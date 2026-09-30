Horarios de Moto2 y Moto3 en Motegi y cómo verlo: ya puede haber un campeón

El Twin Ring Motegi es la sede del GP de Japón de MotoGP, que una semana más verá competir junto a la categoría reina Moto2 y Moto3. Mira aquí a qué hora es cada sesión, cómo llega el campeonato (atento, que en Moto3 puede haber campeón) y más sobre este fin de semana que obliga a madrugar.

Horarios de Moto2 en Motegi para España

DÍA Y SESIÓN HORARIO Libres 1 - Viernes 2 de octubre De 02:50h a 03:30h Práctica - Viernes 2 de octubre De 07:05h a 07:45h Libres 2 - Sábado 3 de octubre De 02:25h a 02:55h Clasificación de Moto2 en Motegi - Sábado 3 de octubre Q1 a las 06:40h y Q2 a las 07:05h Carrera de Moto2 en Motegi - Domingo 4 de octubre A las 05:15h (a 19 vueltas)

Ojo porque es tal la diferencia horaria entre España y Japón (siete horas menos aquí), que todas las sesiones del fin de semana son muy pronto o a primera hora de la mañana. La FP1 de Moto3 por ejemplo es a las 02:00h de España, 09:00h locales, y así con la mayoría de sesiones.

La Práctica del viernes de Moto3 es de 06:15h a 06:50h de España, de 13:15h a 13:50h locales, y la Práctica de Moto2 es de 07:05h a 07:45h de España, de 14:05h a 14:45h de Japón.

La clasificación de Moto3 en Motegi será el sábado con la Q1 a las 05:45h de España y Q2 a las 06:10h de nuestro país. Por su parte, la clasificación de Moto2 en Motegi será el sábado con Q1 a las 06:40h y Q2 a las 07:05h, justo tras la de Moto3.

La carrera de Moto3 en Motegi es el domingo a las 04:00h de España, 11:00h locales, antes de que la carrera de Moto2 en Motegi sea a las 05:15h de España, 12:15h locales.

Horarios de Moto3 en Motegi para España

DÍA Y SESIÓN HORARIO Libres 1 - Viernes 2 de octubre De 02:00h a 02:35h Práctica - Viernes 2 de octubre De 06:15 a 06:50h Libres 2 - Sábado 3 de octubre De 01:40h a 02:10h Clasificación de Moto3 en Motegi- Sábado 3 de octubre Q1 a las 05:45h y Q2 a las 06:10h Carrera de Moto3 en Motegi- Domingo 4 de octubre A las 04:00h (a 17 vueltas)

Cómo ver por la tele la clasificación y las carreras de Moto2 y Moto3 en Motegi, Japón, desde España

Para ver tanto Moto2 como Moto3 y por supuesto MotoGP en Motegi, durante el GP de Japón, tienes que tener contratado el Plan Motor o Plan Esencial de DAZN, aunque también lo podrás ver, vía DAZN, en Movistar + con el Plan Motor y en Vodafone TV con el plan de DAZN.

En nuestra web Motorsport.com puedes venir siempre que quieras porque te diremos cómo ha ido cada sesión con resumen y resultados y cuándo es la siguiente en Motegi.

Y por último, como siempre, podrás recurrir al VideoPass de la propia MotoGP, en inglés y de pago, para ver el fin de semana de Moto2 y Moto3 en Motegi.

A cuántas vueltas son las carreras de Moto2 y Moto3 en Motegi

La carrera de este de Moto2 será a 19 vueltas a Motegi, a las 05:15h de España. 12:15h locales, y dado que el circuito japonés tiene una longitud de 4.8Km, los pilotos completarán 91.2 km en total.

La carrera del domingo de Moto3 será a 17 vueltas a Motegi, a las 04:00h de España y 11:00h locales. Y puesto que el circuito nipón tiene 4.8Km de longitud, en Moto3 se darán un total de 81.6 km.

Historial de ganadores de Moto2 y Moto3 en Motegi

Thomas Luthi es el único piloto de Moto2 que ha ganado dos veces en Motegi y Johann Zarco el único que ha hecho dos poles allí. De la actual parrilla, Manu González ganó en Motegi en 2024 y Dani Holgado en 2025, y David Alonso lo hizo en 2024 cuando estaba en Moto3.

De Moto3, en 2025 ganó David Muñoz, y solo ha repetido en Motegi en esa categoría Alex Márquez.

Así están los campeonatos de Moto2 y Moto3 antes de Motegi

Ojo porque aunque tras esta carrera aún quedarán al menos cinco (o seis si finalmente se puede ir a Qatar), en Moto3 ya puede haber campeón: Máximo Quiles necesita dejar Japón con 150 puntos de ventaja, y para eso debe sacarle en Motegi 19 a Álvaro Carpe, y 18 a David Almansa y Brian Uriarte.

Clasificación del campeonato de Moto2 antes de Motegi:

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Clasificación del campeonato de pilotos de Moto3 antes de Motegi:

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Pos Piloto Puntos 1 M. Quiles CFMOTO Aspar Team 306 2 Á. Carpe KTM 175 3 D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 174 4 B. Uriarte KTM 174 5 M. Morelli CFMOTO Aspar Team 146 6 V. Perrone Red Bull KTM Tech 3 118 7 H. Danish MT Helmets - MSI 101 8 V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia 100 9 M. Bertelle LEVELUP - MTA 86 10 A. Cruces CIP 73