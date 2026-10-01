WSBK revela su calendario provisional para 2027, con Valencia y China como novedades

El Mundial de Superbikes ha revelado este jueves, 1 de octubre, su calendario provisional para la temporada 2027. En un organigrama que volverá a ser de 12 citas, habrá grandes novedades, y afectan a las carreras en España. Uno de los cambios más importantes es que el Circuito Ricardo Tormo de Valencia volverá a contar con una ronda de WorldSBK, siendo una de las dos pruebas que se disputarán en territorio nacional, junto a la de MotorLand Aragón.

Por otra parte, una pista que desaparecerá en el próximo curso, además de Balaton Park que dejará de acoger la ronda de Hungría, será el Circuito de Jerez - Ángel Nieto, mientras que será China el país que acoja la última cita de 2027, en el Shanghai International Circuit. Así, apunta las fechas y carreras de la próxima temporada en WSBK, con el calendario que te mostramos a continuación.

Fin de semana Circuito País Categorías 19-21 de febrero Phillip Island Australia WSBK y WSSP 19-21 de marzo Portimao Portugal Todas 2-4 de abril Ricardo Tormo España Todas 16-18 de abril TT Assen Países Bajos WSBK, WSSP y SPB 21-23 de mayo MotorLand Aragón España WSBK, WSSP y SPB 4-6 de junio Autódromo de Most República Checa WSBK, WSSP y WCR 18-20 de junio Misano Italia Todas 9-11 de julio Donington Park Reino Unido WSBK, WSSP y SPB 3-5 de septiembre Nevers Magny-Cours Francia Todas 24-26 de septiembre Cremona Italia WSBK, WSSP y WCR 15-17 de octubre Estoril Portugal WSBK, WSSP y SPB 29-31 de octubre Shanghái China WSBK y WSSP

El campeonato arrancará el fin de semana del 19 al 21 de febrero en Australia, como es tradición. Será la última visita al circuito de Phillip Island, antes de pasar a The Bend Motorsport Park, un circuito ubicado al sureste de Adelaida (donde desembarcará MotoGP), para la temporada 2028.

Posteriormente, comenzará la gira europea. Tras una ronda en Portimao, en marzo, justo un mes después de Australia, será el turno de Valencia. El Circuito Ricardo Tormo volverá así al organigrama, sustituyendo a Hungría y al Balaton Park, tras acoger a las Superbikes ya en el pasado, entre 2000 y 2010. La ronda será el fin de semana del 2 al 4 de abril.

Tras Cheste, se correrá en Assen, también en abril, y en mayo, del 21 al 23, MotorLand Aragón tomará el relevo como la segunda cita española del curso. La pista ubicada en Teruel seguirá acogiendo al principal campeonato de motos derivadas de serie.

El Autódromo de Most, en la República Checa, supondrá el ecuador de la campaña, a principios de junio. Misano, en Italia, y Donington Park, en Inglaterra, serán las últimas rondas previas al parón veraniego, tras lo que el campeonato volverá en Magny-Cours (Francia), Cremona (Italia) y Estoril (Portugal).

La Península Ibérica contará de esta forma con un tercio del calendario, pero España dejará de acoger la última cita en 2027. Jerez causará baja debido a debido a "obras de renovación en curso", según ha confirmado WorldSBK, por lo que se puede esperar un retorno en 2028.

Su lugar lo ocupará el Circuito Internacional de Shanghái, lo que supondrá un regreso del motociclismo a China desde que MotoGP disputó un gran premio entre 2005 y 2008. La ronda definitiva será el último fin de semana de octubre, entre los días 29 y 31. "El debut de WorldSBK en China supone la culminación del esfuerzo de expansión del campeonato, y el fortalecimiento de los sólidos lazos con una industria de la moto en rápido crecimiento", ha indicado el campeonato en un comunicado.