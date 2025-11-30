Así queda el mundial de F1 2025 tras Qatar: ¡lucha a tres en Abu Dhabi!
Mira cómo están las clasificaciones de pilotos y equipos de F1 2025 tras el GP de Qatar, con los puntos y las posiciones. ¡Todo se decidirá en Abu Dhabi!
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Tras las dos carreras del Gran Premio de Qatar 2025 de la F1, los aficionados podrán disfrutar en la última prueba de la temporada en Abu Dhabi de una lucha por el título a tres bandas entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen. Mira cómo quedan tanto la clasificación de los pilotos como la de constructores a falta de un gran premio para terminar el curso.
Mundial de pilotos de F1 2025 tras el GP de Qatar: puntos y posiciones
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|L. NorrisMcLaren F1
|408
|2
|M. VerstappenRed Bull Racing
|396
|3
|O. PiastriMcLaren F1
|392
|4
|G. RussellMercedes
|309
|5
|C. LeclercFerrari
|230
|7
|L. HamiltonFerrari
|152
|6
|A. AntonelliMercedes
|150
|8
|A. AlbonWilliams
|73
|9
|C. SainzWilliams
|64
|10
|I. HadjarRacing Bulls
|51
|11
|N. HulkenbergSauber F1 Team
|49
|12
|F. AlonsoAston Martin Racing
|48
|13
|O. BearmanHaas F1 Team
|41
|14
|L. LawsonRacing Bulls
|38
|17
|Y. TsunodaRed Bull Racing
|33
|15
|L. StrollAston Martin Racing
|32
|16
|E. OconHaas F1 Team
|32
|18
|P. GaslyAlpine
|22
|19
|G. BortoletoSauber F1 Team
|19
|20
|F. ColapintoAlpine
|0
|21
|J. DoohanAlpine
|0
Mundial de constructores de F1 2025 tras el GP de Qatar: puntos y posiciones
|Pos
|Equipos
|Puntos
|1
|McLaren F1
|800
|2
|Mercedes
|459
|3
|Red Bull Racing
|426
|4
|Ferrari
|382
|5
|Williams
|137
|6
|Racing Bulls
|92
|7
|Aston Martin Racing
|80
|8
|Haas F1 Team
|73
|9
|Sauber F1 Team
|68
|10
|Alpine
|22
0Qué piloto va primero en el mundial de F1 2025 tras el GP de Qatar
Lando Norris llegó al GP de Qatar con 24 puntos de ventaja sobre su compañero Oscar Piastri y Max Verstappen, pero tras su tercera posición en la carrera al sprint y luego su cuarta plaza en la carrera principal, ha visto cómo sus dos rivales se han acercado mucho y... ¡todo se decidirá en Abu Dhabi!
Norris mantiene el liderado con 408 puntos, mientras que Verstappen ahora es segundo a 12 puntos de distancia y Piastri tercero con 16 unidades de desventaja.
Cómo va el mundial de constructores de F1 2025 tras el GP de Qatar
Si bien McLaren ya hace semanas que conquistó el campeonato de constructores, todas las miradas están puestas a falta de dos grandes premios en el subcampeonato, que en estos momentos y tras la carrera sprint de Qatar está en manos de Mercedes gracias a sus 459 puntos, mientras que Red Bull se mantiene a 33 unidades, con Ferrari ya descartado (380 puntos).
Cómo va Alonso en el mundial de F1 tras Qatar: puntos y posición
Tras una buena carrera al sprint y una carrera en la que también fue capaz de rodar regularmente entre las diez primeras posiciones, Fernando Alonso logró sumar una buena cantidad de puntos y sale del GP de Qatar con 48 puntos y en la 12ª posición.
Cómo va Sainz en el mundial de F1 tras Qatar: puntos y posición
Carlo Sainz sigue fascinando al volante de su Williams y en el GP de Qatar consiguió su segundo podio con Williams, algo totalmente inesperado, y un resultado que le coloca noveno en la clasificación de pilotos con 64 puntos.
Cómo va Colapinto en el mundial de F1 tras Qatar: puntos y posición
Franco Colapinto, una vez más, se fue de vacío de un fin de semana después de terminar 20º en la carrera al sprint y 15º en la carrera principal de Losail, por lo que el argentino sigue siendo el único piloto (junto a Jack Doohan) que todavía no ha puntuado este año y ya sólo le queda una oportunidad en Abu Dhabi.
Comparte o guarda este artículo
Alonso admite que solo pudo ir "al 50%" con un Aston Martin "inconducible a momentos"
Así os contamos la carrera de F1 del GP de Qatar 2025
Verstappen gana a los McLaren en Qatar, ¡el mundial de F1 sigue vivo!
Todos los McLaren-Mercedes de Fórmula 1: ¿cuál es tu favorito?
Norris llegará presionado a Abu Dhabi: "Nos arriesgamos y no debimos"
Piastri: "Está claro que nos equivocamos, es realmente frustrante"
Últimas noticias
Así fue el difícil inicio del equipo de Frank Williams en F1
Todos los McLaren-Mercedes de Fórmula 1: ¿cuál es tu favorito?
Tesla 2026, todas sus novedades
Red Bull confirma que anunciará el martes su alineación de pilotos para 2026
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios