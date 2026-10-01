Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

WSBK Cremona

WSBK revela su calendario provisional para 2027, con Valencia y China como novedades

El Mundial de Superbikes ha anunciado su calendario provisional para 2027, con dos carreras en España, Aragón y Valencia, mientras que China será la última cita en sustitución de Jerez.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Parrilla WSBK

Salida de WSBK en Cremona

Foto de: WSBK

El Mundial de Superbikes ha revelado este jueves, 1 de octubre, su calendario provisional para la temporada 2027. En un organigrama que volverá a ser de 12 citas, habrá grandes novedades, y afectan a las carreras en España. Uno de los cambios más importantes es que el Circuito Ricardo Tormo de Valencia volverá a contar con una ronda de WorldSBK, siendo una de las dos pruebas que se disputarán en territorio nacional, junto a la de MotorLand Aragón.

Por otra parte, una pista que desaparecerá en el próximo curso, además de Balaton Park que dejará de acoger la ronda de Hungría, será el Circuito de Jerez - Ángel Nieto, mientras que será China el país que acoja la última cita de 2027, en el Shanghai International Circuit. Así, apunta las fechas y carreras de la próxima temporada en WSBK, con el calendario que te mostramos a continuación.

Fin de semana Circuito País Categorías
19-21 de febrero Phillip Island Australia Australia WSBK y WSSP
19-21 de marzo Portimao Portugal Portugal Todas
2-4 de abril Ricardo Tormo Spain España Todas
16-18 de abril TT Assen Netherlands Países Bajos WSBK, WSSP y SPB
21-23 de mayo MotorLand Aragón Spain España WSBK, WSSP y SPB
4-6 de junio Autódromo de Most Czech Republic República Checa WSBK, WSSP y WCR
18-20 de junio Misano Italy Italia Todas
9-11 de julio Donington Park United Kingdom Reino Unido WSBK, WSSP y SPB
3-5 de septiembre Nevers Magny-Cours France Francia Todas
24-26 de septiembre Cremona Italy Italia WSBK, WSSP y WCR
15-17 de octubre Estoril Portugal Portugal WSBK, WSSP y SPB
29-31 de octubre Shanghái China WSBK y WSSP

El campeonato arrancará el fin de semana del 19 al 21 de febrero en Australia, como es tradición. Será la última visita al circuito de Phillip Island, antes de pasar a The Bend Motorsport Park, un circuito ubicado al sureste de Adelaida (donde desembarcará MotoGP), para la temporada 2028.

Posteriormente, comenzará la gira europea. Tras una ronda en Portimao, en marzo, justo un mes después de Australia, será el turno de Valencia. El Circuito Ricardo Tormo volverá así al organigrama, sustituyendo a Hungría y al Balaton Park, tras acoger a las Superbikes ya en el pasado, entre 2000 y 2010. La ronda será el fin de semana del 2 al 4 de abril.

Tras Cheste, se correrá en Assen, también en abril, y en mayo, del 21 al 23, MotorLand Aragón tomará el relevo como la segunda cita española del curso. La pista ubicada en Teruel seguirá acogiendo al principal campeonato de motos derivadas de serie.

El Autódromo de Most, en la República Checa, supondrá el ecuador de la campaña, a principios de junio. Misano, en Italia, y Donington Park, en Inglaterra, serán las últimas rondas previas al parón veraniego, tras lo que el campeonato volverá en Magny-Cours (Francia), Cremona (Italia) y Estoril (Portugal).

La Península Ibérica contará de esta forma con un tercio del calendario, pero España dejará de acoger la última cita en 2027. Jerez causará baja debido a debido a "obras de renovación en curso", según ha confirmado WorldSBK, por lo que se puede esperar un retorno en 2028.

Su lugar lo ocupará el Circuito Internacional de Shanghái, lo que supondrá un regreso del motociclismo a China desde que MotoGP disputó un gran premio entre 2005 y 2008. La ronda definitiva será el último fin de semana de octubre, entre los días 29 y 31. "El debut de WorldSBK en China supone la culminación del esfuerzo de expansión del campeonato, y el fortalecimiento de los sólidos lazos con una industria de la moto en rápido crecimiento", ha indicado el campeonato en un comunicado.

Más de WSBK:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior WSBK en Cremona - Bulega conquista el título; Lecuona hace un triplete - Resumen y resultados

Mejores comentarios
Más de
Rubén Carballo Rosa

A qué hora es el viernes de MotoGP en Japón, FP1 y Práctica de Motegi, y cómo ver

MotoGP
MotoGP
GP de Japón
A qué hora es el viernes de MotoGP en Japón, FP1 y Práctica de Motegi, y cómo ver

Honda tendrá una decoración retro en Motegi para celebrar su historia en MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP de Japón
Honda tendrá una decoración retro en Motegi para celebrar su historia en MotoGP

Cómo Raúl Fernández espera mejorar en Motegi tras un GP de Austria muy complicado

MotoGP
MotoGP
Test de neumáticos 2027 en Red Bull Ring
Cómo Raúl Fernández espera mejorar en Motegi tras un GP de Austria muy complicado

Últimas noticias

Colapinto: "Cuento con el apoyo total de Briatore, director de Alpine F1"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Colapinto: "Cuento con el apoyo total de Briatore, director de Alpine F1"

A qué hora es el viernes de MotoGP en Japón, FP1 y Práctica de Motegi, y cómo ver

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Japón
A qué hora es el viernes de MotoGP en Japón, FP1 y Práctica de Motegi, y cómo ver

Honda tendrá una decoración retro en Motegi para celebrar su historia en MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Japón
Honda tendrá una decoración retro en Motegi para celebrar su historia en MotoGP

Antonelli revela la mejora que espera Mercedes: "Me han dicho que son tres décimas"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Antonelli revela la mejora que espera Mercedes: "Me han dicho que son tres décimas"