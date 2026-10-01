Verstappen volverá a GT3 para enfrentarse a Rossi; correrá siete fines de semana seguidos

El piloto estrella de Red Bull, Max Verstappen, aprovechará el breve parón entre los dos tripletes consecutivos de la Fórmula 1 para disputar una carrera de GT3 en Portimão.

El holandés pilotará un Mercedes-AMG GT3, inscrito por '2 Seas Motorsport' bajo los colores del Verstappen Racing, en la última cita del GT World Challenge Europe que se celebrará en Portugal del 16 al 18 de octubre.

Esta será la primera participación del cuatro veces campeón de F1 en el GTWCE de la SRO, en la que se enfrentará directamente a la leyenda de MotoGP Valentino Rossi, quien competirá para el equipo WRT, respaldado por BMW, en la misma categoría Pro.

Verstappen confirmó su próxima aparición en GT3 —la primera desde las 24 Horas de Nurburgring en mayo— antes del GP de Bahrein de este fin de semana en Sepang.

Esta aparición sorpresa ha sido posible gracias a un cambio de última hora en el calendario del Campeonato Mundial de Resistencia, lo que ha dejado sin disponibilidad a los pilotos de Verstappen Racing, Jules Gounon y Daniel Juncadella, para la última cita del GTWCE, que coincide con esta carrera. Gounon y Juncadella correrán para Alpine y Genesis, respectivamente, en las 6 Horas de Barcelona del WEC esos mismos días.

"Sé que dos de mis pilotos no formarán parte de la alineación. Otros dos pilotos tendrán que sustituirlos. Estoy deseando que llegue", afirmó Verstappen.

"Por supuesto, me hubiera encantado ver competir a mis pilotos habituales, pero el calendario ha cambiado en algunas ocasiones. Y no pasa nada. Me encanta Portimão. También me encanta estar en Portugal. Sí, intentaremos pasar un buen fin de semana".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Clive Mason / Getty Images

No está claro quién se unirá a Verstappen y Chris Lulham para la carrera de tres mangas de la Endurance Cup en Portimão, pero el piloto de Red Bull descartó la posibilidad de formar equipo con Fernando Alonso por ahora.

Con la incorporación de la prueba de la GTWCE de Portimão, Verstappen se enfrenta a su tramo más ajetreado de la temporada, en el que disputará siete carreras consecutivas entre el Gran Premio de Azerbaiyán del pasado fin de semana y el Gran Premio de Sao Paulo del próximo 8 de noviembre.

"Van a ser siete semanas muy intensas, pero lo conseguiremos y, de todos modos, lo disfruto. Así que ya veremos qué podemos hacer allí", añadió.

Verstappen ha ido dedicando cada vez más tiempo a sus actividades en el mundo de las carreras de coches deportivos, mientras que su equipo homónimo también ha ampliado su programa de competición para 2026.

El año que viene, Verstappen aspira a volver al Nordschleife para intentar por segunda vez ganar las 24 Horas de Nürburgring, después de que un problema mecánico de última hora le privara cruelmente de la victoria el pasado mes de mayo.

El piloto de 29 años también tiene previsto añadir las 24 Horas de Spa-Francorchamps a su programa de 2027, aunque ha descartado cualquier posibilidad de competir con el nuevo Hypercar de Ford en las 24 Horas de Le Mans.