A qué hora es la clasificación de F1 de Abu Dhabi: ¡se antoja decisiva!
Mira a qué hora es la clasificación de F1 del GP de Abu Dhabi 2025, que será clave para decidir al campeón. Apunta cómo se puede ver la qualy de Abu Dhabi y más.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Este sábado se disputa la última clasificación de la temporada, la decisiva, la que formará la parrilla para el GP de Abu Dhabi 2025 de F1 donde se decidirá al campeón. Mira a qué hora empieza la sesión que determinará el orden de salida para el domingo en el Yas Marina Circuit de Abu Dhabi, apunta también cómo verlo y más.
A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Abu Dhabi
- A qué hora es la clasificación del GP de Abu Dhabi en España: a las 15:00h
- A qué hora es la clasificación del GP de Abu Dhabi en México: a las 08:00h
- A qué hora es la clasificación del GP de Abu Dhabi en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: a las 09:00h
- A qué hora es la clasificación del GP de Abu Dhabi en Venezuela y Bolivia: a las 10:00h
- A qué hora es la clasificación del GP de Abu Dhabi en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: a las 11:00h
Tras ser el reciente GP de Qatar con formato sprint, este fin de semana la F1 recupera para el GP de Abu Dhabi el formato habitual de Q1, Q2 y Q3 para definir la parrilla definitiva.
Habiendo tres horas de diferencia entre España y Abu Dhabi, diez horas entre México y Abu Dhabi y siete horas entre Argentina y Abu Dhabi, aunque la clasificación se disputa al atardecer local, a las 18:00h de allí, los horarios varían en los países de habla hispana.
La clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025 empieza a las 15:00h de España este sábado. En México erán las 08:00h cuando empiece la qualy de México y en Argentina, las 11:00h. La Q1 la disputarán los 20 pilotos de la parrilla, que tendrán 18 minutos para usar el neumático que quieran y marcar tantos tiempos como necesiten, para conseguir una de las 15 plazas de acceso a la Q2. Al final de esa Q1 ya sabemos qué cinco pilotos saldrán en las últimas cinco posiciones el domingo en Abu Dhabi.
La Q2 de la clasificación del GP de Abu Dhabi empezará cerca de las 15:30h de España, 08:30h de México u 11:30h de Argentina, con 15 minutos en los que los 15 más rápidos de la anterior ronda tratarán de clasificarse a la definitiva Q3. Los cinco más lentos de esa Q2 quedarán ya definidos del 11º al 15º en la parrilla del domingo.
La Q3 de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1, donde se decidirá la última pole de la temporada y ojo, estadísticamente más de media victoria, empezará a las 15:50h de España más o menos, las 08:50h de México o las 11:50h de Argentina. Tras la Q3, ya estará formada al 100% la parrilla del domingo de F1 en Abu Dhabi.
Cómo ver el GP de Abu Dhabi de F1: así se podrá seguir en directo la clasificación
|País o países
|
Canal donde ver la clasificación de F1 en Abu Dhabi
|
España
|
DAZN F1
(Clasificación 15:00h)
|
Costa Rica
Belice
El Salvador
|
Disney+ Premium
(Clasificación 08:00h)
|
Panamá
Colombia
Perú
Ecuador
|
Disney+ Premium
(Clasificación 09:00h)
|
México
|
Sky Sports F1
(Clasificación 08:00h)
|
Venezuela
Bolivia
Puerto Rico
República Dominicana
|
Disney+ Premium
(Clasificación 10:00h)
|
Argentina
|
Disney+ Premium
(Clasificación 11:00h)
|
Uruguay
Paraguay
Chile
|
Disney+ Premium
(Clasificación 11:00h)
La última ronda de la temporada de F1 se podrá seguir como el resto del curso, y así, el GP de Abu Dhabi de F1 se verá en España por DAZN F1, previa contratación de los servicios, con un previo de una hora desde las 14:00h del sábado, antes de que empiece la Q1 a las 15:00h.
La clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 se tendrá que ver en la mayoría de países de Latinoamérica por ESPN mediante Disney + Premium.
La clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 se verá en México mediante Sky Sports F1, y la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 este sábado en Argentina, o bien en ESPN vía Disney+ Premium o bien en FOX Sports Argentina.
En Motorsport.com tendrás un Live Text y Live Timing para saber en todo momento cómo van las posiciones y resultados del GP de Abu Dhabi 2025 de F1.
¿Es tan importante la pole para ganar en Abu Dhabi?
Bueno, ahí va un dato: el circuito Yas Marina lleva una racha récord de 10 carreras consecutivas que se han ganado desde la pole position, un número que solo se había visto en el circuito de Barcelona, entre 2001 y 2010. Para que te hagas una idea, el GP de Mónaco nunca ha tenido una racha de más de seis años con victorias desde la pole.
Además, los pilotos que salían desde primera fila han terminado en ese mismo orden en siete de los últimos diez años en el GP de Abu Dhabi de F1, y el top 3 (ganador, segundo y tercero) en cuatro de las últimas nueve carreras allí eran los tres pilotos que salían en esas posiciones. Atentos a cómo se clasifiquen los favoritos, porque solo Kimi Raikkonen, en 2012, ha ganado saliendo fuera de la primera fila (partía 4º).
A qué hora son los Libres 3 del GP de Abu Dhabi 2025
La última sesión de entrenamientos libres de F1 de la temporada 2025 será la FP3 de Abu Dhabi, que se disputará de día, como la FP1 del viernes, siendo los últimos 60 minutos de pruebas de este curso.
- A qué hora son los Libres 3 del GP de Abu Dhabi en España: a las 11:30h
- A qué hora son los Libres 3 del GP de Abu Dhabi en México: a las 04:30h
- A qué hora son los Libres 3 del GP de Abu Dhabi en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: a las 05:30h
- A qué hora son los Libres 3 del GP de Abu Dhabi en Venezuela y Bolivia: a las 06:30h
- A qué hora son los Libres 3 del GP de Abu Dhabi en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: a las 07:30h
Qué pilotos han hecho poles en F1 en Abu Dhabi
Este es el 17º GP de Abu Dhabi de F1, y hasta ahora nadie ha hecho más pole position que Lewis Hamilton allí, con un total de cinco, en 2009, 2012, 2016, 2018 y 2019. Le sigue y le podría empatar Max Verstappen, con cuatro poles en Abu Dhabi, todas seguidas de 2020 a 2023. Sebastian Vettel (2010 y 2011) y Nico Rosberg (2014 y 2015) hicieron dos poles en Abu Dhabi, y el resto fueron para Mark Webber en 2013, Valtteri Bottas en 2017 y Lando Norris, que lo hizo el año pasado, en 2024.
En lo que llevamos de temporada 2025, Verstappen y Norris empatan a siete poles cada uno, por seis de Piastri, dos de George Russell y una de Charles Leclerc.
Resultados del GP de Abu Dhabi de F1 2025 hasta la clasificación
FP1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Norris McLaren F1
|4
|McLaren
|Mercedes
|28
|
1'24.485
|S
|225.029
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|30
|
+0.008
1'24.493
|0.008
|S
|225.007
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|28
|
+0.016
1'24.501
|0.008
|S
|224.986
|4
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|30
|
+0.123
1'24.608
|0.107
|S
|224.702
|5
|N. Hulkenberg Sauber F1 Team
|27
|Sauber
|Ferrari
|28
|
+0.144
1'24.629
|0.021
|S
|224.646
|6
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|29
|
+0.248
1'24.733
|0.104
|S
|224.370
|7
|G. Bortoleto Sauber F1 Team
|5
|Sauber
|Ferrari
|29
|
+0.257
1'24.742
|0.009
|S
|224.346
|8
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|14
|
+0.274
1'24.759
|0.017
|M
|224.301
|9
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|27
|
+0.286
1'24.771
|0.012
|S
|224.270
|10
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Renault
|28
|
+0.370
1'24.855
|0.084
|S
|224.048
|11
|R. Hirakawa Haas F1 Team
|50
|Haas
|Ferrari
|28
|
+0.449
1'24.934
|0.079
|M
|223.839
|12
|I. Hadjar Racing Bulls
|6
|RB
|Honda
|31
|
+0.492
1'24.977
|0.043
|M
|223.726
|13
|
P. Aron Alpine
|61
|Alpine
|Renault
|27
|
+0.719
1'25.204
|0.227
|S
|223.130
|14
|P. O'Ward McLaren F1
|89
|McLaren
|Mercedes
|28
|
+0.761
1'25.246
|0.042
|M
|223.020
|15
|
A. Lindblad Red Bull Racing
|36
|Red Bull
|Red Bull
|26
|
+0.771
1'25.256
|0.010
|S
|222.994
|16
|A. Leclerc Ferrari
|39
|Ferrari
|Ferrari
|27
|
+0.875
1'25.360
|0.104
|S
|222.722
|17
|A. Iwasa Racing Bulls
|40
|RB
|Honda
|30
|
+0.990
1'25.475
|0.115
|S
|222.422
|18
|
L. Browning Williams
|46
|Williams
|Mercedes
|18
|
+1.005
1'25.490
|0.015
|S
|222.383
|19
|J. Crawford Aston Martin Racing
|35
|Aston Martin
|Mercedes
|24
|
+1.404
1'25.889
|0.399
|M
|221.350
|20
|
C. Shields Aston Martin Racing
|34
|Aston Martin
|Mercedes
|22
|
+1.947
1'26.432
|0.543
|S
|219.960
|Ver resultados
FP2
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Norris McLaren F1
|4
|McLaren
|Mercedes
|28
|
1'23.083
|S
|228.826
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|31
|
+0.363
1'23.446
|0.363
|S
|227.831
|3
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|29
|
+0.379
1'23.462
|0.016
|S
|227.787
|4
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|28
|
+0.418
1'23.501
|0.039
|S
|227.681
|5
|N. Hulkenberg Sauber F1 Team
|27
|Sauber
|Ferrari
|28
|
+0.467
1'23.550
|0.049
|S
|227.547
|6
|G. Bortoleto Sauber F1 Team
|5
|Sauber
|Ferrari
|28
|
+0.487
1'23.570
|0.020
|S
|227.493
|7
|I. Hadjar Racing Bulls
|6
|RB
|Honda
|29
|
+0.574
1'23.657
|0.087
|S
|227.256
|8
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|31
|
+0.575
1'23.658
|0.001
|S
|227.253
|9
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|27
|
+0.625
1'23.708
|0.050
|S
|227.118
|10
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|29
|
+0.667
1'23.750
|0.042
|S
|227.004
|11
|O. Piastri McLaren F1
|81
|McLaren
|Mercedes
|29
|
+0.680
1'23.763
|0.013
|S
|226.968
|12
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|29
|
+0.749
1'23.832
|0.069
|S
|226.782
|13
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|31
|
+0.789
1'23.872
|0.040
|S
|226.673
|14
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|29
|
+0.856
1'23.939
|0.067
|S
|226.493
|15
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|32
|
+0.867
1'23.950
|0.011
|S
|226.463
|16
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|27
|
+0.875
1'23.958
|0.008
|S
|226.441
|17
|Y. Tsunoda Red Bull Racing
|22
|Red Bull
|Red Bull
|29
|
+1.220
1'24.303
|0.345
|S
|225.515
|18
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Honda
|32
|
+1.391
1'24.474
|0.171
|S
|225.058
|19
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Renault
|28
|
+1.688
1'24.771
|0.297
|S
|224.270
|20
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|30
|
+1.880
1'24.963
|0.192
|S
|223.763
|Ver resultados
Comparte o guarda este artículo
Por qué Alonso cree que será "difícil" puntuar en Abu Dhabi
Así os contamos los Libres 2 (FP2) de F1 del GP de Abu Dhabi 2025
Norris arrasa en la FP2 de Abu Dhabi con Verstappen 2º, pero lejos y Piastri hundido
"No ha sido un mal día" para Norris y Piastri, pero quieren más en Abu Dhabi
Brown niega que las órdenes de equipo sean un "giro de 180º" a las papaya rules
McLaren dará órdenes de equipo o "lo que haga falta" para ganar el título
Últimas noticias
Para Leclerc lo único positivo fue "ver a mi hermano en un coche de F1"
Hamilton, frustrado: "Perdía 7 décimas en el sector 3, pero aún hay esperanza"
Mercedes F1 no se ve luchando con McLaren en Abu Dhabi; sí con Ferrari y Red Bull
Verstappen y Red Bull alertan que deben mejorar si quieren luchar con Norris
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios