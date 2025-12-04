Todos

Previo
FIA F2 Yas Marina

Horarios de la F2 en Abu Dhabi: acaba la temporada 2025

Apunta los horarios de la última ronda de F2 2025, los horarios del GP de Abu Dhabi con la Fórmula 2, clasificación,carrera sprint y carrera principal.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Publicado:
Amaury Cordeel, Hitech Pulse-Eight, Joshua Durksen, AIX Racing, Josep Maria Marti, Campos Racing lidera en la salida

La salida de la F2 2024 en Abu Dhabi

Foto de: James Sutton / Motorsport Images

La Fórmula 2 pone punto y final a la temporada 2025, en paralelo al GP de Abu Dhabi con el que acaba el mundial de Fórmula 1. Mira a qué hora es la última clasificación de F2 2025, a qué hora la última carrera sprint y a qué hora el domingo la última carrera del 2025 de F2.

United Arab Emirates Horarios de la Fórmula 2 en Abu Dhabi para España Spain

  • FP1 de la Fórmula 2 en Abu Dhabi: viernes a las 08:05h
  • Clasificación de F2 en Abu Dhabi: viernes a las 12:00h
  • A qué hora es la carrera sprint de F2 en Abu Dhabi: sábado a las 13:15h
  • A qué hora es la carrera principal de F2 en Abu Dhabi: domingo a las 10:15h 

La Fórmula 2 en Abu Dhabi sigue horarios más o menos normales, pero la diferencia de tres horas más allí que España y de 10 horas entre Abu Dhabi y México o siete horas entre Abu Dhabi y Argentina deja horarios distintos.

La F2 en Abu Dhabi arrancará con la FP1 el viernes, a las 11:05h locales, pero a las 08:05h de España, aún totalmente de día, como la clasificación de F2 en Abu Dhabi que será el viernes a las 15:00h locales, a las 12:00h de España, 05:00h de México o las 08:00h de Argentina.

La carrera sprint del sábado de F2 en Abu Dhabi empieza a las 16:15h locales y 13:15h de España, cuando en México sean las 06:15h y en Argentina las 09:15h.

La carrera de Fórmula 2 en Abu Dhabi, la última de la temporada, es el domingo a las 10:15h de España, 13:15h locales, 

Y mientras Pepe Martí debuta este fin de semana en Fórmula E, igual que en Qatar le sustituye Nikola Tsolov, que en 2026 será compañero del mexicano Noel León, que seguirá en Campos Racing pero en F2.

También repite en Trident James Wharton, que debutó en F2 en Qatar junto a Van Hoepen. Por su parte, Martinius Stenshorne, completa la temporada con Rodin Motorsport.

Ojo, porque varios pilotos tendrán trabajo extra disputando la FP1 de Fórmula 1 el viernes, media hora antes de la clasificación de F2.

United Arab Emirates Horarios de la Fórmula 2 en Abu Dhabi para Latam Mexico

Sesión y día Hora

Entrenamientos Libres de F1

 

 

 

 

01:05h México

02:05h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

03:05h Venezuela y Bolivia

04:05h Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

08:05h España

Clasificación de F2 en Abu Dhabi

Viernes

 

 

 

 05:00h México

06:00h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

07:00h Venezuela y Bolivia

08:00h Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay

12:00h España

Carrera sprint de F2 en Abu Dhabi

Sábado

 

 

 

 06:15h México

07:15h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

08:15h Venezuela y Bolivia

09:15h Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay

13:15h España

Carrera principal de F2 en Abu Dhabi

Domingo

 

 

 

03:15h México

04:15h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

05:15h Venezuela y Bolivia

06:15h Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

10:15h España

Cómo ver en España la F2 de Abu Dhabi

La última ronda del año de F2 se verá en Abu Dhabi por DAZN F1, que emitirá el viernes la clasificación, y luego el sábado y el domingo la carrera sprint y la carrera principal, junto a, por supuesto, la Fórmula 1.

Además de F1 y F2, este fin de semana hay en Abu Dhabi la ronda de Formula 4 UAE, que no se podrá ver en directo en España.

A cuántas vueltas se disputa la F2 en Abu Dhabi, las dos carreras

La carrera sprint de Abu Dhabi de Fórmula 2 del sábado 6 de diciembre es a 23 vueltas, desde las 13:15h de España, o a 45 minutos + 1 vuelta al Yas Marina, de 5,281 kilómetros de longitud.

La carrera principal de Abu Dhabi de Fórmula 2 del domingo 7 de diciembre es a 30 vueltas, desde las 10:15h de España, o a 60 minutos + 1 vuelta al Yas Marina, de 5,281 kilómetros de longitud.

Cómo va el campeonato de F2 antes de la última carrera

Después de coronarse Leonardo Leonardo Fornaroli el domingo pasado en Qatar, ya no está en juego el título, pero Jak Crawford y Richard Verschoor se juegan, y están empatados, el segundo puesto, al que también aspira Luke Browning. Más allá de eso, en el top 10 solo está en juego la 8ª (y por tanto 9ª y 10ª) plaza, ya que por ejemplo el futuro piloto de F1 Arvid Lindblad tiene casi garantizada la sexta posición.

Haz click aquí para ver toda la tabla completa

Pos Piloto Puntos Australia Bahrain Saudi Arabia Italy Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Italy Azerbaijan Qatar United Arab Emirates
L. FornaroliInvicta Racing
 211 8 18 14 12 12 2 20 18 21 29 20 14 23 -
United StatesJ. CrawfordDAMS Lucas Oil 170 - - 20 18 18 17 15 28 - 21 - 32 1 -
NetherlandsR. VerschoorMP Motorsport 170 5 16 32 2 4 25 30 8 - 13 9 7 19 -
L. BrowningHitech TGR
 162 6 19 8 25 12 3 10 15 15 12 28 8 1 -
A. DunneRodin Motorsport
 149 - 25 10 29 3 20 3 18 6 10 - 6 19 -
A. LindbladCampos Racing
 121 - 8 16 21 6 28 - 5 - 8 9 8 12 -
P. MartíCampos Racing
 112 1 22 18 - - 8 18 2 16 12 15 - - -
D. BeganovicHitech TGR
 99 - 12 - 17 - - 2 12 7 8 12 26 3 -
FranceV. MartinsART Grand Prix 95 2 10 16 5 - 8 8 3 12 5 - 1 25 -
10º ColombiaS. MontoyaPrema Powerteam 91 3 - - 4 11 18 17 19 - - 2 2 15  

Artículo Anterior Un tribunal de París ordena un juicio contra la FIA por las elecciones

