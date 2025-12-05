A qué hora es la clasificación de F1 de Abu Dhabi: ¡se antoja decisiva!

Este sábado se disputa la última clasificación de la temporada, la decisiva, la que formará la parrilla para el GP de Abu Dhabi 2025 de F1 donde se decidirá al campeón. Mira a qué hora empieza la sesión que determinará el orden de salida para el domingo en el Yas Marina Circuit de Abu Dhabi, apunta también cómo verlo y más.

A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Abu Dhabi

A qué hora es la clasificación del GP de Abu Dhabi en España : a las 15:00h

A qué hora es la clasificación del GP de Abu Dhabi en México: a las 08:00h

A qué hora es la clasificación del GP de Abu Dhabi en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá : a las 09:00h

A qué hora es la clasificación del GP de Abu Dhabi en Venezuela y Bolivia: a las 10:00h

A qué hora es la clasificación del GP de Abu Dhabi en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: a las 11:00h

Tras ser el reciente GP de Qatar con formato sprint, este fin de semana la F1 recupera para el GP de Abu Dhabi el formato habitual de Q1, Q2 y Q3 para definir la parrilla definitiva.

Habiendo tres horas de diferencia entre España y Abu Dhabi, diez horas entre México y Abu Dhabi y siete horas entre Argentina y Abu Dhabi, aunque la clasificación se disputa al atardecer local, a las 18:00h de allí, los horarios varían en los países de habla hispana.

La clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025 empieza a las 15:00h de España este sábado. En México erán las 08:00h cuando empiece la qualy de México y en Argentina, las 11:00h. La Q1 la disputarán los 20 pilotos de la parrilla, que tendrán 18 minutos para usar el neumático que quieran y marcar tantos tiempos como necesiten, para conseguir una de las 15 plazas de acceso a la Q2. Al final de esa Q1 ya sabemos qué cinco pilotos saldrán en las últimas cinco posiciones el domingo en Abu Dhabi.

La Q2 de la clasificación del GP de Abu Dhabi empezará cerca de las 15:30h de España, 08:30h de México u 11:30h de Argentina, con 15 minutos en los que los 15 más rápidos de la anterior ronda tratarán de clasificarse a la definitiva Q3. Los cinco más lentos de esa Q2 quedarán ya definidos del 11º al 15º en la parrilla del domingo.

La Q3 de la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1, donde se decidirá la última pole de la temporada y ojo, estadísticamente más de media victoria, empezará a las 15:50h de España más o menos, las 08:50h de México o las 11:50h de Argentina. Tras la Q3, ya estará formada al 100% la parrilla del domingo de F1 en Abu Dhabi.

Cómo ver el GP de Abu Dhabi de F1: así se podrá seguir en directo la clasificación

País o países Canal donde ver la clasificación de F1 en Abu Dhabi España DAZN F1 (Clasificación 15:00h) Costa Rica Belice El Salvador Disney+ Premium (Clasificación 08:00h) Panamá Colombia Perú Ecuador Disney+ Premium (Clasificación 09:00h) México Sky Sports F1 (Clasificación 08:00h) Venezuela Bolivia Puerto Rico República Dominicana

Disney+ Premium (Clasificación 10:00h) Argentina Disney+ Premium

FOX Sports Argentina (Clasificación 11:00h) Uruguay Paraguay Chile Disney+ Premium (Clasificación 11:00h)

La última ronda de la temporada de F1 se podrá seguir como el resto del curso, y así, el GP de Abu Dhabi de F1 se verá en España por DAZN F1, previa contratación de los servicios, con un previo de una hora desde las 14:00h del sábado, antes de que empiece la Q1 a las 15:00h.

La clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 se tendrá que ver en la mayoría de países de Latinoamérica por ESPN mediante Disney + Premium.

La clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 se verá en México mediante Sky Sports F1, y la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 este sábado en Argentina, o bien en ESPN vía Disney+ Premium o bien en FOX Sports Argentina.

En Motorsport.com tendrás un Live Text y Live Timing para saber en todo momento cómo van las posiciones y resultados del GP de Abu Dhabi 2025 de F1.

¿Es tan importante la pole para ganar en Abu Dhabi?

Bueno, ahí va un dato: el circuito Yas Marina lleva una racha récord de 10 carreras consecutivas que se han ganado desde la pole position, un número que solo se había visto en el circuito de Barcelona, entre 2001 y 2010. Para que te hagas una idea, el GP de Mónaco nunca ha tenido una racha de más de seis años con victorias desde la pole.

Además, los pilotos que salían desde primera fila han terminado en ese mismo orden en siete de los últimos diez años en el GP de Abu Dhabi de F1, y el top 3 (ganador, segundo y tercero) en cuatro de las últimas nueve carreras allí eran los tres pilotos que salían en esas posiciones. Atentos a cómo se clasifiquen los favoritos, porque solo Kimi Raikkonen, en 2012, ha ganado saliendo fuera de la primera fila (partía 4º).

A qué hora son los Libres 3 del GP de Abu Dhabi 2025

La última sesión de entrenamientos libres de F1 de la temporada 2025 será la FP3 de Abu Dhabi, que se disputará de día, como la FP1 del viernes, siendo los últimos 60 minutos de pruebas de este curso.

A qué hora son los Libres 3 del GP de Abu Dhabi en España : a las 11:30h

A qué hora son los Libres 3 del GP de Abu Dhabi en México : a las 04:30h

A qué hora son los Libres 3 del GP de Abu Dhabi en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá : a las 05:30h

A qué hora son los Libres 3 del GP de Abu Dhabi en Venezuela y Bolivia: a las 06:30h

A qué hora son los Libres 3 del GP de Abu Dhabi en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: a las 07:30h

Qué pilotos han hecho poles en F1 en Abu Dhabi

Este es el 17º GP de Abu Dhabi de F1, y hasta ahora nadie ha hecho más pole position que Lewis Hamilton allí, con un total de cinco, en 2009, 2012, 2016, 2018 y 2019. Le sigue y le podría empatar Max Verstappen, con cuatro poles en Abu Dhabi, todas seguidas de 2020 a 2023. Sebastian Vettel (2010 y 2011) y Nico Rosberg (2014 y 2015) hicieron dos poles en Abu Dhabi, y el resto fueron para Mark Webber en 2013, Valtteri Bottas en 2017 y Lando Norris, que lo hizo el año pasado, en 2024.

En lo que llevamos de temporada 2025, Verstappen y Norris empatan a siete poles cada uno, por seis de Piastri, dos de George Russell y una de Charles Leclerc.

