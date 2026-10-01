Honda tendrá una decoración retro en Motegi para celebrar su historia en MotoGP

El Gran Premio de Japón es una cita más que especial para las fábricas niponas presentes en el Mundial de MotoGP, como no podía ser de otra manera al correr en casa, y Honda se está encargando de demostrar que no es un fin de semana cualquiera. La marca del ala dorada confirmó este jueves en Motegi el retorno de Red Bull como patrocinador de su equipo oficial en la clase reina a partir de la temporada 2027. Pero esa no fue la única novedad que revelaron al público en la previa de la 16ª cita del curso 2026.

El fabricante con sede en Tokio llevaba días cebando un anuncio previsto para este jueves, a primera hora de la tarde en Japón, con el mensaje 'The Dream, The Challenge', traducido al español 'El sueño, el reto'. Así, HRC reunió a los periodistas en la recta de meta de Motegi, su pista de pruebas, para revelar de qué se trataba: una decoración especial para este fin de semana.

Las RC213V lucirán unos colores retro en su última aparición en un Gran Premio de Japón, antes de que las RC214V, las nuevas motos de 850cc que llegarán a MotoGP en 2027, tomen el relevo.

De esta manera, Honda ha decidido rendir homenaje a su historia en el Mundial de Motociclismo, dotando a la moto de los colores de la RC181, la primera máquina con la que compitieron en la categoría reina, entonces 500cc, en 1966 y 1967. Así, la Honda recupera los tonos de la época, con una decoración plateada y roja, acompañada de algunos toques de amarillo.

Diseño especial de Honda para el GP de Japón de MotoGP 2026

Cabe recordar que, en aquel primer año de HRC en 500cc, Mike Hailwood acabó segundo del Mundial, solo superado por Giacomo Agostini al manillar de la MV Agusta, aunque Honda sí consiguió alzarse con el título de constructores, gracias a los resultados del 9 veces campeón del mundo y de Jim Redman. En 1967, acabaron en la segunda posición. Con todo, la RC181 consiguió 10 victorias en las 19 carreras que disputó en ambos cursos.

Este fin de semana, los encargados de llevar la moto serán Luca Marini, en su último GP de Japón con Honda, y Somkiat Chantra, piloto de la casa asiática en Superbikes. El tailandés, expiloto de MotoGP, sustituirá a Joan Mir, ausente por una dolencia física aún sin determinar, con parámetros anómalos en sangre.

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