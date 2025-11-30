Qué resultados necesitan Norris, Verstappen y Piastri en Abu Dhabi para ser campeones

La victoria de Max Verstappen en el GP de Qatar de F1 dejó vivo el mundial 2025, que llegará al GP de Abu Dhabi con tres pilotos con opciones de título, algo que no ocurría desde 2010, cuando a Abu Dhabi llegaron hasta cuatro pilotos con posibilidades matemáticas. Pero... ¿qué necesitan Norris, Piastri o Verstappen en Abu Dhabi para ser campeones?

Evidentemente, el favorito para ganar el mundial 2025 de F1 es Lando Norris, al que le vale acabar en el podio para ser campeón. Por su parte, a Max Verstappen solo le vale hacer podio y esperar que Norris falle, mientras que a Oscar Piastri ya solo le vale ganar o ser segundo y esperar que fallen tanto Norris como Verstappen.

Como solo quedan en juego 25 puntos (Abu Dhabi NO es fin de semana sprint y ya no hay punto por la vuelta rápida en la F1), Verstappen solo puede llegar a un máximo de 421 puntos, por lo que Norris necesita sumar 13 puntos para ser campeón hagan lo que hagan sus rivales. Vamos a ver caso por caso...

Norris será campeón de la F1 2025 en Abu Dhabi si...

Queda en el podio (es decir, si gana la carrera, queda 2º o queda 3º)

Queda 4º o 5º y Verstappen no gana

Queda 6º o 7º y no ganan ni Verstappen ni Piastri*

Queda 8º, Verstappen no es 1º ni 2º y Piastri no gana

Queda 9º, Verstappen no es 1º, 2º o 3º y Piastri no gana*

Queda 10º, Verstappen no es 1º, 2º y 3º y Piastri no es 1º ni 2º

No puntúa (11º o peor, incluso abandono) pero Verstappen no es podio y Piastri no es 1º ni 2º

Lando Norris, McLaren Foto de: Mario Renzi - Formula 1 - Getty Images

*Si Norris queda 7º y Verstappen es segundo, empatarían a 414 puntos pero Norris sería campeón porque tendrían las mismas victorias pero él más segundos puestos

**Si Norris queda 9º, Piastri 2º y Verstappen 4º, empatarían a 410 puntos, pero Norris sería campeón porque tendrían las mismas victorias que sus rivales pero él más segundos puestos

Verstappen será campeón de la F1 2025 en Abu Dhabi si...

Gana la carrera y Norris es 4º o peor

Queda 2º, Norris es 8º o peor y Piastri no gana*

Queda 3º, Norris es 9º o peor y Piastri no gana

Verstappen no podrá ser campeón si queda 4º o peor, hagan lo que hagan sus rivales.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

*Si Verstappen queda 2º y Norris 7º, Norris y Verstappen empatarían a 414 puntos, pero Norris sería campeón por tener mismas victorias pero más segundos puestos

Piastri será campeón de la F1 2025 en Abu Dhabi si...

Gana la carrera y Norris es 6º o peor

Queda 2º, Norris es 10º o peor y Verstappen es 4º o peor*

Piastri no podrá ser campeón si queda 3º o peor, hagan lo que hagan sus rivales.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

*Si Piastri queda 2º, Norris 10º y Verstappen 4º, habría empate a 410 entre Verstappen y Piastri pero Verstappen sería campeón por tener más segundos puestos. A su vez, si Piastri queda 2º, Norris 9º y Verstappen 4º, habría timple empate a 410 y ahí el campeón sería Norris por más segundos puestos.

Apunta y no te pierdas nada: Fórmula 1 Horarios del GP de Abu Dhabi de F1 2025: ¡se busca campeón!

Así llegará el campeonato de F1 a Abu Dhabi

(En este enlace puedes ver las tablas completas y las diferencias entre todos, en equipos y pilotos)

Si lo prefieres ver así...

RESULTADOS EN ABU DHABI QUE DARÍAN EL TÍTULO 2025 A NORRIS

Lando Norris Max Verstappen oSCAR pIASTRI 1º Norris campeón de todas formas Norris campeón de todas formas 2º Norris campeón de todas formas Norris campeón de todas formas 3º Norris campeón de todas formas Norris campeón de todas formas 4º 2º o peor Norris campeón de todas formas 5º 2º o peor Norris campeón de todas formas 6º 2º o peor 2º o peor 7º 2º o peor 2º o peor 8º 3º o peor 2º o peor 9º 4º o peor 2º o peor 10º 4º o peor 3º o peor 11º o peor 4º o peor 3º o peor

RESULTADOS EN ABU DHABI QUE DARÍAN EL TÍTULO 2025 A NORRIS

Lando Norris Max Verstappen oSCAR pIASTRI 4º o peor 1º Verstappen campeón de todas formas 8º o peor 2º 3º o peor 9º o peor 3º 2º o peor

RESULTADOS EN ABU DHABI QUE DARÍAN EL TÍTULO 2025 A PIASTRI

Lando Norris Max Verstappen oSCAR pIASTRI 6º o peor Piastri campeón de todas formas 1º 10º o peor 4º o peor 2º

Y para tener a mano

¿Cuántos puntos tendrán si acaban en estas posiciones...?

Lando Norris Max Verstappen Oscar Piastri 1º 433 421 417 2º 426 414 410 3º 423 411 407 4º 420 408 404 5º 418 406 402 6º 416 404 400 7º 414 402 398 8º 412 400 396 9º 410 398 394 10º 409 397 393 11º o peor 408 396 392