Horarios de Moto2 y Moto3 en Motegi y cómo verlo: ya puede haber un campeón
Apunta los horarios de todas las sesiones de Moto2 y Moto3 en Motegi durante el GP de Japón 2026, mira cómo verlo y mucho más.
Daniel Holgado, CFMOTO Aspar Team, Diogo Moreira, Italtrans Racing Team
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
El Twin Ring Motegi es la sede del GP de Japón de MotoGP, que una semana más verá competir junto a la categoría reina Moto2 y Moto3. Mira aquí a qué hora es cada sesión, cómo llega el campeonato (atento, que en Moto3 puede haber campeón) y más sobre este fin de semana que obliga a madrugar.
Horarios de Moto2 en Motegi para España
|DÍA Y SESIÓN
|HORARIO
|Libres 1 - Viernes 2 de octubre
|De 02:50h a 03:30h
|Práctica - Viernes 2 de octubre
|De 07:05h a 07:45h
|Libres 2 - Sábado 3 de octubre
|De 02:25h a 02:55h
|Clasificación de Moto2 en Motegi - Sábado 3 de octubre
|Q1 a las 06:40h y Q2 a las 07:05h
|Carrera de Moto2 en Motegi - Domingo 4 de octubre
|A las 05:15h (a 19 vueltas)
Ojo porque es tal la diferencia horaria entre España y Japón (siete horas menos aquí), que todas las sesiones del fin de semana son muy pronto o a primera hora de la mañana. La FP1 de Moto3 por ejemplo es a las 02:00h de España, 09:00h locales, y así con la mayoría de sesiones.
La Práctica del viernes de Moto3 es de 06:15h a 06:50h de España, de 13:15h a 13:50h locales, y la Práctica de Moto2 es de 07:05h a 07:45h de España, de 14:05h a 14:45h de Japón.
La clasificación de Moto3 en Motegi será el sábado con la Q1 a las 05:45h de España y Q2 a las 06:10h de nuestro país. Por su parte, la clasificación de Moto2 en Motegi será el sábado con Q1 a las 06:40h y Q2 a las 07:05h, justo tras la de Moto3.
La carrera de Moto3 en Motegi es el domingo a las 04:00h de España, 11:00h locales, antes de que la carrera de Moto2 en Motegi sea a las 05:15h de España, 12:15h locales.
Horarios de Moto3 en Motegi para España
|DÍA Y SESIÓN
|HORARIO
|Libres 1 - Viernes 2 de octubre
|De 02:00h a 02:35h
|Práctica - Viernes 2 de octubre
|De 06:15 a 06:50h
|Libres 2 - Sábado 3 de octubre
|De 01:40h a 02:10h
|Clasificación de Moto3 en Motegi- Sábado 3 de octubre
|Q1 a las 05:45h y Q2 a las 06:10h
|Carrera de Moto3 en Motegi- Domingo 4 de octubre
|A las 04:00h (a 17 vueltas)
Cómo ver por la tele la clasificación y las carreras de Moto2 y Moto3 en Motegi, Japón, desde España
Para ver tanto Moto2 como Moto3 y por supuesto MotoGP en Motegi, durante el GP de Japón, tienes que tener contratado el Plan Motor o Plan Esencial de DAZN, aunque también lo podrás ver, vía DAZN, en Movistar + con el Plan Motor y en Vodafone TV con el plan de DAZN.
En nuestra web Motorsport.com puedes venir siempre que quieras porque te diremos cómo ha ido cada sesión con resumen y resultados y cuándo es la siguiente en Motegi.
Y por último, como siempre, podrás recurrir al VideoPass de la propia MotoGP, en inglés y de pago, para ver el fin de semana de Moto2 y Moto3 en Motegi.
A cuántas vueltas son las carreras de Moto2 y Moto3 en Motegi
La carrera de este de Moto2 será a 19 vueltas a Motegi, a las 05:15h de España. 12:15h locales, y dado que el circuito japonés tiene una longitud de 4.8Km, los pilotos completarán 91.2 km en total.
La carrera del domingo de Moto3 será a 17 vueltas a Motegi, a las 04:00h de España y 11:00h locales. Y puesto que el circuito nipón tiene 4.8Km de longitud, en Moto3 se darán un total de 81.6 km.
Historial de ganadores de Moto2 y Moto3 en Motegi
Thomas Luthi es el único piloto de Moto2 que ha ganado dos veces en Motegi y Johann Zarco el único que ha hecho dos poles allí. De la actual parrilla, Manu González ganó en Motegi en 2024 y Dani Holgado en 2025, y David Alonso lo hizo en 2024 cuando estaba en Moto3.
De Moto3, en 2025 ganó David Muñoz, y solo ha repetido en Motegi en esa categoría Alex Márquez.
Así están los campeonatos de Moto2 y Moto3 antes de Motegi
Ojo porque aunque tras esta carrera aún quedarán al menos cinco (o seis si finalmente se puede ir a Qatar), en Moto3 ya puede haber campeón: Máximo Quiles necesita dejar Japón con 150 puntos de ventaja, y para eso debe sacarle en Motegi 19 a Álvaro Carpe, y 18 a David Almansa y Brian Uriarte.
Clasificación del campeonato de Moto2 antes de Motegi:
(Haz click aquí para ver la tabla completa)
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|M. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|245.5
|2
|I. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|210
|3
|I. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI
|168.5
|4
|D. AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team
|155
|5
|S. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|149
|6
|D. HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team
|146
|7
|F. SalacOnlyFans American Racing Team
|128
|8
|C. Vietti RamusSpeedRS Team
|123
|9
|A. LópezITALJET Gresini Moto2
|110.5
|10
|C. VeijerAjo Motorsport
|75.5
Clasificación del campeonato de pilotos de Moto3 antes de Motegi:
(Haz click aquí para ver la tabla completa)
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|
M. QuilesCFMOTO Aspar Team
|306
|2
|
Á. CarpeKTM
|175
|3
|
D. AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|174
|4
|
B. UriarteKTM
|174
|5
|
M. MorelliCFMOTO Aspar Team
|146
|6
|
V. PerroneRed Bull KTM Tech 3
|118
|7
|
H. DanishMT Helmets - MSI
|101
|8
|
V. PratamaIdemitsu Honda Team Asia
|100
|9
|M. BertelleLEVELUP - MTA
|86
|10
|
A. CrucesCIP
|73
Comparte o guarda este artículo
Últimas noticias
Cinco cosas que ver en el GP de F1 de Bahrein, que se celebra en Malasia
Brown afirma que "la puerta de McLaren sigue muy abierta" para Verstappen
Martín acumula ya 100 días siendo el piloto con más puntos en MotoGP 2026
Qué pilotos de F1 han competido en Sepang y quién no: Mercedes y McLaren, en desventaja
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios