Resultados
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

¡Parrilla de salida del GP de Abu Dhabi de F1! Filas y posiciones

Mira cómo será la parrilla de salida para la última carrera de F1 en 2025 en el GP de Abu Dhabi este domingo, con todas las posiciones y filas.

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi fue el primer paso hacia la resolución del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 en este 2025, y fue Max Verstappen quien marcó el mejor tiempo, por delante de sus dos rivales (Lando Norris y Oscar Piastri). Mira cómo será la parrilla de salida en la carrera de este domingo en Yas Marina, donde la emoción está más que asegurada.

Parrilla del GP de Abu Dhabi 2025 de F1: filas y posiciones de salida

 

 



 

 

 

 

 

Lando Norris

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Verstappen

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Russell

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Piastri

 McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fernando Alonso

Aston Martin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Leclerc

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

France Esteban Ocon

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazil Gabriel Bortoleto

Sauber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Yuki Tsunoda

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Isack Hadjar

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12º

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Carlos Sainz

Williams

11º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Oliver Bearman

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ItalyAndrea Kimi Antonelli

Mercedes

13º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Zealand Liam Lawson

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lewis Hamilton

Ferrari

15º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lance Stroll

Aston Martin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nico Hulkenberg

Sauber

17º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Albon 


Williams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20º

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ArgentinaFranco Colapinto


Alpine

 

 

19º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Gasly

 

Alpine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué piloto se llevó la pole position del GP de Abu Dhabi de la F1 2025 

Tras una emocionante Q3 donde la tensión fue realmente alta, Max Verstappen consiguió marcar el mejor tiempo de la última clasificación de la temporada con un 1:22.207 y, por lo tanto, la pole position del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1.

Este domingo, el holandés arrancará desde la primera posición, compartiendo la primera fila con su máximo rival por el título, Lando Norris, mientras que ligeramente por detrás y liderando la tercera fila estará el otro contendiente: Oscar Piastri.

En qué posición sale Alonso en la carrera de F1 del GP de Abu Dhabi

Fernando Alonso volvió a conseguir un milagro al llevar su Aston Martin hasta la Q3 en Yas Marina, donde finalmente acabó sexto, la posición desde la que empezará la última carrera de este año, cerrando la tercera fila de la parrilla en Yas Marina junto a Charles Leclerc.

En qué posición sale Sainz en la carrera de F1 del GP de Abu Dhabi

Ninguno de los dos pilotos de Williams logró llegar a la Q3 en la clasificación del GP de Abu Dhabi 2025, pero al menos Carlos Sainz sí alcanzó la Q2 para conseguir el 12º mejor tiempo, que le hará cerrar este domingo la sexta fila de la parrilla de salida.

En qué posición sale Colapinto en la carrera de F1 del GP de Abu Dhabi

Una semana más, y ya por última vez al menos en este 2025, Franco Colapinto cerrará la parrilla de salida del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 tras no poder marcar mejor tiempo que ninguno de sus rivales, por lo que su posición de inicio será la 20ª, cerrando la 10ª fila que compartirá con su compañero Pierre Gasly.

Parrilla del GP de Abu Shabi de F1 2025 según los tiempos de clasificación

Q3

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

1'22.207

   S 231.264
2 United Kingdom L. Norris McLaren F1 4 McLaren Mercedes 6

+0.201

1'22.408

 0.201 S 230.700
3 Australia O. Piastri McLaren F1 81 McLaren Mercedes 6

+0.230

1'22.437

 0.029 S 230.619
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.438

1'22.645

 0.208 S 230.039
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.523

1'22.730

 0.085 S 229.802
6 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+0.695

1'22.902

 0.172 S 229.326
7 Brazil G. Bortoleto Sauber F1 Team 5 Sauber Ferrari 6

+0.697

1'22.904

 0.002 S 229.320
8 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 6

+0.706

1'22.913

 0.009 S 229.295
9 France I. Hadjar Racing Bulls 6 RB Honda 6

+0.865

1'23.072

 0.159 S 228.856
10 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 Red Bull Red Bull 5

 

   S  
