A qué hora es la carrera de F1 en Abu Dhabi 2025: ¡se decide el título!

¡Ha llegado el momento! La temporada 2025 de la Fórmula 1 llegará a su fin este domingo con la disputa de la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi, donde Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri intentarán conquistar el título. Mira a qué hora será la carrera y cómo se podrá ver en TV.

A qué hora es la carrera de F1 del GP de Abu Dhabi 2025

A qué hora es la carrera de F1 del GP de Abu Dhabi en España : a las 14:00h

A qué hora es la carrera de F1 del GP de Abu Dhabi en México: a las 07:00h

a A qué hora es la carrera de F1 del GP de Abu Dhabi en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá : a las 08:00h

A qué hora es la carrera de F1 del GP de Abu Dhabi en Venezuela y Bolivia: a las 09:00h

A qué hora es la carrera de F1 del GP de Abu Dhabi en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: a la 10:00h

A qué hora es la carrera de F1 del GP de Abu Dhabi en Abu Dhabi: a las 17:00h

La última prueba del año arrancará con el horario que habitualmente tenían las carreras europeas en años anteriores, es decir, a las 14:00h de la tarde en la España peninsular, cuando en hora local será hasta tres horas más tarde (las 17:00h) y debido a ello será una carrera nocturna.

Para ver quién se convierte en campeón del mundo de Fórmula 1 en 2025, los aficionados de Latam deberán madrugar más. Por ejemplo, en México la carrera de Yas Marina arrancará a las 07:00h de la mañana, mientras que en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá lo hará a las 08:00h, en Venezuela y Bolivia a las 09:00h, mientras que por último el mejor horario será para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: las 10:00h de la mañana.

Cómo se puede ver por la tele/TV la carrera de F1 del GP de Abu Dhabi

País Dónde se vio la F1 de Abu Dhabi España DAZN F1 (Carrera de Abu Dhabi a las 17:00h del domingo) Costa Rica Belice El Salvador Disney+ Premium (Carrera de Abu Dhabi a las 10:00h del domingo) Panamá Colombia Perú Ecuador Disney+ Premium (Carrera de Abu Dhabi a las 11:00h del domingo) México Sky Sports F1 (Carrera de Abu Dhabi a las 10:00h del domingo) Venezuela Bolivia Puerto Rico República Dominicana

Disney+ Premium (Carrera de Abu Dhabi a las 12:00h del domingo) Argentina Disney+ Premium

FOX Sports Argentina (Carrera de Abu Dhabi a la 13:00h del domingo) Uruguay Paraguay Chile Disney+ Premium (Carrera de Abu Dhabi a la 13:00h del domingo)

Para ver la carrera que decidirá todo, los fans de habla hispana deberán seguir las mismas formas de hacerlo que hasta ahora esta temporada. En España, sólo se podrá ver a través de DAZNF1, ya sea contratando su servicio de streaming o con otras operadoras que cuentan con este canal, como Movistar+ u otras plataformas.

En Latinoamérica, es Disney+ quien tiene los derechos de la F1 en casi todos países, aunque en Argentina están compartidos con FOX Sports Argentina, mientras que en México sólo está la opción de Sky Sports.

En Motorsport.com obviamente te contaremos todo lo que suceda en Yas Marina, con un directo en el que comentaremos vuelta a vuelta la carrera hasta que se decida el título, posteriores declaraciones de los protagonistas, fotos, vídeos y mucho más.

Esta era la Parrilla de salida de la carrera del GP de Abu Dhabi 2025 de F1

En elaboración...

¿A cuántas vueltas es el GP de Abu Dhabi de F1 2025?

La última carrera de la temporada, la del GP de Abu Dhabi, se llevará a cabo a un total de 58 vueltas al circuito de Yas Marina. Teniendo en cuenta que dicho trazado tiene una longitud de 5.281 kilómetros, todos los pilotos que crucen la bandera a cuadros recorrerán 306,298 kilómetros, tras los cuales descubriremos si Norris, Verstappen o Piastri se han coronado como campeones de 2025.

Desde que arrancó la era híbrida en la temporada 2022, la carrera del GP de Abu Dhabi ha durado un poco menos de una hora y media, por lo que si todo va según lo previsto y no hay grandes sobresaltos, todo debería acabar sobre las 15.30h en España.

El historial de la F1 en Abu Dhabi: quién ha ganado y subido al podio allí

Tras los 16 grandes premios que se han disputado en Abu Dhabi, hasta siete pilotos han conseguido ganar en Yas Marina. Eso sí, sólo tres lo han hecho más de una vez: el más laureado es Lewis Hamilton con cinco triunfos, seguido por los cuatro de Max Verstappen y los tres de Sebastian Vettel.

Con una victoria, entran en la lista: Lando Norris, Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas y Nico Rosberg.

En cuanto a podios, 15 pilotos han logrado un top 3 en Abu Dhabi, aunque Hamilton destaca claramente con 10 podios en 16 carreras. Por detrás, Vettel llegó a sumar siete podios, por los seis de Verstappen o los cuatro de Leclerc, que es quien más podios ha logrado sin ganar aquí.

Del resto de pilotos en activo, Fernando Alonso y Carlos Sainz han logrado dos podios en Yas Marina, mientras que Lando Norris y George Russell tienen uno cada uno.

Cómo les ha ido a los pilotos españoles en Abu Dhabi antes de la F1 2025

Los pilotos españoles no dotan de grandes números en Yas Marina, ninguno ha conseguido la victoria en este trazado, ninguno ha sumado una pole position y sólo Alonso y Sainz han conseguido dos podios.

Tampoco es un circuito de buen recuerdo para el asturiano, ya que perdió de forma dramática el título de pilotos de 2010 ante Vettel pese a llegar como el gran favorito al fin de semana.

Cómo llegaba el campeonato de F1 a la carrera del domingo en Abu Dhabi

Campeonato 2025 de pilotos de F1 antes de la carrera de Abu Dhabi:

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Campeonato 2025 de constructores de F1 antes de la carrera de Abu Dhabi:

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Pos Equipos Puntos 1 McLaren F1 800 27 51 33 40 37 58 33 40 43 12 43 43 56 43 25 33 6 27 28 35 43 - 44 - 2 Mercedes 459 27 30 18 18 18 30 6 - 12 40 10 1 10 16 12 12 30 35 16 14 43 33 28 - 3 Red Bull Racing 426 18 18 25 10 18 16 26 12 1 18 - 10 20 2 20 25 33 18 41 15 20 25 35 - 4 Ferrari 382 5 12 18 22 21 16 20 28 23 18 27 12 26 12 - 20 6 12 36 22 6 16 4 - 5 Williams 137 10 7 2 - 6 12 14 3 - 1 - 4 11 - 10 6 15 1 9 - - 10 16 - 6 Racing Bulls 92 - 3 4 - 1 - 2 12 6 - 8 - 5 4 15 1 11 - - - 10 8 2 - 7 Aston Martin Racing 80 8 2 - - - 4 - - 2 6 6 8 - 16 10 - - 6 1 - 3 - 8 - 8 Haas F1 Team 73 - 14 1 5 - - - 6 - 2 1 - 6 - 9 - - 2 2 14 8 3 - - 9 Sauber F1 Team 68 6 - - - - - - - 10 4 6 15 2 8 - 4 - - 4 1 2 6 - - 10 Alpine 22 - - - 6 - 1 - - 4 - - 8 1 - - - - - - - 2 - - -