Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Crónica de entrenamientos
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

Norris lidera a Verstappen en la FP1 de Abu Dhabi con ausencia de Piastri

Lando Norris empieza mandando en la FP1 del GP de Abu Dhabi 2025 de la F1, por delante de Verstappen y Leclerc. Resumen y resultados de los Libres 1.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Con hasta nueve pilotos novatos y la ausencia de uno de los candidatos al título, como es Oscar Piastri, la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1 no fue demasiado representativa, ya que además se disputó durante el día y tanto al clasificación como la carrera se llevarán a cabo bajo la noche de Yas Marina.

Tras 60 minutos que transcurrieron sin grandes incidentes pese a la inexperiencia que había sobre el asfalto, Lando Norris, actual líder del mundial, marcó el mejor crono con un 1:24.485, que le permitió superar por la mínima (0.008s y 0.016s) a Max Verstappen y Charles Leclerc respectivamente.

La cuarta posición de la tabla de tiempos fue para Andrea Kimi Antonelli, que acabó a 0.123s de la mejor referencia de la FP1 en Yas Marina, por delante de Nico Hulkenberg [+0.144s] y de su compañero en Mercedes, George Russell, que acabó sexto [+0.248s].

Séptimo acabó el otro Sauber F1 Team, el de Gabriel Bortoleto [+0.257s], mientras que la octava plaza de los primeros entrenamientos libres fue para Oliver Bearman [+0.274s], quien además no pudo acabar la sesión por un problema mecánico en su Haas F1 Team.

El top 10 lo completaron Carlos Sainz [+0.286s] y Franco Colapinto [+0.370s], mientras que las últimas 10 posiciones de la tabla de tiempos estuvieron plagadas de novatos, a excepción de Isack Hadjar.

Apunta para más tarde:

*Resumen completo tras los resultados

Resultados de la FP1 (Libres 1) del GP de Abu Dhabi 2025 de la F1

FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren F1 4 McLaren Mercedes 28

1'24.485

   S 225.029
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 30

+0.008

1'24.493

 0.008 S 225.007
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 28

+0.016

1'24.501

 0.008 S 224.986
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 30

+0.123

1'24.608

 0.107 S 224.702
5 Germany N. Hulkenberg Sauber F1 Team 27 Sauber Ferrari 28

+0.144

1'24.629

 0.021 S 224.646
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 29

+0.248

1'24.733

 0.104 S 224.370
7 Brazil G. Bortoleto Sauber F1 Team 5 Sauber Ferrari 29

+0.257

1'24.742

 0.009 S 224.346
8 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 14

+0.274

1'24.759

 0.017 M 224.301
9 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 27

+0.286

1'24.771

 0.012 S 224.270
10 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Renault 28

+0.370

1'24.855

 0.084 S 224.048
11 Japan R. Hirakawa Haas F1 Team 50 Haas Ferrari 28

+0.449

1'24.934

 0.079 M 223.839
12 France I. Hadjar Racing Bulls 6 RB Honda 31

+0.492

1'24.977

 0.043 M 223.726
13
P. Aron Alpine
 61 Alpine Renault 27

+0.719

1'25.204

 0.227 S 223.130
14 Mexico P. O'Ward McLaren F1 89 McLaren Mercedes 28

+0.761

1'25.246

 0.042 M 223.020
15
A. Lindblad Red Bull Racing
 36 Red Bull Red Bull 26

+0.771

1'25.256

 0.010 S 222.994
16 Monaco A. Leclerc Ferrari 39 Ferrari Ferrari 27

+0.875

1'25.360

 0.104 S 222.722
17 Japan A. Iwasa Racing Bulls 40 RB Honda 30

+0.990

1'25.475

 0.115 S 222.422
18
L. Browning Williams
 46 Williams Mercedes 18

+1.005

1'25.490

 0.015 S 222.383
19 United States J. Crawford Aston Martin Racing 35 Aston Martin Mercedes 24

+1.404

1'25.889

 0.399 M 221.350
20
C. Shields Aston Martin Racing
 34 Aston Martin Mercedes 22

+1.947

1'26.432

 0.543 S 219.960
Ver resultados  

Resumen completo de la FP1 (Libres 1) del GP de Abu Dhabi 2025 de la F1

La primera sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la F1 empezó con mucha acción en pista y con una gran cantidad de pilotos novatos, concretamente hasta nueve, con especial atención a Pato O'Ward, que reemplazaba a uno de los candidatos al título; Oscar Piastri.

Tras las primeras vueltas cronometradas, Verstappen se puso al frente de la tabla de tiempos con un 1:27.130, con Russell a 0.038s del holandés, y Leclerc tercero a 0.045s, todos ellos con gomas duras.

El primero en marcar un 1:26 fue Carlos Sainz, pero rápidamente fue superado por el 1:26.347 de Antonelli y poco después Norris bajó hasta el 1:25.764 con neumáticos medios en un momento en el que la pista parecía estar mejorando bastante.

Quien más problemas tenía en los primeros minutos de sesión era Luke Browning, ya que tras algo más de 10 minutos sólo había podido completar una vuelta debido a algún problema en su Williams.

Carlos Sainz volvió a lo más alto de la tabla de tiempos con un 1:25.712, pero de nuevo Antonelli le superó con un 1:25.708, antes de que Norris bajase al 1:25.454, con Verstappen colocándose segundo a 0.041s.

La primera avería del fin de semana fue para el Haas F1 Team de Oliver Bearman, que sufrió una fuga que le hizo perder potencia de forma repentina, algo que obligó al británico a volver a boxes muy lentamente.

Completados los primeros 20 minutos de FP1, los dos Sauber se colocaron en lo más alto, antes de que Isack Hadjar, futuro piloto de Red Bull, marcase un 1:25.245 para ascender al primer puesto. En ese mismo momento, prácticamente todos los pilotos entraron en boxes para cambiar cosas en sus monoplazas.

Max Verstappen sorprendió al ser el primero en montar el neumático blando y obviamente se colocó en la primera posición inmediatamente con un 1:24.493, con Russell quedándose en segundo puesto a 0.240s.

Lando Norris hizo su vuelta unos minutos más tarde, pero tampoco pudo con Verstappen y se posicionó segundo a 0.026s de su máximo rival por el título este fin de semana. Quien se acercó a menos de una décima de Verstappen también fue Leclerc, que se colocó tercero a 0.074s.

En su quinta vuelta del neumático, Lando Norris volvió a colocarse al frente con un 1:24.485, superando por únicamente 0.008s a Max Verstappen y por 0.016s a Charles Leclerc.

Carlos Sainz, al volante de su Williams, se colocó noveno, por delante del Alpine de Franco Colapinto.

Las últimas dos posiciones las ocupaban Cian Shields y Jack Crawford, ambos con Aston Martin Racing en sustitución de Fernando Alonso y Lance Stroll.

Tras la simulación de clasificación, prácticamente todos los pilotos regresaron a los boxes para realizar unos últimos ajustes y volver a practicar las tandas largas, por lo que nadie mejoró en los últimos 10 minutos de Libres 1 en Yas Marina.

Isack Hadjar finalmente fue el piloto titular que peor resultado obtuvo al terminar 12º, siendo el único que no entró en el top 10º, el cual cerró Colapinto.

Te interesará:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior ¿Qué le espera a Tsunoda tras su marcha de la F1?
Siguiente artículo F1 en DIRECTO: los Libres 2 (FP2) del GP de Abu Dhabi 2025

Mejores comentarios
Juanjo Sáez
Más de
Juanjo Sáez
Antonelli habla sobre el abuso tras Qatar y revela el apoyo de Verstappen

Antonelli habla sobre el abuso tras Qatar y revela el apoyo de Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Antonelli habla sobre el abuso tras Qatar y revela el apoyo de Verstappen
Leclerc ya se olvida de 2025: "Espero que el año que viene sea mejor"

Leclerc ya se olvida de 2025: "Espero que el año que viene sea mejor"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Leclerc ya se olvida de 2025: "Espero que el año que viene sea mejor"
Verstappen llega "relajado" a Abu Dhabi porque no tiene "nada que perder"

Verstappen llega "relajado" a Abu Dhabi porque no tiene "nada que perder"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Verstappen llega "relajado" a Abu Dhabi porque no tiene "nada que perder"
Fernando Alonso
Más de
Fernando Alonso
F1 en DIRECTO: los Libres 2 (FP2) del GP de Abu Dhabi 2025

F1 en DIRECTO: los Libres 2 (FP2) del GP de Abu Dhabi 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 en DIRECTO: los Libres 2 (FP2) del GP de Abu Dhabi 2025
A qué hora son hoy los Libres 2 (FP2) del GP de Abu Dhabi y cómo verlo

A qué hora son hoy los Libres 2 (FP2) del GP de Abu Dhabi y cómo verlo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
A qué hora son hoy los Libres 2 (FP2) del GP de Abu Dhabi y cómo verlo
Alonso recuerda 2010 y explica por qué Norris no debe confiarse en Abu Dhabi

Alonso recuerda 2010 y explica por qué Norris no debe confiarse en Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Alonso recuerda 2010 y explica por qué Norris no debe confiarse en Abu Dhabi
McLaren F1
Más de
McLaren F1
¿Quién ganará el Mundial de F1 2025 en el final de Abu Dhabi? Opinamos

¿Quién ganará el Mundial de F1 2025 en el final de Abu Dhabi? Opinamos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
¿Quién ganará el Mundial de F1 2025 en el final de Abu Dhabi? Opinamos
¿Todo igual? Así afrontan Norris, Verstappen y Piastri la lucha por el título de F1

¿Todo igual? Así afrontan Norris, Verstappen y Piastri la lucha por el título de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
¿Todo igual? Así afrontan Norris, Verstappen y Piastri la lucha por el título de F1
Piastri mete presión a Norris: "Sé lo difícil que es estar en su posición"

Piastri mete presión a Norris: "Sé lo difícil que es estar en su posición"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Piastri mete presión a Norris: "Sé lo difícil que es estar en su posición"

Últimas noticias

El plan de Verstappen para el mundial: ¿misma táctica que Hamilton en 2016?

El plan de Verstappen para el mundial: ¿misma táctica que Hamilton en 2016?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
El plan de Verstappen para el mundial: ¿misma táctica que Hamilton en 2016?
F1 en DIRECTO: los Libres 2 (FP2) del GP de Abu Dhabi 2025

F1 en DIRECTO: los Libres 2 (FP2) del GP de Abu Dhabi 2025

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 en DIRECTO: los Libres 2 (FP2) del GP de Abu Dhabi 2025
Norris lidera a Verstappen en la FP1 de Abu Dhabi con ausencia de Piastri

Norris lidera a Verstappen en la FP1 de Abu Dhabi con ausencia de Piastri

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Norris lidera a Verstappen en la FP1 de Abu Dhabi con ausencia de Piastri
Horarios del ePrix de Sao Paulo de Fórmula E: todo sobre el debut de Pepe Martí

Horarios del ePrix de Sao Paulo de Fórmula E: todo sobre el debut de Pepe Martí

Fórmula E
FE Fórmula E
ePrix de Sao Paulo
Horarios del ePrix de Sao Paulo de Fórmula E: todo sobre el debut de Pepe Martí

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros