Previo
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

A qué hora son los Libres 1 y 2 (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 y cómo verlos

Descubre a qué hora empiezan todas las sesiones del viernes 5 de diciembre del GP de Abu Dhabi de F1 2025, la última cita del Mundial, en la que se disputarán la FP1 y FP2, y cómo verlos en la tele.

Pol Hermoso
Editado:
Lando Norris, McLaren MCL38, Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Llega por fin el último Gran Premio de Fórmula 1 de 2025 y este viernes 5 de diciembre los coches se pondrán en pista por primera vez con los entrenamientos libres 1 y 2 del GP de Abu Dhabi. Será un fin de semana decisivo, ya que Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri se juegan el título mundial en un cierre electrizante. Además, la FP1 tendrá un ingrediente extra: casi media parrilla estará formada por pilotos rookies, algo muy poco habitual.

A continuación te contamos a qué hora son la FP1 y la FP2 estés donde estés y cómo ver en directo todo lo que ocurra en Yas Marina Circuit.

A qué hora son los Entrenamientos Libres 1 (FP1) de F1 en Abu Dhabi:

  • A qué hora es la FP1, Entrenamientos Libres 1 de F1 de Abu Dhabi en España: a las 10:30h
  • A qué hora es la FP1, Entrenamientos Libres 1 de F1 de Abu Dhabi en México: a las 03:30h
  • A qué hora es la FP1, Entrenamientos Libres 1 de F1 de Abu Dhabi en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú: a las 04:30h
  • A qué hora es la FP1, Entrenamientos Libres 1 de F1 de Abu Dhabi en Venezuela y Bolivia: a las 05:30h
  • A qué hora es la FP1, Entrenamientos Libres 1 de F1 de Abu Dhabi en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: a las 06:30h

Entre España y Abu Dhabi hay tres horas de diferencia horaria, así que los entrenamientos libres 1 (FP1) comenzarán en Yas Marina a las 13:30 horas locales, lo que significa que en España serán las 10:30 de la mañana. Volvemos así a un horario más típico europeo, aunque esta vez la sesión será en plena mañana. Como siempre, la FP1 durará una hora, pero en esta ocasión será menos representativa que en otros grandes premios porque veremos a muchos rookies pilotando y recopilando experiencia, lo que desvirtuará un poco las referencias habituales en tandas largas y cortas.

Para Latinoamérica, los horarios vuelven a ser menos favorables, como ocurre habitualmente durante la gira europea. Para seguir la primera sesión de entrenamientos libres del fin de semana habrá que madrugar bastante: México tendrá que madrugar mucho para ver a Pato O'Ward en pista y la FP1 dará comienzo a las 03:30h; en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú una hora más tarde, las 04:30h; para Venezuela y Bolivia a 05:30h y en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay se podra vér a Franco Colapinto a las 06:30 h

En estos últimos países, aun siendo temprano, la sesión tiene un horario un poco más razonable.

A qué hora son los Entrenamientos Libres 2 (FP2) de F1 en Abu Dhabi:

  • A qué hora es la FP1, Entrenamientos Libres 2 de F1 de Abu Dhabi en España: a las 14:00h
  • A qué hora es la FP1, Entrenamientos Libres 2 de F1 de Abu Dhabi en México: a las 07:00h
  • A qué hora es la FP1, Entrenamientos Libres 2 de F1 de Abu Dhabi en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú: a las 08:00h
  • A qué hora es la FP1, Entrenamientos Libres 2 de F1 de Abu Dhabi en Venezuela y Bolivia: a las 09:00h
  • A qué hora es la FP1, Entrenamientos Libres 2 de F1 de Abu Dhabi en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: a las 10:00h

Los entrenamientos libres 2 (FP2) serán una de las sesiones más importantes del fin de semana, ya que se disputan al atardecer y las condiciones de luz y temperatura empiezan a parecerse más a las de la clasificación y la carrera. La FP2 arrancará en Abu Dhabi a las 17:00 horas, lo que significa que en España el semáforo se pondrá en verde a las 14:00 h, justo después del mediodía. Será ahí cuando empecemos a ver las primeras pistas reales sobre qué piloto llega con mejor ritmo al duelo decisivo entre los McLaren F1 de Norris y Piastri y el Red Bull Racing de Max Verstappen, los tres contendientes por el campeonato.

En Latinoamérica, los horarios mejoran respecto a la FP1, pero en algunos países seguirá siendo pronto. En México se tendrá que seguir madrugando bastante y el semáforo se pondrá en verde a las 07:00h. Para el resto de países de Latam, los horarios son más normales y en Colombia, Panamá, Ecuador y Perú empezará a las 08:00h, en Venezuela y Bolivia a las 09:00h, y en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile no se tendrá que madrugar ya nada, porque la FP2 se pone en marcha a las 10:00h.

Las cuentas del Mundial:

Cómo se pueden ver por la TV y online los Libres del GP de Abu Dhabi de F1 2025

  • Cómo se pueden ver por la TV y online la FP1 y FP2 de Abu Dhabi F1 en España: DAZN F1
  •  Cómo se pueden ver por la TV y online la FP1 y FP2 de Abu Dhabi F1 en México: Sky Sports F1
  • Cómo se pueden ver por la TV y online la FP1 y FP2 de Abu Dhabi F1 en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: ESPN a través de Disney +
  • Cómo se pueden ver por la TV y online la FP1 y FP2 de Abu Dhabi F1 en Venezuela y Bolivia: ESPN a trav´s de Disney +
  • Cómo se pueden ver por la TV y online la FP1 y FP2 de Abu Dhabi F1 en Uruguay y Paraguay: ESPN a través de Disney +
  • Cómo se pueden ver por la TV y online la FP1 y FP2 de Abu Dhabi F1 en Argentina: ESPN a tarvés de Disney +/FOX Sports
  • Cómo se pueden ver por la TV y online la FP1 y FP2 de Abu Dhabi F1 en Chile:  ESPN a tarvés de Disney +

La retransmisión del desenlace del Mundial de Fórmula 1 2025 no cambia respecto al resto del año. En España, el GP de Abu Dhabi solo se puede ver a través de DAZN, mediante su canal DAZN F1, incluido en el paquete Esencial de la plataforma. También puede verse por Movistar Plus+, ya que quienes tengan contratado el paquete Deportes disponen del canal DAZN F1 dentro de la oferta.

Como es habitual, DAZN conectará media hora antes de cada sesión con su tradicional previo, presentado por Antonio Lobato y su equipo, además de la cobertura habitual desde el circuito de Yas Marina.

En Latinoamérica, la opción principal es ESPN, disponible a través de Disney+, plataforma necesaria para seguir íntegramente la temporada de F1 en estos países: Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile. En México, la Fórmula 1 se emite en exclusiva a través de Sky Sports F1, mientras que en Argentina, además de Disney+, también se puede seguir la sesión con Fox Sports.

Y como siempre, todo lo que pase el viernes en el GP de Abu Dhabi se podrá seguir a través de Motorsport.com no solo con todas las noticias y la última hora, sino con los directos de cada sesión que tienen un live timing con todos los tiempos para que no te pierdas nada.

¿Qué pilotos participan en la primera sesión de entrenamientos libres (FP1)?

La Fórmula 1 introdujo hace dos temporadas la regla que obliga a todos los equipos a dar al menos dos sesiones de libres 1 a un rookie por cada piloto titular durante el año (cuatro en total por equipo). Por eso, en Abu Dhabi viviremos una FP1 muy especial, con muchísimos debutantes subidos a los coches en la última prueba del calendario.

Aquí tienes la tabla completa de equipos y pilotos que rodarán en la FP1:

TABLA DE PILOTOS FP1 – GP ABU DHABI 2025

Equipo Piloto PILOTO
McLaren Lando Norris Pato O'Ward (por Piastri)
Red Bull Max Verstappen Arvid Lindblad (por Tsunoda)
Ferrari Charles Leclerc Arthur Leclerc (por Hamilton)
Aston MartinRacing Cian Shield (por Alonso) Jak Crawford (por Stroll)
Alpine Franco Colapinto Paul Aron (por Gasly)
Racing Bulls Isaac Hadjar Ayumu Iwasa (por Lawson)
Haas F1 Team Esteban Ocon Ryo Hirakawa (por Bearman)
Williams Carlos Sainz Luke Browning (por Albon)
Sauber F1 Team Nico Hulkenberg Gabriel Bortoleto
Mercedes George Russell Andrea Kimi Antonelli

Así llega el Mundial de F1 2025 al GP de Abu Dhabi

MUNDIAL DE PILOTOS (TABLA COMPLETA AQUÍ):

Pos Piloto Puntos
1 United KingdomL. NorrisMcLaren F1 408
2 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 396
3 AustraliaO. PiastriMcLaren F1 392
4 United KingdomG. RussellMercedes 309
5 MonacoC. LeclercFerrari 230
6 United KingdomL. HamiltonFerrari 152
7 ItalyA. AntonelliMercedes 150
8 ThailandA. AlbonWilliams 73
9 SpainC. SainzWilliams 64
10 FranceI. HadjarRacing Bulls 51

MUNDIAL DE EQUIPOS (TABLA COMPLETA AQUÍ):

Pos Equipos Puntos
1 United KingdomMcLaren F1 800
2 GermanyMercedes 459
3 AustriaRed Bull Racing 426
4 ItalyFerrari 382
5 United KingdomWilliams 137

