Cómo un Hamilton frustrado está convirtiéndose en un problema para Ferrari F1

Está claro que Lewis Hamilton no es 'el' problema de Ferrari, pero su final de temporada está creando más de una duda. En los últimos fines de semana, el SF-25 en manos del británico recuerda mucho al SF1000 de 2020, uno de los peores coches de la historia de Maranello.

Pero hay dos monoplazas iguales en la pista, y el que lleva el piloto monegasco está intentando al menos salvar los muebles como puede, al menos logrando entrar en la Q3 cada fin de semana.

Lo que viene sucediendo en las últimas carreras no deja de ser sorprendente. Las dificultades de Hamilton para adaptarse al equipo se podían esperar, se ha hablado mucho de ello y sigue siendo un tema que Lewis pone a menudo sobre la mesa. Tras el parón de verano hubo señales positivas con buenos resultados en clasificación, como un sexto en Singapur, un quinto en Austin o una tercera posición en México. Pero desde entonces, ha habido una involución clara: sin Q3 en Brasil y rotundamente eliminado de la Q2 en Las Vegas y en la clasificación al sprint en Losail.

Demasiado, incluso para un Hamilton que ha aprendido a convivir con la decepción en 2025. Hay algo más allá, a lo largo de sus 19 temporadas en la Fórmula 1 nunca se había visto a un Lewis encerrado en sí mismo, incapaz de explicar lo que está viviendo.

Tras la clasificación al sprint del GP de Qatar 2025 de F1, su respuesta sobre qué espera de positivo en la carrera al sprint fue elocuente: "Bueno, al menos hace buen tiempo". Eso lo dice todo.

Las dificultades parecen ser tan grandes que también plantean interrogantes legítimos sobre el futuro. Hamilton espera con impaciencia la bandera a cuadros en Yas Marina para desconectar e iniciar una fase crucial de reinicio. Si la Fórmula 1 no estuviera a las puertas de la mayor revolución técnica de su historia, Lewis probablemente ya habría hecho una reflexión final, pero 2026 (sobre el papel) ofrece a todos una oportunidad de redención. Un escenario sin precedentes que todos los que estarán en el inicio de la próxima temporada esperan interpretar de la mejor manera posible.

Incluso en el palco de Ferrari hay perplejidad. De momento las prioridades son (con razón) otras, pero la diferencia de rendimiento entre los dos pilotos vestidos de rojo vista en las últimas carreras no puede dejar de preocupar. Todavía hay margen para un último suspiro, pero si la temporada termina con la tendencia actual, se añadirá otro interrogante a la agenda de Maranello para 2026.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images