Norris asusta en la FP3 de Singapur, Ferrari desaparece y Verstappen es 4º

El circuito urbano de Marina Bay en Singapur acogió la FP3, tercera y última sesión de entrenamientos libres, que lideró antes de la clasificación un Lando Norris que voló. Fue una sesión que en los primeros minutos tuvo bandera roja cuando un lagarto se coló en la pista mientras solo estaban en ella los Aston Martin.

Norris marcó un 1:29.646 que nadie pudo igualar, ni siquiera los Ferrari saliendo más tarde. Charles Leclerc falló en su primera vuelta y en la segunda ya no pudo estar cerca, terminando la FP3 a nueve décimas, asegurando que le sorprendía esa diferencia porque no pudo hacer mucho más. El mayor rival de Norris para la pole parece su compañero Oscar Piastri, que fue tercero espués de una vuelta mejorable que permitió a George Russell, el Mercedes más rápido, colarse segundo, aunque a más de cuatro décimas de Norris.

Tras los problemas del viernes, Max Verstappen parecía mejorar, pero solo para ser cuarto, a casi nueve décimas del mejor tiempo, mientras Sergio Pérez solo era 15º, con un coche muy nervioso.

Desdibujados después de un viernes competitivo, los Ferrari estuvieron quinto Leclerc y sexto Sainz, delante de Hamilton. Los Williams fueron el 'primero del resto', con Alexander Albon octavo y Franco Colapinto noveno y casi pegado a su compañero.

Mostrando lo duro que va a ser llegar a Q3 pero a su vez que él puede lograrlo, Fernando Alonso cerró el top 10, mientras con el otro Aston Lance Stroll era 18º.

Lo siguiente, la clasificación, a las 15:00h de España, 07:00h de México o las 10:00h de Argentina.

Resultados de los Libres 3 del GP de Singapur 2024 de F1

Resumen de los Libres 3 del GP de Singapur 2024 de F1

Con nubes pero aún con luz arrancó la FP3, una sesión en la que nadie salió a pista nada más encenderse el semáforo verde, y donde el silencio lo rompieron los Aston Martin Racing, que aparecieron sobre el asfalto a los dos minutos, mientras aparecía también en el trazado uno de los habituales lagartos que vemos en Singapur.

Lejos de asustarse, el lagarto se mantuvo en pista mientras Fernando Alonso avisaba a su ingeniero, y como no se iba, Dirección de Carrera estableció un periodo de bandera roja y neutralizó la sesión. Ahí empezó la persecución de los comisarios del Marina Bay, que no conseguían atrapar al veloz lagarto. Poco después, finalmente logaron sacarlo de pista y volvió la bandera verde.

Quedaban aún 48 minutos y muchos equipos se animaron a dejar el pitlane. Todos lo hicieron con medios menos los Sauber, y Oscar Piastri se puso al frente gracias a un 1:32.957 que superó en una décima a George Russell y en tres a Lewis Hamilton.

En su primera vuelta con medios, y a pesar de quejarse del tráfico, Max Verstappen se colocó primero con un 1:32.044, con su compañero Pérez detrás. Pierre Gasly estuvo a punto de acabar contra el muro, pero logró salvarlo, llevándose un gran susto.

Lando Norris se puso entre los Red Bull, antes de que le superaran Russell y Sainz, pero ninguno podía con Verstappen. Después de no mostrarse cómodo con el coche y no pasar de la 15ª plaza, Fernando Alonso volvió al box y el equipo trabajó en ajustarlo. Antes de que la sesión llegara a su ecuador, Norris mejoró para ponerse a 18 milésimas de Verstappen, y Leclerc robó el liderato al de Red Bull por 0.105s.El tricampeón respondió al instante con récord en el primer sector, pero cometió un error en el segundo y no pudo devolvérsela.

Peor fue para George Russell, que se salió de pista en la curva 14, pero pudo frenar y evitar el muro, al contrario de lo que había ocurrido el viernes. Carlos Sainz mejoró para ponerse a 98 milésimas de Leclerc, pero todo cambió cuando, aún a falta de 21 minutos, empezaron a montar neumáticos blandos.

Con los Pirelli rojos, Russell se puso primero con un 1:30.125, mejor tiempo del fin de semana. Pronto quedó claro que era una buena marca, porque Piastri se quedó a tres décimas y Hamilton, a siete. Aún quedaban por marcar su vuelta con blandos los Ferrari, Verstappen y Norris. El de Red Bull se quedó tercero, a cuatro décimas de Russell y Norris, haciendo su tiempo un par de minutos más tarde que Russell, se colocó al frente con un 1:29.646.

Quedaban 10 minutos cuando Sainz y Leclerc empezaron su vuelta con blandos, pero el madrileño se puso quinto a más de un segundo de Norris y Leclerc abortó tras un error. También cometió un fallo en la vuelta 7 Russell, que seguía con sus salidas de pista. En su intento bueno, a Leclerc solo le dio para ser quinto, delante de Sainz pero a más de nueve décimas de Norris.

El último en hacer su vuelta con blandos fue Sergio Pérez, que la terminó con cinco minutos en el cronómetro, pero fue un registro lento que solo le dejó 15º. En el último minuto, Leclerc volvió a intentar otra vuelta con gomas usadas, pero tras mejorar en el primer sector, no lo hizo en el segundo y abortó.