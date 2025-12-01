Por qué para Verstappen "no importa realmente" ganar el título de F1 2025

Ganar el título de Fórmula 1 de 2025 "no le importa realmente" a Max Verstappen, asegura antes de vivir un duelo a tres bandas por el campeonato de pilotos en el GP de Abu Dhabi.

El piloto de Red Bull consiguió su séptima victoria de la temporada en Qatar gracias a una conducción impecable y a una estrategia decisiva. Ese éxito le llevó a reducir su desventaja con el líder del campeonato de 104 puntos hace tres meses a 12 puntos antes de la última carrera.

Si Verstappen se impusiera a Lando Norris y Oscar Piastri en la lucha por el título, igualaría el palmarés de Juan Manuel Fangio y sería el segundo piloto de la historia en conquistar cinco títulos consecutivos después de Michael Schumacher.

El 70 veces ganador de un gran premio ha cosechado muchos éxitos a lo largo de estos años, por lo que no le preocupa demasiado si el próximo domingo suma alguno más.

Al ser preguntado por su estado de ánimo en comparación con su primer y único enfrentamiento anterior por el título en 2021, Verstappen respondió: "Ahora estoy mucho más relajado. Sé que estoy 12 puntos por detrás. Voy con energía positiva. Intento todo lo que puedo. Pero al mismo tiempo, si no gano, sé que he hecho una temporada increíble. Así que no importa".

"Eso me quita mucha presión. Simplemente salgo y me lo paso bien, como hoy. Hoy también he empezado con un 'ya veremos cómo va'".

"Sé que cuando me siento en el coche, siempre intento maximizar todo lo que puedo. Y eso es lo que intentaré hacer en Abu Dhabi, pero al mismo tiempo, también sé que tenemos que depender probablemente de algunos factores externos para conseguirlo".

"Pero una carrera como la de hoy demuestra que cuando piensas que va a ser aburrida y sencilla, no lo es. Así que espero que Abu Dabi sea similar", explicó.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Andrew Ferraro / LAT Images vía Getty Images

Por primera vez, Verstappen ha luchado por el título con un Red Bull RB21 que claramente no ha sido el coche más competitivo en líneas generales.

A pesar de "una primera mitad de temporada realmente dura", el piloto holandés ya califica su año como "muy fuerte". "Pero eso también es algo que me exijo a mí mismo después de básicamente 11 años en la Fórmula 1", insistió. "Y, ya sabes, cada año, creo que te vuelves un poco más polifacético".

"Incluso en los años en los que gané el campeonato, siempre hay cosas que miras atrás y te dices: 'Podría haber aprendido un poco más', o 'podría haber hecho algo más ahí'. Y eso puede ir desde la configuración del coche, lo que haces tú mismo en términos de ejecución de carrera o la forma en que trabajas con el equipo".

"Creo que podemos estar muy orgullosos de seguir en esta lucha, porque a mitad de temporada, en algún momento, no es que perdieras la motivación, sino que no veías la forma de volver a ganar esta campaña. Era ya casi como esperar a que 2026 sea mejor".

"Pero está claro que hemos dado algunos pasos muy buenos con el coche, y en algunos fines de semana, sin duda, hemos sido muy competitivo, diría yo, y podíamos ganar carreras. Pero al mismo tiempo, también hemos ganado carreras en las que quizás no deberíamos haberlo hecho, como hoy, tomando la decisión correcta como equipo. Y luego, por supuesto, todavía depende de mí para ejecutarlo de la mejor manera posible. Pero eso es, al fin y al cabo, también un esfuerzo de equipo", concluyó.

