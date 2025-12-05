Norris arrasa en la FP2 de Abu Dhabi con Verstappen 2º, pero lejos y Piastri hundido

Lando Norris volvió a demostrar que llega al desenlace del Mundial en un estado de forma extraordinario. Tras marcar la pauta en la FP1 por apenas ocho milésimas frente a Max Verstappen, el británico pisó a fondo en la segunda sesión —la más representativa del fin de semana— y convirtió la igualdad matinal en una exhibición: más de tres décimas sobre el neerlandés y un aviso claro de que no piensa dejar escapar un título que depende únicamente de él. McLaren F1 ha aterrizado fuerte en Yas Marina Circuit y Norris, más aún.

La distancia respecto a Verstappen no solo fue amplia, sino significativa. El tetracampeón mundial quedó relegado a más de tres décimas, y ni siquiera George Russell, tercero, pudo acercarse al ritmo inalcanzable del McLaren. El mensaje fue inequívoco: si la batalla por el campeonato va a decidirse por velocidad pura, Norris es hoy el piloto más preparado. Y todo ello en una sesión donde las condiciones más nocturnas, ya con temperaturas más estables, ofrecieron un retrato casi real de lo que veremos el sábado.

La cruz para McLaren llegó por el otro lado del garaje. Oscar Piastri, que ya había cedido el coche en la FP1 por la normativa de los rookies, volvió a la pista sin sensaciones y se hundió hasta la décima posición, a más de seis décimas de Norris. Tras el espejismo de Qatar, el australiano regresó a las dificultades que han marcado su tramo final de temporada, dejando en el aire si podrá ejercer de escudero en un fin de semana donde las órdenes de equipo pueden ser decisivas. Si Norris necesita una mano, hoy por hoy no está claro que vaya a encontrarla.

El top 10 dejó, además, varias sorpresas que sacudieron la zona media. El Haas F1 Team de Oliver Bearman se coló en una espectacular cuarta posición —para sorpresa del propio piloto, según dijo por radio—, y los dos Sauber F1 Team, con Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto, también se metieron entre los mejores en un golpe de autoridad en su lucha por la séptima plaza del Mundial.

Aston Martin Racing tomó nota, porque la presión se multiplica, especialmente en una sesión en la que Ferrari navegó entre dudas, con Leclerc octavo y un Hamilton desdibujado en un preocupante decimocuarto lugar.

Fernando Alonso vivió una tarde complicada, marcada por la falta de agarre y los problemas de comportamiento del Aston Martin. Sin datos fiables de la FP1 —ambos coches habían estado en manos de rookies—, el asturiano tuvo que improvisar sobre una base inestable, lidiando con subviraje y correcciones constantes. Aun así, sacó petróleo y terminó en una sólida 9ª posición, por delante incluso de Piastri, un resultado valioso en un día donde el AMR no parecía disponer de ritmo natural para más.

Carlos Sainz, por su parte, se mantuvo fiel a la tendencia de las últimas carreras: competitivo con el medio, más limitado con el blando. El madrileño volvió a superar claramente a Albon, pero solo pudo ser decimotercero en su intento con el compuesto más blando, todavía la asignatura pendiente de Williams. Aun así, su ritmo en tanda media fue consistente y dejó la sensación de que, si el equipo logra desbloquear el rendimiento a una vuelta, Sainz podría estar más arriba de lo que mostró la tabla de tiempos.

La segunda sesión de entrenamientos libres en Yas Marina arrancó con un pequeño sobresalto para McLaren y, especialmente, para Oscar Piastri. La primera imagen que ofreció la FOM fue la de varios mecánicos trabajando con prisa en el coche del australiano, una escena inquietante si se tiene en cuenta que Piastri ya había cedido el volante en la FP1 por la normativa de los rookies —Patricio O’Ward ocupó su asiento por la mañana— y no podía permitirse perder más rodaje. Por suerte para él, todo quedó en un susto: McLaren realizó los últimos ajustes y el coche estuvo listo sin mayores daños.

Con la pista aún muy verde y resbaladiza, la mayoría de pilotos arrancó la sesión con neumáticos medios. Las excepciones fueron los dos monoplazas de Haas F1 Team, con Oliver Bearman y Esteban Ocon junto al Racing Bulls de Isack Hadjar optando por blandos, mientras que el Alpine de Franco Colapinto y el Sauber F1 Team de Nico Hulkenberg montaron duros.

Esa elección permitió que Bearman se colocara al frente en los primeros minutos, aprovechando una ventaja de agarre que en los compases iniciales era significativa. De hecho, varios pilotos reportaban por radio la falta de grip y el deslizamiento constante en prácticamente todas las curvas.

Piastri no salió hasta pasado el minuto siete, lo que alimentó la incertidumbre inicial, aunque todo apuntaba a un cambio de configuración más que a un fallo real en su McLaren.

Y mientras el australiano completaba sus primeras vueltas, llegó el primer momento tenso de la tarde entre los dos grandes contendientes al título: Lando Norris y Max Verstappen. El neerlandés, avisado tarde por su ingeniero, se apartó muy justo y Norris exageró algo la situación por radio —!¿Qué hace este tío? Casi chocamos!— buscando quizá provocar una reacción de los comisarios. La FIA, como suele ser habitual en los Libres, descartó de inmediato la investigación.

Entre los españoles, Fernando Alonso sufría desde los primeros giros. El Aston Martin, sin datos útiles de la FP1 —ambos coches habían estado en manos de rookies—, mostraba subviraje y un comportamiento muy delicado, aunque el asturiano conseguía mantenerse alrededor del top 13 en su primer run. Carlos Sainz, en cambio, se mostraba más cómodo: con el compuesto medio rodaba de forma consistente en el top 10, incluso acercándose al top 7, a la espera de comprobar si Williams sería capaz de minimizar su habitual déficit con los blandos.

En ese inicio de tanda, Verstappen lideraba entre los pilotos con medios y mantenía a raya a los dos McLaren, con Hamilton completamente perdido: el británico no encontraba el ritmo con su Ferrari y caía hasta la 18.ª posición, a casi un segundo de Leclerc. Después de varios Grandes Premios muy complicados, este tampoco parecía empezar con buen pie.

Con la caída del sol, Yas Marina empezó a ofrecer condiciones más representativas de lo que se verá en la clasificación. Tras los primeros veinte minutos, los tres protagonistas del Mundial —Norris, Verstappen y Piastri— rodaban separados por poco más de una décima, aunque por delante se mantenían Hadjar y Bearman gracias a sus blandos, una referencia engañosa.

A falta de 35 minutos, Verstappen fue el primero de los !grandes! en montar gomas blandas. Marcó un 1:23.446, un registro lejos de ser brillante, apenas dos décimas mejor que Hadjar y alrededor de un segundo más rápido que el mejor tiempo de la FP1. Sainz también completó su primer intento con blandos, colocándose cuarto, aunque se sabía que muchos pilotos aún tenían margen con ese compuesto.

La verdadera referencia llegó cuando Norris montó blandos. El británico confirmó que McLaren ha aterrizado fortísimo en Abu Dhabi y metió un primer golpe encima de la mesa: fue más de tres décimas más rápido que Verstappen, un aviso claro de cara a la clasificación y al desenlace del título. George Russell también sorprendió al quedarse a solo 16 milésimas del neerlandés, situando al Red Bull más cerca de Mercedes que de McLaren.

Piastri, en cambio, seguía perdido. Su primera vuelta con blandos solo le permitió colocarse en el límite del top 10, lejos del ritmo de Norris y a más de medio segundo de su compañero. En una pelea por el Mundial donde McLaren podría necesitar órdenes de equipo, era una mala noticia para Norris: el australiano no parecía en condiciones de ser un aliado sólido.

Mientras tanto, Alonso lograba colarse duodécimo, apenas a seis milésimas de Sainz, en una zona media muy apretada. El Haas de Bearman seguía sorprendiendo —el propio piloto se preguntaba por radio cómo podía ir tan bien— y los Sauber de Hülkenberg y Bortoleto se colaban entre los mejores, un aviso claro de que están dispuestos a pelear por mejorar su posición en el Mundial de Constructores.

Con casi todos cambiando a tandas largas en el tramo final, pocos pilotos mejoraron. Alonso fue uno de los pocos que logró arañar tiempo, alcanzando una meritoria novena posición y desplazando a Piastri fuera del top 10. Lejos de esa zona se mantenía Lewis Hamilton, que seguía atrapado en un viernes para olvidar y solo pudo ser decimocuarto, entre los dos Williams.