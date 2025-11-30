Horarios del GP de Abu Dhabi de F1 2025: ¡se busca campeón!

El GP de Abu Dhabi pone punto y final a la temporada 2025 de F1, sin descanso tras este reciente GP de Qatar. Allí se decidirá todo, y aquí podrás ver a qué hora es cada sesión, sobre todo la última clasificación del año el sábado y la carrera de Abu Dhabi el domingo. Apunta bien. ¡Muchas ganas de que ya llegue!

Horarios del GP de Abu Dhabi de F1 en España

Sesión Día Hora Entrenamientos Libres 1 Viernes 5 de diciembre 10:30h-11:30h Entrenamientos Libres 2 Viernes 5 de diciembre 14:00h-15:00h Entrenamientos Libres 3 Sábado 6 de diciembre 11:30h-12:30h Clasificación de Abu Dhabi F1 Sábado 6 de diciembre 15:00h Carrera de Abu Dhabi F1 Domingo 7 de diciembre 14:00h

Después del formato sprint en Qatar, el GP de Abu Dhabi recuepra el formato habitual, por lo que constará de dos sesiones de libres (FP1 y FP2) el viernes, antes de la última sesión de libres, la FP3, el sábado, para dejar paso a la última clasificación del año y a la carrera.

La clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025 será a las 18:00h locales, ya de noche, y por la diferencia horaria la clasificación de Abu Dhabi será a las 15:00h de España, las 08:00h de México o las 11:00h de Argentina, Chile y demás.

La carrera del GP de Abu Dhabi de F1 2025, la última del año, será el domingo 7 de diciembre una hora antes que la clasificación, es decir, a las 17:00h locales, al atardecer. La clasificación de Abu Dhabi de F1 del domingo es a las 14:00h de España, 07:00h de México o a las 10:00h de Argentina.

Horarios del GP de Abu Dhabi de F1 en los países de Latinoamérica

Sesión y día Hora Entrenamientos Libres 1 Viernes 5 de diciembre

03:30h México 04:30h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 05:30h Venezuela y Bolivia 06:30h Argentina, Chile Uruguay y Paraguay 10:30h España Entrenamientos Libres 2 Viernes 5 de diciembre 07:00h México

08:00h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 09:00h Venezuela y Bolivia 10:00h Argentina, Chile Uruguay y Paraguay 14:00h España Entrenamientos Libres 3 Sábado 6 de diciembre 04:30h México 05:30h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 06:30h Venezuela y Bolivia 07:30h Argentina, Chile Uruguay y Paraguay 11:30h España Clasificación Sábado 6 de diciembre 08:00h México 09:00h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 10:00h Venezuela y Bolivia 11:00h Argentina, Chile Uruguay y Paraguay 15:00h España Carrera (58 vueltas) Domingo 7 de diciembre 07:00h México 08:00h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 09:00h Venezuela y Bolivia 10:00h Argentina, Chile Uruguay y Paraguay 14:00h España

Junto a la Fórmula 1, también acabará la Fórmula 2 en Abu Dhabi, aunque el título ya esté decidido.

Después del GP de Abu Dhabi, se celebrará una última sesión de test (test postemporada) en Abu Dhabi el martes 9 de diciembre, organizado por Pirelli.

Cómo ver en directo el GP de Abu Dhabi de F1 por la TV desde España y Latinoamérica

País o países Dónde ver el GP de Brasil de F1 España DAZN F1 (Carrera sprint sábado 15:00h, carrera principal domingo 18:00h) Costa Rica Belice El Salvador Disney+ Premium (Clasificación 08:00h, carrera domingo 07:00h) Panamá Colombia Perú Ecuador Disney+ Premium (Clasificación 09:00h, carrera domingo 08:00h) México Sky Sports F1 (Clasificación 08:00h, carrera domingo 07:00h) Venezuela Bolivia Puerto Rico República Dominicana

Disney+ Premium (Clasificación 10:00h, carrera domingo 09:00h) Argentina Disney+ Premium

FOX Sports Argentina (Clasificación sábado 11:00h, carrera domingo 10:00h) Uruguay Paraguay Chile Disney+ Premium (Clasificación sábado 11:00h, carrera domingo 10:00h)

El desenlace del mundial 2025 de F1 se verá por los canales tradicionales. Así, el GP de Abu Dhabi 2025 de F1 se verá en España mediante suscripción con DAZN F1, dueña de los derechos televisivos, con las tres sesiones de libres, la clasificación el sábado desde las 14:00h, una hora antes, y la carrera el domingo desde las 12:00h, dos horas antes del inicio de la carrera.

En México, la última carrera del año, el GP de Abu Dhabi, se verá por Sky Sports F1, mientras que en Argentina el GP de Abu Dhabi se tendrá que ver por FOX Sports Argentina o en Disney + Premium con la señal de ESPN.

Esa opción será la mayoritaria en el resto de países de Latinoamérica para ver el GP de Abu Dhabi, ESPN por Disney + Premium, todas las opciones de pago.

En Motorsport.com, por supuesto, te contaremos todo en directo desde el propio circuito, con la información de primerísima mano.

El Circuito Yas Marina, la pista donde se disputa el GP de Abu Dhabi de F1 2025

El Circuito Yas Marina, en Abu Dhabi, se ha consolidado desde 2009 como el escenario que cierra cada temporada de Fórmula 1, menos de 2011 a 1013, en donde Interlagos le tomó el relevo.

Situado en la isla Yas, este trazado semipermanente combina tramos de carretera pública con secciones privadas dentro de un puerto turístico, de ahí su nombre.

La construcción del circuito se decidió en 2006 como parte de un ambicioso plan para transformar la isla Yas en un destino turístico de primer nivel. Las obras comenzaron en mayo de 2007 y se completaron en octubre de 2009, apenas unas semanas antes de que se disputara el primer Gran Premio, el 1 de noviembre.

Curiosamente, Sebastian Vettel fue el primer piloto en ganar en Abu Dhabi, inaugurando así la historia de carreras que han decidido títulos mundiales, como los de 2010, 2014, 2016 y el emocionante campeonato de 2021.

Diseñado por Hermann Tilke, como muchas otras pistas modernas de la F1, el Yas Marina contaba originalmente con 5,554 km y 21 curvas, pero tras la remodelación de 2021 se redujo a 5,281 km y 16 curvas (9 a izquierdas y 7 a derechas). Es un circuito de carga aerodinámica media, con un primer sector de curvas rápidas, un segundo sector con largas rectas que favorecen la velocidad y un tercer tramo de curvas lentas que permiten a los pilotos acercarse a los rivales antes de la recta principal.

En cuanto a adelantamientos, Abu Dhabi no siempre ha sido la pista más propicia. Sin embargo, la modificación de 2021 y el uso del DRS han mejorado notablemente las oportunidades de superar a otros coches. Los puntos más destacados para intentar un adelantamiento son: la frenada de la curva 1, la larga recta que conduce a la curva 6 y la recta que desemboca en la curva 11.

El Gran Premio de Abu Dhabi es único también por su puesta en escena: la carrera comienza al atardecer y concluye bajo las luces del circuito, ofreciendo un contraste de luz espectacular que hace del Yas Marina uno de los trazados más fotogénicos del calendario. Sus escapatorias coloridas y la transición del día a la noche lo convierten en un cierre de temporada visualmente inolvidable.

El circuito Yas Marina del GP de Abu Dhabi

Nombre del gran premio GP de Abu Dhabi Dónde se hace el GP de Abu Dhabi Isla de Yas, en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos Nombre del circuito Yas Marina Circuit Longitud del circuito de Abu Dhabi 5.281 km Distancia en la carrera de Abu Dhabi 58 vueltas / 306.183 km Sentido de la marcha del circuito En sentido contrario de las agujas del reloj Curvas del Yas Marina 16 (9 a izquierdas, 7 a derechas) Porcentaje de carga total por vuelta 63 % Velocidad máxima en el Yas Marina 344 km/h ¿Desde dónde sale la pole position? Lado derecha de la pista

Historial de los pilotos en el GP de Abu Dhabi de F1 en cuanto a victorias, poles y podios

Ya son 16 las ediciones del GP de Abu Dhabi disputadas, desde su estreno en 2009, y allí nadie ha ganado más que Lewis Hamilton, que lo ha hecho en cinco ocasiones, aunque Max Verstappen podría empatarle, puesto que lleva cuatro (todas entre 2020 y 2023). Sebastian Vettel ganó tres veces en Abu Dhabi, y de la actual parrilla solo ha ganado allí además de Hamilton y Verstappen el inglés Lando Norris, que lo hizo en 2024, en la última visita de la F1 al país.

El apartado de poles en el GP de Abu Dhabi de F1 es similar al de victorias: el piloto con más poles allí es Hamilton con 5, por las 4 de Verstappen, y de la parrilla actual solo Norris, también la última de 2024, tiene pole.

Hamilton ha subido 10 veces al podio de Abu Dhabi, más que ningún otro piloto, y Verstappen en seis carreras, una menos que Vettel. De esta parrilla han hecho podios en Abu Dhabi Leclerc cuatro veces, Alonso y Sainz dos, y Russell y Norris, una.

¿A cuántas vueltas se disputa el GP de Abu Dhabi de F1?

La última carrera de la temporada, el Gran Premio Abu Dhabi de F1 2025, será a 58 vueltas al circuito Yas Marina, que como tiene una longitud de 5.281 kilómetros, supone recorrer 306,298 kilómetros.

Si es una carrera sin grandes incidencias, como las últimas ediciones, la carrera del GP de Abu Dhabi de F1 dura más o menos 1 hora y 26 o 27 minutos, por lo que antes de las 15:30h de España, 08:30h de México o las 11:30h de Argentina conoceremos cómo acaba el mundial 2025.

Y aquí en este enlace, puntos, diferencias y más del mundial de pilotos y de constructores de la F1 2025