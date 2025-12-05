Norris lidera a Verstappen en la FP1 de Abu Dhabi con ausencia de Piastri

Con hasta nueve pilotos novatos y la ausencia de uno de los candidatos al título, como es Oscar Piastri, la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1 no fue demasiado representativa, ya que además se disputó durante el día y tanto al clasificación como la carrera se llevarán a cabo bajo la noche de Yas Marina.

Tras 60 minutos que transcurrieron sin grandes incidentes pese a la inexperiencia que había sobre el asfalto, Lando Norris, actual líder del mundial, marcó el mejor crono con un 1:24.485, que le permitió superar por la mínima (0.008s y 0.016s) a Max Verstappen y Charles Leclerc respectivamente.

La cuarta posición de la tabla de tiempos fue para Andrea Kimi Antonelli, que acabó a 0.123s de la mejor referencia de la FP1 en Yas Marina, por delante de Nico Hulkenberg [+0.144s] y de su compañero en Mercedes, George Russell, que acabó sexto [+0.248s].

Séptimo acabó el otro Sauber F1 Team, el de Gabriel Bortoleto [+0.257s], mientras que la octava plaza de los primeros entrenamientos libres fue para Oliver Bearman [+0.274s], quien además no pudo acabar la sesión por un problema mecánico en su Haas F1 Team.

El top 10 lo completaron Carlos Sainz [+0.286s] y Franco Colapinto [+0.370s], mientras que las últimas 10 posiciones de la tabla de tiempos estuvieron plagadas de novatos, a excepción de Isack Hadjar.

Resultados de la FP1 (Libres 1) del GP de Abu Dhabi 2025 de la F1

Resumen completo de la FP1 (Libres 1) del GP de Abu Dhabi 2025 de la F1

La primera sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la F1 empezó con mucha acción en pista y con una gran cantidad de pilotos novatos, concretamente hasta nueve, con especial atención a Pato O'Ward, que reemplazaba a uno de los candidatos al título; Oscar Piastri.

Tras las primeras vueltas cronometradas, Verstappen se puso al frente de la tabla de tiempos con un 1:27.130, con Russell a 0.038s del holandés, y Leclerc tercero a 0.045s, todos ellos con gomas duras.

El primero en marcar un 1:26 fue Carlos Sainz, pero rápidamente fue superado por el 1:26.347 de Antonelli y poco después Norris bajó hasta el 1:25.764 con neumáticos medios en un momento en el que la pista parecía estar mejorando bastante.

Quien más problemas tenía en los primeros minutos de sesión era Luke Browning, ya que tras algo más de 10 minutos sólo había podido completar una vuelta debido a algún problema en su Williams.

Carlos Sainz volvió a lo más alto de la tabla de tiempos con un 1:25.712, pero de nuevo Antonelli le superó con un 1:25.708, antes de que Norris bajase al 1:25.454, con Verstappen colocándose segundo a 0.041s.

La primera avería del fin de semana fue para el Haas F1 Team de Oliver Bearman, que sufrió una fuga que le hizo perder potencia de forma repentina, algo que obligó al británico a volver a boxes muy lentamente.

Completados los primeros 20 minutos de FP1, los dos Sauber se colocaron en lo más alto, antes de que Isack Hadjar, futuro piloto de Red Bull, marcase un 1:25.245 para ascender al primer puesto. En ese mismo momento, prácticamente todos los pilotos entraron en boxes para cambiar cosas en sus monoplazas.

Max Verstappen sorprendió al ser el primero en montar el neumático blando y obviamente se colocó en la primera posición inmediatamente con un 1:24.493, con Russell quedándose en segundo puesto a 0.240s.

Lando Norris hizo su vuelta unos minutos más tarde, pero tampoco pudo con Verstappen y se posicionó segundo a 0.026s de su máximo rival por el título este fin de semana. Quien se acercó a menos de una décima de Verstappen también fue Leclerc, que se colocó tercero a 0.074s.

En su quinta vuelta del neumático, Lando Norris volvió a colocarse al frente con un 1:24.485, superando por únicamente 0.008s a Max Verstappen y por 0.016s a Charles Leclerc.

Carlos Sainz, al volante de su Williams, se colocó noveno, por delante del Alpine de Franco Colapinto.

Las últimas dos posiciones las ocupaban Cian Shields y Jack Crawford, ambos con Aston Martin Racing en sustitución de Fernando Alonso y Lance Stroll.

Tras la simulación de clasificación, prácticamente todos los pilotos regresaron a los boxes para realizar unos últimos ajustes y volver a practicar las tandas largas, por lo que nadie mejoró en los últimos 10 minutos de Libres 1 en Yas Marina.

Isack Hadjar finalmente fue el piloto titular que peor resultado obtuvo al terminar 12º, siendo el único que no entró en el top 10º, el cual cerró Colapinto.