible para Stella 15 años después es, desde el punto de vista de McLaren, totalmente innecesario.

El piloto holandés dijo en Qatar que ya sería campeón del mundo si Red Bull hubiera sido tan rápido como McLaren en la primera mitad de la temporada. Y viendo la lista de errores cometidos por el equipo -y, para ser justos, también por los pilotos- es difícil no admitir que Verstappen tiene razón.

Uno puede estar de acuerdo o no, pero el hecho es que McLaren - mirando sólo a Norris - ya ha tirado por la borda al menos 50 puntos por sus propios errores este año.

Incluso centrándose únicamente en los principales problemas: Norris perdió 10 puntos después de su accidente en Canadá, otros 18 puntos perdió en Zandvoort por un fallo de motor, otros 18 debido a su descalificación en Las Vegas y ahora al menos 3 puntos más debido a la estrategia de Qatar. Eso finalmente suma un total de 49 puntos, sin contar varios percances menores.

Un cálculo similar se puede hacer para Oscar Piastri, que tampoco ha hecho mucho para argumentar en contra de las palabras de Verstappen.

¿Stella como símbolo del fracaso de McLaren?

Los errores forman parte del automovilismo, y nadie puede acabar una temporada de 30 carreras (24 grandes premios más seis sprints) sin dejarse puntos en la mesa - ni siquiera Red Bull y Verstappen.

Pese a ello, da la sensación de que la tasa de errores de McLaren este año es demasiado alta para un equipo que ha ganado el campeonato. A eso hay que añadir el debate de toda la temporada sobre las "reglas papaya", aunque ese es otro debate que no abriremos aquí.

Hasta ahora, Stella había sido la cara del resurgimiento de McLaren. Bajo su liderazgo, el equipo ganó su primer título de constructores en 26 años en 2024, y esta temporada lo defendió de una forma aún más convincente.

Pero ahora, la marea puede estar cambiando, y Stella podría perder un campeonato que parecía casi asegurado por segunda vez en su carrera. Y a diferencia de entonces, cuando era sólo un ingeniero de carrera en el muro de boxes, esta vez podría convertirse en el símbolo de una torpeza aún mayor que la de hace 15 años con Ferrari.

O quizás todo se desarrolle de forma diferente y dentro de una semana McLaren celebre un campeón del mundo. En ese caso, Stella podría desterrar por fin su trauma de Abu Dhabi de una vez por todas.