¡Parrilla de salida del GP de Abu Dhabi de F1! Filas y posiciones
Mira cómo será la parrilla de salida para la última carrera de F1 en 2025 en el GP de Abu Dhabi este domingo, con todas las posiciones y filas.
La clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi fue el primer paso hacia la resolución del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 en este 2025, y fue Max Verstappen quien marcó el mejor tiempo, por delante de sus dos rivales (Lando Norris y Oscar Piastri). Mira cómo será la parrilla de salida en la carrera de este domingo en Yas Marina, donde la emoción está más que asegurada.
Parrilla del GP de Abu Dhabi 2025 de F1: filas y posiciones de salida
|
2º
|
Lando Norris
McLaren
|
1º
|
Max Verstappen
Red Bull
|
4º
|
|
3º
|
Oscar Piastri
McLaren
|
6º
|
Aston Martin
|
5º
|
|
8º
|
Haas
|
7º
|
Sauber
|
10º
|
Red Bull
|
9º
|
|
12º
|
|
11º
|
Haas
|
14º
|
Mercedes
|
13º
|
Racing Bulls
|
16º
|
Ferrari
|
15º
|
Aston Martin
|
18º
|
Sauber
|
17º
|
|
20º
|
|
19º
|
Alpine
Qué piloto se llevó la pole position del GP de Abu Dhabi de la F1 2025
Tras una emocionante Q3 donde la tensión fue realmente alta, Max Verstappen consiguió marcar el mejor tiempo de la última clasificación de la temporada con un 1:22.207 y, por lo tanto, la pole position del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1.
Este domingo, el holandés arrancará desde la primera posición, compartiendo la primera fila con su máximo rival por el título, Lando Norris, mientras que ligeramente por detrás y liderando la tercera fila estará el otro contendiente: Oscar Piastri.
En qué posición sale Alonso en la carrera de F1 del GP de Abu Dhabi
Fernando Alonso volvió a conseguir un milagro al llevar su Aston Martin hasta la Q3 en Yas Marina, donde finalmente acabó sexto, la posición desde la que empezará la última carrera de este año, cerrando la tercera fila de la parrilla en Yas Marina junto a Charles Leclerc.
En qué posición sale Sainz en la carrera de F1 del GP de Abu Dhabi
Ninguno de los dos pilotos de Williams logró llegar a la Q3 en la clasificación del GP de Abu Dhabi 2025, pero al menos Carlos Sainz sí alcanzó la Q2 para conseguir el 12º mejor tiempo, que le hará cerrar este domingo la sexta fila de la parrilla de salida.
En qué posición sale Colapinto en la carrera de F1 del GP de Abu Dhabi
Una semana más, y ya por última vez al menos en este 2025, Franco Colapinto cerrará la parrilla de salida del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 tras no poder marcar mejor tiempo que ninguno de sus rivales, por lo que su posición de inicio será la 20ª, cerrando la 10ª fila que compartirá con su compañero Pierre Gasly.
Parrilla del GP de Abu Shabi de F1 2025 según los tiempos de clasificación
Q3
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
1'22.207
|S
|231.264
|2
|L. Norris McLaren F1
|4
|McLaren
|Mercedes
|6
|
+0.201
1'22.408
|0.201
|S
|230.700
|3
|O. Piastri McLaren F1
|81
|McLaren
|Mercedes
|6
|
+0.230
1'22.437
|0.029
|S
|230.619
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.438
1'22.645
|0.208
|S
|230.039
|5
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.523
1'22.730
|0.085
|S
|229.802
|6
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|6
|
+0.695
1'22.902
|0.172
|S
|229.326
|7
|G. Bortoleto Sauber F1 Team
|5
|Sauber
|Ferrari
|6
|
+0.697
1'22.904
|0.002
|S
|229.320
|8
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|6
|
+0.706
1'22.913
|0.009
|S
|229.295
|9
|I. Hadjar Racing Bulls
|6
|RB
|Honda
|6
|
+0.865
1'23.072
|0.159
|S
|228.856
|10
|Y. Tsunoda Red Bull Racing
|22
|Red Bull
|Red Bull
|5
|
|S
