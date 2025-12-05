Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Previo
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

A qué hora es la clasificación de F1 de Abu Dhabi: ¡se antoja decisiva!

Mira a qué hora es la clasificación de F1 del GP de Abu Dhabi 2025, que será clave para decidir al campeón. Apunta cómo se puede ver la qualy de Abu Dhabi y más.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Este sábado se disputa la última clasificación de la temporada, la decisiva, la que formará la parrilla para el GP de Abu Dhabi 2025 de F1 donde se decidirá al campeón. Mira a qué hora empieza la sesión que determinará el orden de salida para el domingo en el Yas Marina Circuit de Abu Dhabi, apunta también cómo verlo y más.

A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Abu Dhabi

  • A qué hora es la clasificación del GP de Abu Dhabi en España: a las 15:00h
  • A qué hora es la clasificación del GP de Abu Dhabi en México: a las 08:00h
  • A qué hora es la clasificación del GP de Abu Dhabi en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: a las 09:00h
  • A qué hora es la clasificación del GP de Abu Dhabi en Venezuela y Bolivia: a las 10:00h
  • A qué hora es la clasificación del GP de Abu Dhabi en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: a las 11:00h

Tras ser el reciente GP de Qatar con formato sprint, este fin de semana la F1 recupera para el GP de Abu Dhabi el formato habitual de Q1, Q2 y Q3 para definir la parrilla definitiva.

Habiendo tres horas de diferencia entre España y Abu Dhabi, diez horas entre México y Abu Dhabi y siete horas entre Argentina y Abu Dhabi, aunque la clasificación se disputa al atardecer local, a las 18:00h de allí, los horarios varían en los países de habla hispana.

La clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025 empieza a las 15:00h de España este sábado. En México erán las 08:00h cuando empiece la qualy de México y en Argentina, las 11:00h. La Q1 la disputarán los 20 pilotos de la parrilla, que tendrán 18 minutos para usar el neumático que quieran y marcar tantos tiempos como necesiten, para conseguir una de las 15 plazas de acceso a la Q2. Al final de esa Q1 ya sabemos qué cinco pilotos saldrán en las últimas cinco posiciones el domingo en Abu Dhabi.

La Q2 de la clasificación del GP de Abu Dhabi empezará cerca de las 15:30h de España, 08:30h de México u 11:30h de Argentina, con 15 minutos en los que los 15 más rápidos de la anterior ronda tratarán de clasificarse a la definitiva Q3. Los cinco más lentos de esa Q2 quedarán ya definidos del 11º al 15º en la parrilla del domingo.

La Q3 de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1, donde se decidirá la última pole de la temporada y ojo, estadísticamente más de media victoria, empezará a las 15:50h de España más o menos, las 08:50h de México o las 11:50h de Argentina. Tras la Q3, ya estará formada al 100% la parrilla del domingo de F1 en Abu Dhabi.

También este sábado:

Cómo ver el GP de Abu Dhabi de F1: así se podrá seguir en directo la clasificación

País o países

Canal donde ver la clasificación de F1 en Abu Dhabi

España Spain

DAZN F1

(Clasificación 15:00h)

Costa Rica Costa Rica

Belice Belize

El Salvador El Salvador

Disney+ Premium

(Clasificación 08:00h)

Panamá Panama

Colombia Colombia

Perú Peru

Ecuador Ecuador

Disney+ Premium

(Clasificación 09:00h)

México Mexico

Sky Sports F1

(Clasificación 08:00h)

Venezuela Venezuela

Bolivia Bolivia

Puerto Rico Puerto Rico

República Dominicana Dominican Republic

 

Disney+ Premium

(Clasificación 10:00h)

Argentina Argentina

Disney+ Premium
FOX Sports Argentina

(Clasificación 11:00h)

Uruguay Uruguay

Paraguay Paraguay

Chile Chile

Disney+ Premium

(Clasificación 11:00h)

La última ronda de la temporada de F1 se podrá seguir como el resto del curso, y así, el GP de Abu Dhabi de F1 se verá en España por DAZN F1, previa contratación de los servicios, con un previo de una hora desde las 14:00h del sábado, antes de que empiece la Q1 a las 15:00h.

La clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 se tendrá que ver en la mayoría de países de Latinoamérica por ESPN mediante Disney + Premium.

La clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 se verá en México mediante Sky Sports F1, y la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 este sábado en Argentina, o bien en  ESPN vía Disney+ Premium o bien en FOX Sports Argentina.

En Motorsport.com tendrás un Live Text y Live Timing para saber en todo momento cómo van las posiciones y resultados del GP de Abu Dhabi 2025 de F1.

¿Es tan importante la pole para ganar en Abu Dhabi?

Bueno, ahí va un dato: el circuito Yas Marina lleva una racha récord de 10 carreras consecutivas que se han ganado desde la pole position, un número que solo se había visto en el circuito de Barcelona, entre 2001 y 2010. Para que te hagas una idea, el GP de Mónaco nunca ha tenido una racha de más de seis años con victorias desde la pole.

Además, los pilotos que salían desde primera fila han terminado en ese mismo orden en siete de los últimos diez años en el GP de Abu Dhabi de F1, y el top 3 (ganador, segundo y tercero) en cuatro de las últimas nueve carreras allí eran los tres pilotos que salían en esas posiciones. Atentos a cómo se clasifiquen los favoritos, porque solo Kimi Raikkonen, en 2012, ha ganado saliendo fuera de la primera fila (partía 4º).

A qué hora son los Libres 3 del GP de Abu Dhabi 2025

La última sesión de entrenamientos libres de F1 de la temporada 2025 será la FP3 de Abu Dhabi, que se disputará de día, como la FP1 del viernes, siendo los últimos 60 minutos de pruebas de este curso.

  • A qué hora son los Libres 3 del GP de Abu Dhabi en España: a las 11:30h
  • A qué hora son los Libres 3 del GP de Abu Dhabi en México: a las 04:30h
  • A qué hora son los Libres 3 del GP de Abu Dhabi en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: a las 05:30h
  • A qué hora son los Libres 3 del GP de Abu Dhabi en Venezuela y Bolivia: a las 06:30h
  • A qué hora son los Libres 3 del GP de Abu Dhabi en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: a las 07:30h

Qué pilotos han hecho poles en F1 en Abu Dhabi

Este es el 17º GP de Abu Dhabi de F1, y hasta ahora nadie ha hecho más pole position que Lewis Hamilton allí, con un total de cinco, en 2009, 2012, 2016, 2018 y 2019. Le sigue y le podría empatar Max Verstappen, con cuatro poles en Abu Dhabi, todas seguidas de 2020 a 2023. Sebastian Vettel (2010 y 2011) y Nico Rosberg (2014 y 2015) hicieron dos poles en Abu Dhabi, y el resto fueron para Mark Webber en 2013, Valtteri Bottas en 2017 y Lando Norris, que lo hizo el año pasado, en 2024.

En lo que llevamos de temporada 2025, Verstappen y Norris empatan a siete poles cada uno, por seis de Piastri, dos de George Russell y una de Charles Leclerc.

Resultados del GP de Abu Dhabi de F1 2025 hasta la clasificación

FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren F1 4 McLaren Mercedes 28

1'24.485

   S 225.029
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 30

+0.008

1'24.493

 0.008 S 225.007
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 28

+0.016

1'24.501

 0.008 S 224.986
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 30

+0.123

1'24.608

 0.107 S 224.702
5 Germany N. Hulkenberg Sauber F1 Team 27 Sauber Ferrari 28

+0.144

1'24.629

 0.021 S 224.646
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 29

+0.248

1'24.733

 0.104 S 224.370
7 Brazil G. Bortoleto Sauber F1 Team 5 Sauber Ferrari 29

+0.257

1'24.742

 0.009 S 224.346
8 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 14

+0.274

1'24.759

 0.017 M 224.301
9 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 27

+0.286

1'24.771

 0.012 S 224.270
10 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Renault 28

+0.370

1'24.855

 0.084 S 224.048
11 Japan R. Hirakawa Haas F1 Team 50 Haas Ferrari 28

+0.449

1'24.934

 0.079 M 223.839
12 France I. Hadjar Racing Bulls 6 RB Honda 31

+0.492

1'24.977

 0.043 M 223.726
13
P. Aron Alpine
 61 Alpine Renault 27

+0.719

1'25.204

 0.227 S 223.130
14 Mexico P. O'Ward McLaren F1 89 McLaren Mercedes 28

+0.761

1'25.246

 0.042 M 223.020
15
A. Lindblad Red Bull Racing
 36 Red Bull Red Bull 26

+0.771

1'25.256

 0.010 S 222.994
16 Monaco A. Leclerc Ferrari 39 Ferrari Ferrari 27

+0.875

1'25.360

 0.104 S 222.722
17 Japan A. Iwasa Racing Bulls 40 RB Honda 30

+0.990

1'25.475

 0.115 S 222.422
18
L. Browning Williams
 46 Williams Mercedes 18

+1.005

1'25.490

 0.015 S 222.383
19 United States J. Crawford Aston Martin Racing 35 Aston Martin Mercedes 24

+1.404

1'25.889

 0.399 M 221.350
20
C. Shields Aston Martin Racing
 34 Aston Martin Mercedes 22

+1.947

1'26.432

 0.543 S 219.960
Ver resultados  

FP2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren F1 4 McLaren Mercedes 28

1'23.083

   S 228.826
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 31

+0.363

1'23.446

 0.363 S 227.831
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 29

+0.379

1'23.462

 0.016 S 227.787
4 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 28

+0.418

1'23.501

 0.039 S 227.681
5 Germany N. Hulkenberg Sauber F1 Team 27 Sauber Ferrari 28

+0.467

1'23.550

 0.049 S 227.547
6 Brazil G. Bortoleto Sauber F1 Team 5 Sauber Ferrari 28

+0.487

1'23.570

 0.020 S 227.493
7 France I. Hadjar Racing Bulls 6 RB Honda 29

+0.574

1'23.657

 0.087 S 227.256
8 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 31

+0.575

1'23.658

 0.001 S 227.253
9 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 27

+0.625

1'23.708

 0.050 S 227.118
10 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 29

+0.667

1'23.750

 0.042 S 227.004
11 Australia O. Piastri McLaren F1 81 McLaren Mercedes 29

+0.680

1'23.763

 0.013 S 226.968
12 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 29

+0.749

1'23.832

 0.069 S 226.782
13 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 31

+0.789

1'23.872

 0.040 S 226.673
14 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 29

+0.856

1'23.939

 0.067 S 226.493
15 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 32

+0.867

1'23.950

 0.011 S 226.463
16 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 27

+0.875

1'23.958

 0.008 S 226.441
17 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 Red Bull Red Bull 29

+1.220

1'24.303

 0.345 S 225.515
18 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Honda 32

+1.391

1'24.474

 0.171 S 225.058
19 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Renault 28

+1.688

1'24.771

 0.297 S 224.270
20 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 30

+1.880

1'24.963

 0.192 S 223.763
Ver resultados  

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Norris arrasa en la FP2 de Abu Dhabi con Verstappen 2º, pero lejos y Piastri hundido
Siguiente artículo Así os contamos los Libres 2 (FP2) de F1 del GP de Abu Dhabi 2025

Mejores comentarios
Jose Carlos de Celis
Más de
Jose Carlos de Celis
Horarios del ePrix de Sao Paulo de Fórmula E: todo sobre el debut de Pepe Martí

Horarios del ePrix de Sao Paulo de Fórmula E: todo sobre el debut de Pepe Martí

Fórmula E
Fórmula E
ePrix de Sao Paulo
Horarios del ePrix de Sao Paulo de Fórmula E: todo sobre el debut de Pepe Martí
Horarios de la F2 en Abu Dhabi: acaba la temporada 2025

Horarios de la F2 en Abu Dhabi: acaba la temporada 2025

FIA F2
FIA F2
Yas Marina
Horarios de la F2 en Abu Dhabi: acaba la temporada 2025
Así de histórico sería que Verstappen se proclamara campeón de la F1 2025

Así de histórico sería que Verstappen se proclamara campeón de la F1 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Así de histórico sería que Verstappen se proclamara campeón de la F1 2025
Fernando Alonso
Más de
Fernando Alonso
Por qué Alonso cree que será "difícil" puntuar en Abu Dhabi

Por qué Alonso cree que será "difícil" puntuar en Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Por qué Alonso cree que será "difícil" puntuar en Abu Dhabi
Así os contamos los Libres 2 (FP2) de F1 del GP de Abu Dhabi 2025

Así os contamos los Libres 2 (FP2) de F1 del GP de Abu Dhabi 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Así os contamos los Libres 2 (FP2) de F1 del GP de Abu Dhabi 2025
Norris arrasa en la FP2 de Abu Dhabi con Verstappen 2º, pero lejos y Piastri hundido

Norris arrasa en la FP2 de Abu Dhabi con Verstappen 2º, pero lejos y Piastri hundido

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Norris arrasa en la FP2 de Abu Dhabi con Verstappen 2º, pero lejos y Piastri hundido
McLaren F1
Más de
McLaren F1
"No ha sido un mal día" para Norris y Piastri, pero quieren más en Abu Dhabi

"No ha sido un mal día" para Norris y Piastri, pero quieren más en Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
"No ha sido un mal día" para Norris y Piastri, pero quieren más en Abu Dhabi
Brown niega que las órdenes de equipo sean un "giro de 180º" a las papaya rules

Brown niega que las órdenes de equipo sean un "giro de 180º" a las papaya rules

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Brown niega que las órdenes de equipo sean un "giro de 180º" a las papaya rules
McLaren dará órdenes de equipo o "lo que haga falta" para ganar el título

McLaren dará órdenes de equipo o "lo que haga falta" para ganar el título

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
McLaren dará órdenes de equipo o "lo que haga falta" para ganar el título

Últimas noticias

Para Leclerc lo único positivo fue "ver a mi hermano en un coche de F1"

Para Leclerc lo único positivo fue "ver a mi hermano en un coche de F1"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Para Leclerc lo único positivo fue "ver a mi hermano en un coche de F1"
Hamilton, frustrado: "Perdía 7 décimas en el sector 3, pero aún hay esperanza"

Hamilton, frustrado: "Perdía 7 décimas en el sector 3, pero aún hay esperanza"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Hamilton, frustrado: "Perdía 7 décimas en el sector 3, pero aún hay esperanza"
Mercedes F1 no se ve luchando con McLaren en Abu Dhabi; sí con Ferrari y Red Bull

Mercedes F1 no se ve luchando con McLaren en Abu Dhabi; sí con Ferrari y Red Bull

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Mercedes F1 no se ve luchando con McLaren en Abu Dhabi; sí con Ferrari y Red Bull
Verstappen y Red Bull alertan que deben mejorar si quieren luchar con Norris

Verstappen y Red Bull alertan que deben mejorar si quieren luchar con Norris

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Verstappen y Red Bull alertan que deben mejorar si quieren luchar con Norris

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros