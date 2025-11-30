Así queda el mundial de F1 2025 tras Qatar: ¡lucha a tres en Abu Dhabi!

Tras las dos carreras del Gran Premio de Qatar 2025 de la F1, los aficionados podrán disfrutar en la última prueba de la temporada en Abu Dhabi de una lucha por el título a tres bandas entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen. Mira cómo quedan tanto la clasificación de los pilotos como la de constructores a falta de un gran premio para terminar el curso.

Mundial de pilotos de F1 2025 tras el GP de Qatar: puntos y posiciones

Mundial de constructores de F1 2025 tras el GP de Qatar: puntos y posiciones

0Qué piloto va primero en el mundial de F1 2025 tras el GP de Qatar

Lando Norris llegó al GP de Qatar con 24 puntos de ventaja sobre su compañero Oscar Piastri y Max Verstappen, pero tras su tercera posición en la carrera al sprint y luego su cuarta plaza en la carrera principal, ha visto cómo sus dos rivales se han acercado mucho y... ¡todo se decidirá en Abu Dhabi!

Norris mantiene el liderado con 408 puntos, mientras que Verstappen ahora es segundo a 12 puntos de distancia y Piastri tercero con 16 unidades de desventaja.

Cómo va el mundial de constructores de F1 2025 tras el GP de Qatar

Si bien McLaren ya hace semanas que conquistó el campeonato de constructores, todas las miradas están puestas a falta de dos grandes premios en el subcampeonato, que en estos momentos y tras la carrera sprint de Qatar está en manos de Mercedes gracias a sus 459 puntos, mientras que Red Bull se mantiene a 33 unidades, con Ferrari ya descartado (380 puntos).

Cómo va Alonso en el mundial de F1 tras Qatar: puntos y posición

Tras una buena carrera al sprint y una carrera en la que también fue capaz de rodar regularmente entre las diez primeras posiciones, Fernando Alonso logró sumar una buena cantidad de puntos y sale del GP de Qatar con 48 puntos y en la 12ª posición.

Cómo va Sainz en el mundial de F1 tras Qatar: puntos y posición

Carlo Sainz sigue fascinando al volante de su Williams y en el GP de Qatar consiguió su segundo podio con Williams, algo totalmente inesperado, y un resultado que le coloca noveno en la clasificación de pilotos con 64 puntos.

Cómo va Colapinto en el mundial de F1 tras Qatar: puntos y posición

Franco Colapinto, una vez más, se fue de vacío de un fin de semana después de terminar 20º en la carrera al sprint y 15º en la carrera principal de Losail, por lo que el argentino sigue siendo el único piloto (junto a Jack Doohan) que todavía no ha puntuado este año y ya sólo le queda una oportunidad en Abu Dhabi.