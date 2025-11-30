Todos

Previo
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

Qué resultados necesitan Norris, Verstappen y Piastri en Abu Dhabi para ser campeones

Mira qué resultados darían el mundial de F1 a Norris, Verstappen y Piastri, o qué necesita cada uno de ellos para ser campeón del mundo 2025.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La victoria de Max Verstappen en el GP de Qatar de F1 dejó vivo el mundial 2025, que llegará al GP de Abu Dhabi con tres pilotos con opciones de título, algo que no ocurría desde 2010, cuando a Abu Dhabi llegaron hasta cuatro pilotos con posibilidades matemáticas. Pero... ¿qué necesitan Norris, Piastri o Verstappen en Abu Dhabi para ser campeones?

Evidentemente, el favorito para ganar el mundial 2025 de F1 es Lando Norris, al que le vale acabar en el podio para ser campeón. Por su parte, a Max Verstappen solo le vale hacer podio y esperar que Norris falle, mientras que a Oscar Piastri ya solo le vale ganar o ser segundo y esperar que fallen tanto Norris como Verstappen.

Como solo quedan en juego 25 puntos (Abu Dhabi NO es fin de semana sprint y ya no hay punto por la vuelta rápida en la F1), Verstappen solo puede llegar a un máximo de 421 puntos, por lo que Norris necesita sumar 13 puntos para ser campeón hagan lo que hagan sus rivales. Vamos a ver caso por caso...

Norris será campeón de la F1 2025 en Abu Dhabi si...

  • Queda en el podio (es decir, si gana la carrera, queda 2º o queda 3º)
  • Queda 4º o 5º y Verstappen no gana
  • Queda 6º o 7º y no ganan ni Verstappen ni Piastri*
  • Queda 8º, Verstappen no es 1º ni 2º y Piastri no gana
  • Queda 9º, Verstappen no es 1º, 2º o 3º y Piastri no gana*
  • Queda 10º, Verstappen no es 1º, 2º y 3º y Piastri no es 1º ni 2º
  • No puntúa (11º o peor, incluso abandono) pero Verstappen no es podio y Piastri no es 1º ni 2º
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Mario Renzi - Formula 1 - Getty Images

*Si Norris queda 7º y Verstappen es segundo, empatarían a 414 puntos pero Norris sería campeón porque tendrían las mismas victorias pero él más segundos puestos

**Si Norris queda 9º, Piastri 2º y Verstappen 4º, empatarían a 410 puntos, pero Norris sería campeón porque tendrían las mismas victorias que sus rivales pero él más segundos puestos

Verstappen será campeón de la F1 2025 en Abu Dhabi si...

  • Gana la carrera y Norris es 4º o peor
  • Queda 2º, Norris es 8º o peor y Piastri no gana*
  • Queda 3º, Norris es 9º o peor y Piastri no gana

Verstappen no podrá ser campeón si queda 4º o peor, hagan lo que hagan sus rivales.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

*Si Verstappen queda 2º y Norris 7º, Norris y Verstappen empatarían a 414 puntos, pero Norris sería campeón por tener mismas victorias pero más segundos puestos

Piastri será campeón de la F1 2025 en Abu Dhabi si...

  • Gana la carrera y Norris es 6º o peor
  • Queda 2º, Norris es 10º o peor y Verstappen es 4º o peor*

Piastri no podrá ser campeón si queda 3º o peor, hagan lo que hagan sus rivales.

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

*Si Piastri queda 2º, Norris 10º y Verstappen 4º, habría empate a 410 entre Verstappen y Piastri pero Verstappen sería campeón por tener más segundos puestos. A su vez, si Piastri queda 2º, Norris 9º y Verstappen 4º, habría timple empate a 410 y ahí el campeón sería Norris por más segundos puestos.

Apunta y no te pierdas nada:

Así llegará el campeonato de F1 a Abu Dhabi

(En este enlace puedes ver las tablas completas y las diferencias entre todos, en equipos y pilotos)

Pos Piloto Puntos
1 United KingdomL. NorrisMcLaren F1 408
2 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 396 (a 12 del líder)
3 AustraliaO. PiastriMcLaren F1

392 (a 16 del líder)

Si lo prefieres ver así...

RESULTADOS EN ABU DHABI QUE DARÍAN EL TÍTULO 2025 A NORRIS

Lando Norris Max Verstappen oSCAR pIASTRI
Norris campeón de todas formas Norris campeón de todas formas
Norris campeón de todas formas Norris campeón de todas formas
Norris campeón de todas formas Norris campeón de todas formas
2º o peor Norris campeón de todas formas
2º o peor Norris campeón de todas formas
2º o peor 2º o peor
2º o peor 2º o peor
3º o peor 2º o peor
4º o peor 2º o peor
10º 4º o peor 3º o peor
11º o peor 4º o peor 3º o peor

RESULTADOS EN ABU DHABI QUE DARÍAN EL TÍTULO 2025 A NORRIS

Lando Norris Max Verstappen oSCAR pIASTRI
4º o peor Verstappen campeón de todas formas
8º o peor 3º o peor
9º o peor 2º o peor

RESULTADOS EN ABU DHABI QUE DARÍAN EL TÍTULO 2025 A PIASTRI

Lando Norris Max Verstappen oSCAR pIASTRI
6º o peor Piastri campeón de todas formas
10º o peor 4º o peor

Y para tener a mano

¿Cuántos puntos tendrán si acaban en estas posiciones...?

  Lando Norris Max Verstappen Oscar Piastri
433 421 417
426 414 410
423 411 407
420 408 404
418 406 402
416 404 400
414 402 398
412 400 396
410 398 394
10º 409 397 393
11º o peor 408 396 392

