¿Qué es el Safety Car y el Virtual Safety Car y para que sirven en la F1?

Las carreras de Fórmula 1 están repletas de incidentes, y es que es casi imposible competir a más de 300 km/h durante cerca de dos horas sin que nada ocurra. Por ello, la FIA, el organismo rector de la máxima categoría del automovilismo, introdujo la figura del Safety Car (coche de seguridad en español) a partir del Gran Premio de Brasil de 1993.

A pesar de que en la cita de Canadá del año 1973, Eppie Wietzes salió con un Porsche 914 amarillo por un choque entre François Cévert y Jody Scheckter, la federación internacional no lo reglamentó hasta esa prueba en Interlagos, y ha ido evolucionando a lo largo de los años.

¿Qué es el Safety Car (coche de seguridad) en la Fórmula 1?

En la actualidad, el Safety Car se utiliza para neutralizar las carreras cuando ha ocurrido algún accidente y reorganizar a toda la parrilla por orden de clasificación en la misma vuelta. En el momento en el que el coche de seguridad está presente en la pista, los comisarios ondean las banderas amarillas para mostrar a los pilotos el peligro y que puedan retirar lo que impida regresar a la velocidad de competición (restos de materiales como piezas de coches).

Cuando se despliega el Safety Car, los pilotos deben seguir al coche a un ritmo determinado, mucho más lento que el habitual, siempre siguiéndolo y sin adelantar, porque de lo contrario se enfrentarían a una sanción.

Además de esto, Dirección de Carrera tiene a su disposición otra herramienta que se creó después del accidente mortal de Jules Bianchi en el Gran Premio de Japón de 2014.

¿Qué es el Virtual Safety Car (coche de seguridad virtual) en la Fórmula 1?

El Virtual Safety Car es la versión, como el propio nombre indica, virtual del coche de seguridad, y en lugar de que un vehículo físico salga al trazado, los comisarios enseñan a los pilotos con carteles luminosos las siglas VSC al mismo tiempo que se ondean las banderas amarillas para indicar que hay un peligro en el circuito.

Los pilotos, cuando están bajo este periodo, deben respetar un llamado 'delta time' (tiempo preestablecido por zonas de la pista), y pueden regresar a velocidad de competición una vez que la FIA da el visto bueno con la bandera verde.

¿Qué diferencias hay entre el Safety Car y el Virtual Safety Car en la Fórmula 1?

El objetivo de ambos es el mismo, el de mantener la seguridad en el trazado durante el transcurso de una carrera de Fórmula 1. Sin embargo, hay unas diferencias esenciales que, a su misma vez, son claves para el desarrollo de la competición.

Los ingenieros estudian con detalle las posibilidades de la aparición del coche de seguridad o de su versión virtual, y es que aunque pueda parecer azar, puede darse el hecho que una victoria se decida por eso.

En el caso del Safety Car, los monoplazas deben seguirse juntos sin adelantarse (salvo los doblados que pueden recuperar vuelta con el cambio de reglamento), por lo que el pelotón se agrupa.

Si un piloto decide entrar en boxes a cambiar de neumáticos, podrá disfrutar de la ventaja que le confiere ir con gomas nuevas, pero si no tiene el hueco suficiente con sus rivales, caerá al fondo de la parrilla, puesto que todos están juntos.

En el Virtual Safety Car, todos los coches deben seguir un ritmo estipulado, por lo que las diferencias no crecen ni aumentan, pero en el momento de la reanudación, todo puede cambiar, ya que hay un periodo de incertidumbre hasta que reaparece la bandera verde, lo ideal para recortar distancias si se ejecuta a la perfección.

¿Cuándo y cómo se reanuda la carrera después de un Safety Car o un Virtual Safety Car en la Fórmula 1?

Como es lógico, los grandes premios vuelven a la velocidad de competición una vez que los comisarios han retirado el peligro de la pista, y es Dirección de Carrera quien toma la decisión. Los directores dan la señal al coche de seguridad, el cual mantiene las luces encendidas, tal y como si fuera un vehículo de emergencia cotidiano, hasta que se dirige hacia el pitlane.

Además, los equipos reciben un mensaje por parte de la FIA en el que se indica que "el Safety Car se va en esta vuelta" para que puedan indicar a sus pilotos que se reanudará la prueba. En ese momento, el líder es el que toma el mando, y decide el instante en el que volver a acelerar a fondo, siempre y cuando no exceda los límites del reglamento, los cuales dicen en el artículo 3.1.3 del Reglamento Deportivo de la FIA que a partir de la línea del coche de seguridad se puede adelantar sin importar lo que haga el primero.

Para el Virtual Safety Car, como no hay algo físico que indique cuando se reanuda la carrera (a excepción de los paneles luminosos), son los equipos quienes informan a sus pilotos que se va a poner en marcha el gran premio, con un aviso previo de Dirección de Carrera. Con el mensaje de "coche de seguridad virtual acabando", los monoplazas deberán estar atentos, porque en un periodo de entre 10 y 15 segundos, ondearán las banderas verdes para que compitan de nuevo.

¿Qué dicen las reglas de la Fórmula 1 de la FIA sobre el Safety Car y el Virtual Safety Car?

La normativa de la Fórmula 1 es muy extensa, tanto que incluso los propios equipos y el organismo rector no coinciden en la forma de interpretar la reglamentación, pero a partir del artículo 4.12 del Reglamento Deportivo de la FIA se intentan aclarar todas las dudas.

En dicha sección se estipulan algunas cosas como que es un piloto designado por la federación internacional, junto con un copiloto, quienes estarán a bordo del coche de seguridad en contacto constante por radio con Dirección de Carrera, y que entrarán en el circuito cuando la carrera esté en curso en cualquier momento si los comisarios lo indican debido a que "los competidores o los comisarios están en peligro físico inmediato en la pista o cerca de ella, pero las circunstancias no son tales como para suspender la prueba".

En el momento de desplegar el coche de seguridad, aparecerá el mensaje de "SAFETY CAR DEPLOYED" a través del sistema de mensajería oficial, además de que todos los puestos de los comisarios de pista ondearán las banderas amarillas con un letrero con las siglas 'SC' mientras dure la intervención.

Como se ha expuesto antes, nadie se puede adelantar entre sí, y los comisarios pueden aplicar las diferentes sanciones si se considera oportuno por, por ejemplo, conducción errática. Todos los pilotos deberán estar a una distancia menor de diez monoplazas respecto al coche que está delante y siguiendo un tiempo mínimo estipulado por la ECU de la FIA.

Para el proceso de reanudación, será el director de la carrera el que indique el momento en el que el coche de seguridad regresará al pitlane con otro mensaje emitido de la misma manera que cuando se despliega el periodo de Safety Car, pero esta vez con la frase "SAFETY CAR IN THIS LAP", y desde ese momento los pilotos permanecerán a una distancia respecto al vehículo para relanzar la prueba cuando el líder cruce la línea, dejando si es necesario un espacio de diez monoplazas para evitar accidentes. Como es lógico, en este proceso está prohibida la conducción errática y los frenazos, y los comisarios de pista retirarán las banderas amarillas y los carteles de 'SC', salvo en la última vuelta.

La mayor controversia puede venir con los doblados, quienes podrán recuperar un giro cuando el director de carrera considere que es seguro hacerlo, mandando el siguiente mensaje "LAPPED CARS MAY NOW OVERTAKE" ("los coches doblados puede adelantar ahora"), y aunque es menos común, también puede prohibir el desdoblamiento con la frase "OVERTAKING WILL NOT BE PERMITTED" ("el adelantamiento no estará permitido").

Pasando al Virtual Safety Car, las cosas son un poco más sencillas con el artículo 4.13, puesto que el único objetivo es neutralizar la carrera manteniendo las distancias entre los pilotos. El procedimiento es el mismo, y solo cambian los mensajes, con un "VSC DEPLOYED" cuando se despliega el coche de seguridad virtual, con las banderas amarillas ondeando y los carteles de 'VSC' en los puestos de los comisarios.

Los pilotos, obviamente, al igual que con el Safety Car, no podrán conducir de manera errática, siempre manteniendo el ritmo de la ECU marcado por la FIA, y en el momento en el que se envíe por parte de la Dirección de Carrera el mensaje de "VSC ENDING" ("VSC acabando"), los competidores deberán estar atentos para volver a velocidad de competición entre 10 y 15 segundos después de la señal.