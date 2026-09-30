Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Previo
Moto2 Motegi

Horarios de Moto2 y Moto3 en Motegi y cómo verlo: ya puede haber un campeón

Apunta los horarios de todas las sesiones de Moto2 y Moto3 en Motegi durante el GP de Japón 2026, mira cómo verlo y mucho más.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Daniel Holgado, CFMOTO Aspar Team, Diogo Moreira, Italtrans Racing Team

Daniel Holgado, CFMOTO Aspar Team, Diogo Moreira, Italtrans Racing Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El Twin Ring Motegi es la sede del GP de Japón de MotoGP, que una semana más verá competir junto a la categoría reina Moto2 y Moto3. Mira aquí a qué hora es cada sesión, cómo llega el campeonato (atento, que en Moto3 puede haber campeón) y más sobre este fin de semana que obliga a madrugar.

Japan Horarios de Moto2 en Motegi para España Spain

DÍA Y SESIÓN HORARIO
Libres 1 - Viernes 2 de octubre De 02:50h a 03:30h
Práctica - Viernes 2 de octubre De 07:05h a 07:45h
Libres 2 - Sábado 3 de octubre De 02:25h a 02:55h
Clasificación de Moto2 en Motegi - Sábado 3 de octubre Q1 a las 06:40h y Q2 a las 07:05h
Carrera de Moto2 en Motegi - Domingo 4 de octubre A las 05:15h (a 19 vueltas)

Ojo porque es tal la diferencia horaria entre España y Japón (siete horas menos aquí), que todas las sesiones del fin de semana son muy pronto o a primera hora de la mañana. La FP1 de Moto3 por ejemplo es a las 02:00h de España, 09:00h locales, y así con la mayoría de sesiones.

La Práctica del viernes de Moto3 es de 06:15h a 06:50h de España, de 13:15h a 13:50h locales, y la Práctica de Moto2 es de 07:05h a 07:45h de España, de 14:05h a 14:45h de Japón.

La clasificación de Moto3 en Motegi será el sábado con la Q1 a las 05:45h de España y Q2 a las 06:10h de nuestro país. Por su parte, la clasificación de Moto2 en Motegi será el sábado con Q1 a las 06:40h y Q2 a las 07:05h, justo tras la de Moto3.

La carrera de Moto3 en Motegi es el domingo a las 04:00h de España, 11:00h locales, antes de que la carrera de Moto2 en Motegi sea a las 05:15h de España, 12:15h locales.

Japan Horarios de Moto3 en Motegi para España Spain

DÍA Y SESIÓN HORARIO
Libres 1 - Viernes 2 de octubre De 02:00h a 02:35h
Práctica - Viernes 2 de octubre De 06:15 a 06:50h
Libres 2 - Sábado 3 de octubre De 01:40h a 02:10h
Clasificación de Moto3 en Motegi- Sábado 3 de octubre Q1 a las 05:45h y Q2 a las 06:10h
Carrera de Moto3 en Motegi- Domingo 4 de octubre A las 04:00h (a 17 vueltas)
Apunta también:

Cómo ver por la tele la clasificación y las carreras de Moto2 y Moto3 en Motegi, Japón, desde España

Para ver tanto Moto2 como Moto3 y por supuesto MotoGP en Motegi, durante el GP de Japón, tienes que tener contratado el Plan Motor o Plan Esencial de DAZN, aunque también lo podrás ver, vía DAZN, en Movistar + con el Plan Motor y en Vodafone TV con el plan de DAZN.

En nuestra web Motorsport.com puedes venir siempre que quieras porque te diremos cómo ha ido cada sesión con resumen y resultados y cuándo es la siguiente en Motegi.

Y por último, como siempre, podrás recurrir al VideoPass de la propia MotoGP, en inglés y de pago, para ver el fin de semana de Moto2 y Moto3 en Motegi.

A cuántas vueltas son las carreras de Moto2 y Moto3 en Motegi

La carrera de este de Moto2 será a 19 vueltas a Motegi, a las 05:15h de España. 12:15h locales, y dado que el circuito japonés tiene una longitud de 4.8Km, los pilotos completarán 91.2 km en total.

La carrera del domingo de Moto3 será a 17 vueltas a Motegi, a las 04:00h de España y 11:00h locales. Y puesto que el circuito nipón tiene 4.8Km de longitud, en Moto3 se darán un total de 81.6 km.

Historial de ganadores de Moto2 y Moto3 en Motegi

Thomas Luthi es el único piloto de Moto2 que ha ganado dos veces en Motegi y Johann Zarco el único que ha hecho dos poles allí. De la actual parrilla, Manu González ganó en Motegi en 2024 y Dani Holgado en 2025, y David Alonso lo hizo en 2024 cuando estaba en Moto3.

De Moto3, en 2025 ganó David Muñoz, y solo ha repetido en Motegi en esa categoría Alex Márquez.

Así están los campeonatos de Moto2 y Moto3 antes de Motegi

Ojo porque aunque tras esta carrera aún quedarán al menos cinco (o seis si finalmente se puede ir a Qatar), en Moto3 ya puede haber campeón: Máximo Quiles necesita dejar Japón con 150 puntos de ventaja, y para eso debe sacarle en Motegi 19 a Álvaro Carpe, y 18 a David Almansa y Brian Uriarte.

Clasificación del campeonato de Moto2 antes de Motegi:

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Pos Piloto Puntos
1 SpainM. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP 245.5
2 SpainI. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 210
3 SpainI. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI 168.5
4 SpainD. AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team 155
5 AustraliaS. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP 149
6 SpainD. HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team 146
7 Czech RepublicF. SalacOnlyFans American Racing Team 128
8 ItalyC. Vietti RamusSpeedRS Team 123
9 SpainA. LópezITALJET Gresini Moto2 110.5
10 NetherlandsC. VeijerAjo Motorsport 75.5

Clasificación del campeonato de pilotos de Moto3 antes de Motegi:

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Pos Piloto Puntos
1
M. QuilesCFMOTO Aspar Team
 306
2
Á. CarpeKTM
 175
3
D. AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP
 174
4
B. UriarteKTM
 174
5
M. MorelliCFMOTO Aspar Team
 146
6
V. PerroneRed Bull KTM Tech 3
 118
7
H. DanishMT Helmets - MSI
 101
8
V. PratamaIdemitsu Honda Team Asia
 100
9 ItalyM. BertelleLEVELUP - MTA 86
10
A. CrucesCIP
 73

 

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior MotoGP anuncia cambios en las prácticas de salidas y también en Moto2 y Moto3 para 2027

Mejores comentarios
Más de
Jose Carlos de Celis

Qué pilotos de F1 han competido en Sepang y quién no: Mercedes y McLaren, en desventaja

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Qué pilotos de F1 han competido en Sepang y quién no: Mercedes y McLaren, en desventaja

Alonso: "Si no creyera que aún puedo ser campeón, no renovaría"

Fórmula 1
Fórmula 1
Alonso: "Si no creyera que aún puedo ser campeón, no renovaría"

La FIA declara riesgo de calor para el GP de Bahrein en Sepang, ¡ojo a la lluvia!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
La FIA declara riesgo de calor para el GP de Bahrein en Sepang, ¡ojo a la lluvia!

Últimas noticias

Cinco cosas que ver en el GP de F1 de Bahrein, que se celebra en Malasia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Cinco cosas que ver en el GP de F1 de Bahrein, que se celebra en Malasia

Brown afirma que "la puerta de McLaren sigue muy abierta" para Verstappen

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Brown afirma que "la puerta de McLaren sigue muy abierta" para Verstappen

Martín acumula ya 100 días siendo el piloto con más puntos en MotoGP 2026

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Japón
Martín acumula ya 100 días siendo el piloto con más puntos en MotoGP 2026

Qué pilotos de F1 han competido en Sepang y quién no: Mercedes y McLaren, en desventaja

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Qué pilotos de F1 han competido en Sepang y quién no: Mercedes y McLaren, en desventaja