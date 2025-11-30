Verstappen gana a los McLaren en Qatar, ¡el mundial de F1 sigue vivo!

Max Verstappen se impuso a sus rivales por estrategia, casi sin importar que en la salida ya había pasado a Lando Norris, y logró su séptima victoria del año (tantas como los dos pilotos Papaya) para dejar todo en el aire. El holandés evitó el título de Lando Norris, y el mundial llegará al GP de Abu Dhabi con tres posibles campeones, por más que el inglés llegue allí como favorito (necesita un podio).

En esta carrera había una regla especial, un máximo de 25 vueltas por cada stint de neumáticos, por lo que se esperaba que todos entraran en la vuelta 25, luego en la 50 y luego dieran siete vueltas al máximo. Pero como si fuera decisión del destino, hubo un Safety Car en la vuelta 7, justo cuando se alcanzaba el momento de entrar sin perder tiempo y luego tener que hacer solo una parada más, en la 32.

Ahí, los McLaren F1 se arriesgaron a no entrar, como sí hizo Verstappen y el resto, mientras Norris se preguntaba pro qué no habían imitado al holandés. Su ingeniero le explicó que si había otro Safety Car solo ellos tendrían ventaja, pero nunca llegó ese milagro esperado, y aunque Oscar Piastri salvó la segunda plaza, Lando Norris solo pudo ser cuarto... y gracias.

Con un gran ritmo pese a problemas en su coche en las últimas vueltas, Carlos Sainz logró su segundo podio con Williams, el 29º de su carrera, mientras Andrea Kimi Antonelli fallaba en la penúltima vuelta permitiendo a Norris ganar una posición (Red Bull sospecha que se dejó pasar).

George Russell fue sexto, con Fernando Alonso séptimo después de un trompo que le hizo perder dos posiciones. Una de ellas había sido con Isack Hadjar, que pinchó a dos vueltas del final y perdió el que habría sido un sexto lugar.

Cerraron los puntos Charles Leclerc octavo con un Ferrari incapaz, Liam Lawson noveno con el Racing Bulls y Yuki Tsunoda décimo.

Resultados del GP de Qatar de F1 2025

Así fue la carrera del GP de Qatar de F1 2025, resumen completo

Todos los ojos estaban puestos en la salida de los tres primeros, pero no hubo tensión. Piastri salió limpiamente hacia adelante y Verstappen, aprovechando el lado limpio de la pista, no tuvo que esperar ni a tener el interior de la curva 2, pasó de camino a la 1 a un Norris que no le ponía impedimentos.

Peor fue la salida de Russell, que cayó al séptimo puesto, lo que permitió ganar una plaza a Antonelli, Sainz y Alonso. Con blandos, Hamilton no ganó ninguna posición en la arrancada, pero sí en las primeras curvas. La carrera entró en una fase tranquila sin mucha acción más allá del adelantamiento de Hulkenberg a Leclerc hasta que unas vueltas después, en la 7, el propio alemán sufrió tras tocarse con Gasly un accidente que provocó la salida del Safety Car.

Como quedaban justo 50 vueltas, había tiempo para cumplir la regla de 25 vueltas máximas en cada stint, por lo que se podía entrar en boxes. El líder Piastri no lo hizo, pero detrás de él Verstappen sí. Norris, que iba tercero, no siguió a Verstappen y se quedó fuera, como sí hicieron todos los demás. Eso provocó que Norris cuestionara por radio la estrategia de no emular a Verstappen, y le explicaban que el resto de rivales habían perdido la flexibilidad de parar si había otro Safety Car.

El tráfico que se montó en el pitlane con 17 coches parando a la vez hizo que Sainz se colocara cuarto, adelantando a un Antonelli que no pudo salir inmediatamente al pasar por su lado otros monoplazas, y que se puso quinto delante de Alonso.

Tratando de calmarle, a Norris le explicaban que tenía que apretar hasta la vuelta 25, mientras que el resto estaba obligado a parar al final de la 32.

Dirección de carrera sancionó con 5 segundos a Ocon por salida en falso, y la carrera se relanzó en la vuelta 11, mientras decidía que Gasly no merecía sanción por su toque con Hulkenberg. A los McLaren les dieron el mensaje de apretar al máximo para escaparse, y así fue. Rápidamente metieron dos segundos a Verstappen, y luego cuatro, cinco y así hasta dejarle a casi ocho segundos en la vuelta 20.

Mientras Piastri y Norris admitían que ya sufrían con los neumáticos, llegó el momento de parar, y el primero en hacerlo, al final de la vuelta 24, fue Piastri. La parada fue normal, y Piastri volvió a pista quinto, detrás de Antonelli y delante de Alonso. Norris apretó al máximo y paró al final de la vuelta 25, y aunque antes de la parada estaba a 3.5s de Piastri, pudo también salir justo delante de Alonso y quedarse quinto, con Piastri cuarto.

Piastri empezó a perseguir a Antonelli, y tal era su superioridad, que le adelantó al inicio de la 30. Más atrás, Leclerc pedía vigilar a Russell, creyendo que se saltaba los límites de pista en la 10 "en cada vuelta". A Norris le señalaban que ya tenía dos avisos. Verstappen entró al final de la vuelta 32, como hicieron todos los demás, lo que permitía a los McLaren recuperar la primera y segunda plaza sin perder más tiempo Piastri con Sainz y Norris con Antonelli.

A Bearman le investigaron por unsafe release, mientras comenzaba una carrera estratégica entre los Verstappen y McLaren por un lado, y Sainz intentando resistir para ganarle la batalla a al menos uno de los Papaya. Norris tuvo un susto en la curva 14 y solicitaba vigilar su coche por si tuviera daños.

El ritmo de Norris con medios era peor que el de Verstappen con duros, y de hecho el holandés se acercaba mucho. Eso hizo que McLaren metiera a Piastri en la vuelta 43 para cumplir su segunda parada, con el objetivo de que Norris frenara a Verstappen. Detrás, Alonso se marcó un trompo y cayó al octavo puesto, perdiendo posición con Hadjar y Russell.

Norris entró al final de la vuelta 45, cuando había 15 segundos entre Verstappen y Piastri. Norris volvió a pista, ya sin tener que parar más, detrás de Sainz y de Antonelli, quinto. Mientras Norris se acercaba a Antonelli, Sainz apretaba para aferrarse al podio.

En la vuelta 51, Sainz encendía las alarmas avisando de que tenía subviraje, y comenzaba a perder algo de tiempo. Sin embargo, logró frenar la sangría y fueron pasando las vueltas, hasta que llegó la bandera a cuadros y se hizo con el podio, con Norris cuarto después de pasar de manera sospechosa a Antonelli justo antes de empezar la última vuelta.

Antes de eso, Isack Hadjar sufrió un pinchazo cuando iba sexto, y encendió las alarmas por si le pasaba a alguien de los de delante, cosa que no ocurrió.