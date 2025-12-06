Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Crónica de clasificación
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

Verstappen sueña tras la pole de Abu Dhabi F1, con Norris y Piastri detrás

Verstappen logró la pole position para el GP de Abu Dhabi 2025 de la F1, por delante de Norris y Piastri. Resumen y resultados de la clasificación en Yas Marina.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Con el título en juego a tres bandas entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri, la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1 fue el primer asalto en el que la tensión estaba presente en cada una de las rondas clasificatorias, ya que la posición de salida era clave.

En la Q1, Lewis Hamilton volvió a caer eliminado y Franco Colapinto de nuevo cerró la tabla de tiempos, mientras que en la Q2 también hubo alguna sorpresa, con Carlos Sainz 12º y Andrea Kimi Antonelli 14º.

Finalmente, los 10 pilotos más rápidos pelearon por la pole position y fue Max Verstappen el más rápido con un 1:22.207, por delante de sus dos rivales, con Lando Norris segundo a 0.201s y con Oscar Piastri tercero a 0.230s de distancia.

La cuarta posición de la parrilla será para George Russell tras quedarse a 0.438s de la mejor referencia, por delante de Charles Leclerc que colocó a su Ferrari quinto [+0.523s].

La sexta posición fue para Fernando Alonso y su Aston Martin [+0.595s], con Gabriel Bortoleto séptimo [+0.697s] y Esteban Ocon [+0.706s].

El top 10 de la clasificación lo completarán Isack Hadjar [+0.865s] y Yuki Tsunoda [sin tiempo].

Apunta para mañana:

*Resumen completo de la Q1 y la Q2 tras los resultados

Resultados de la clasificación en el GP de Abu Dhabi 2025 de la F1

Q3

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

1'22.207

   S 231.264
2 United Kingdom L. Norris McLaren F1 4 McLaren Mercedes 6

+0.201

1'22.408

 0.201 S 230.700
3 Australia O. Piastri McLaren F1 81 McLaren Mercedes 6

+0.230

1'22.437

 0.029 S 230.619
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.438

1'22.645

 0.208 S 230.039
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.523

1'22.730

 0.085 S 229.802
6 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+0.695

1'22.902

 0.172 S 229.326
7 Brazil G. Bortoleto Sauber F1 Team 5 Sauber Ferrari 6

+0.697

1'22.904

 0.002 S 229.320
8 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 6

+0.706

1'22.913

 0.009 S 229.295
9 France I. Hadjar Racing Bulls 6 RB Honda 6

+0.865

1'23.072

 0.159 S 228.856
10 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 Red Bull Red Bull 5

 

   S  
Ver resultados  

¿Qué pasó en la Q1 de la clasificación en el GP de Abu Dhabi 2025 de la F1?

La primera ronda clasificatoria empezó con bastante tranquilidad y muy pocas prisas, también con la sorpresa de ver a Hamilton y Gasly con el neumático medio en lugar del blando.

Hulkenberg fue el primero en colocarse en lo alto de la tabla con un 1:23.473, por delante de su compañero Bortoleto y de Stroll, mientras los favoritos retrasaban su salida a la pista.

En cuanto salió Verstappen al asfalto, rápidamente marcó el mejor crono con un 1:23.325, mientras Hadjar se colocaba tercero, Sainz cuarto y Tsunoda quinto.

Alonso, con un gran registro, se aupó a la segunda plaza a 0.092s de Verstappen, por delante incluso de Norris. Aunque la pista parecía estar mejorando mucho, ya que Bearman subió al primer puesto con un 1:23.254, antes de que Russell marcase un 1:23.247, con Piastri tercero a 0.008s.

Tras los primeros intentos, todos entraron a boxes para montar un nuevo juego de blandos y había cinco pilotos que necesitaban mejorar sí o sí para pasar a la Q2: Ocon, Albon, Leclerc, Gasly y Colapinto.

En los últimos minutos de la Q1, Piastri marcó un 1:223.605 para llevarse el mejor registro, por delante de Verstappen, Antonelli, Alonso, Leclerc, Norris y Sainz.

Pero lo emocionante estaba en la parte trasera de la parrilla, donde hubo cinco pilotos que no pudieron escapar de la zona de eliminación en la Q1: Lewis Hamilton, Alex Albon, Nico Hulkenberg, Pierre Gasly y Franco Colapinto, que volverá a cerrar la parrilla de salida una vez más.

Resultados de la Q1 de la clasificación en el GP de Abu Dhabi 2025 de la F1

Q1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Australia O. Piastri McLaren F1 81 McLaren Mercedes 6

1'22.605

   S 230.150
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

+0.272

1'22.877

 0.272 S 229.395
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 6

+0.289

1'22.894

 0.017 S 229.348
4 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+0.466

1'23.071

 0.177 S 228.859
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.558

1'23.163

 0.092 S 228.606
6 United Kingdom L. Norris McLaren F1 4 McLaren Mercedes 6

+0.573

1'23.178

 0.015 S 228.565
7 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 6

+0.582

1'23.187

 0.009 S 228.540
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.642

1'23.247

 0.060 S 228.375
9 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 5

+0.649

1'23.254

 0.007 S 228.356
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Honda 8

+0.660

1'23.265

 0.011 S 228.326
11 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 9

+0.711

1'23.316

 0.051 S 228.186
12 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 6

+0.729

1'23.334

 0.018 S 228.137
13 France I. Hadjar Racing Bulls 6 RB Honda 6

+0.768

1'23.373

 0.039 S 228.030
14 Brazil G. Bortoleto Sauber F1 Team 5 Sauber Ferrari 9

+0.769

1'23.374

 0.001 S 228.027
15 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 Red Bull Red Bull 6

+0.781

1'23.386

 0.012 S 227.995
16 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 9

+0.789

1'23.394

 0.008 S 227.973
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+0.811

1'23.416

 0.022 S 227.913
18 Germany N. Hulkenberg Sauber F1 Team 27 Sauber Ferrari 9

+0.845

1'23.450

 0.034 S 227.820
19 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 9

+0.863

1'23.468

 0.018 S 227.771
20 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Renault 9

+1.285

1'23.890

 0.422 S 226.625
Ver resultados  

¿Qué pasó en la Q2 de la clasificación en el GP de Abu Dhabi 2025 de la F1?

La segunda ronda clasificatoria también empezó con mucha calma, aunque uno de los primeros en salir a la pista en esta ocasión fue Verstappen, que lo hizo con neumáticos usados para marcar un 1:22.912.

Con blandos nuevos, sólo Russell y Norris superaron al holandés, con el de Mercedes colocándose en lo más alto gracias a su 1:22.730. Por detrás, Piastri era cuarto, con Alonso quinto, Bortoleto sexto, Stroll séptimo, Sainz octavo, Ocon noveno y Leclerc décimo.

Verstappen hizo otra vuelta con gomas nuevas y se colocó segundo a 0.022s de Russell. En ese momento, todos regresaron a boxes y Hadjar, Tsunoda, Antonelli, Bearman y Lawson necesitaban mejorar sus cronos para acceder a la Q3.

En los últimos minutos de la Q2, nadie pudo superar el crono anterior de Russell, pero todas las miradas estaban en la zona de eliminación, donde nada se decidió hasta la bandera a cuadros.

Finalmente, los eliminados en la segunda ronda fueron: Oliver BearmanCarlos Sainz, Liam Lawson, Andrea Kimi Antonelli y Lance Stroll.

Resultados de la Q2 de la clasificación en el GP de Abu Dhabi 2025 de la F1

Q2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 12

1'22.730

   S 229.802
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 12

+0.022

1'22.752

 0.022 S 229.741
3 United Kingdom L. Norris McLaren F1 4 McLaren Mercedes 11

+0.074

1'22.804

 0.052 S 229.597
4 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 12

+0.131

1'22.861

 0.057 S 229.439
5 Brazil G. Bortoleto Sauber F1 Team 5 Sauber Ferrari 15

+0.144

1'22.874

 0.013 S 229.403
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 12

+0.218

1'22.948

 0.074 S 229.199
7 France I. Hadjar Racing Bulls 6 RB Honda 12

+0.267

1'22.997

 0.049 S 229.063
8 Australia O. Piastri McLaren F1 81 McLaren Mercedes 11

+0.291

1'23.021

 0.024 S 228.997
9 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 12

+0.293

1'23.023

 0.002 S 228.991
10 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 Red Bull Red Bull 12

+0.304

1'23.034

 0.011 S 228.961
11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 11

+0.311

1'23.041

 0.007 S 228.942
12 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 12

+0.312

1'23.042

 0.001 S 228.939
13 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Honda 14

+0.347

1'23.077

 0.035 S 228.843
14 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 12

+0.350

1'23.080

 0.003 S 228.834
15 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 15

+0.367

1'23.097

 0.017 S 228.788
Ver resultados  

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior A qué hora es la carrera de F1 en Abu Dhabi 2025: ¡se decide el título!
Siguiente artículo ¡Parrilla de salida del GP de Abu Dhabi de F1! Filas y posiciones

Mejores comentarios
Juanjo Sáez
Más de
Juanjo Sáez
Antonelli tras caer en Q2: "Simplemente no había agarre y es una pena"

Antonelli tras caer en Q2: "Simplemente no había agarre y es una pena"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Antonelli tras caer en Q2: "Simplemente no había agarre y es una pena"
Piastri espera el milagro en Abu Dhabi: "Si no ocurre algo, no ganaré"

Piastri espera el milagro en Abu Dhabi: "Si no ocurre algo, no ganaré"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Piastri espera el milagro en Abu Dhabi: "Si no ocurre algo, no ganaré"
Alonso se sorprende a sí mismo: "Es inesperado estar sexto"

Alonso se sorprende a sí mismo: "Es inesperado estar sexto"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Alonso se sorprende a sí mismo: "Es inesperado estar sexto"
Fernando Alonso
Más de
Fernando Alonso
Así os contamos la clasificación del GP de Abu Dhabi 2025

Así os contamos la clasificación del GP de Abu Dhabi 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Así os contamos la clasificación del GP de Abu Dhabi 2025
¡Parrilla de salida del GP de Abu Dhabi de F1! Filas y posiciones

¡Parrilla de salida del GP de Abu Dhabi de F1! Filas y posiciones

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
¡Parrilla de salida del GP de Abu Dhabi de F1! Filas y posiciones
A qué hora es la carrera de F1 en Abu Dhabi 2025: ¡se decide el título!

A qué hora es la carrera de F1 en Abu Dhabi 2025: ¡se decide el título!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
A qué hora es la carrera de F1 en Abu Dhabi 2025: ¡se decide el título!
McLaren F1
Más de
McLaren F1
Marko mete presión: "Empezar al lado de Verstappen siempre pone nervioso a Norris"

Marko mete presión: "Empezar al lado de Verstappen siempre pone nervioso a Norris"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Marko mete presión: "Empezar al lado de Verstappen siempre pone nervioso a Norris"
McLaren alerta del "peligro" Russell-Leclerc para sentenciar el título

McLaren alerta del "peligro" Russell-Leclerc para sentenciar el título

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
McLaren alerta del "peligro" Russell-Leclerc para sentenciar el título
Norris, decepecionado tras perder la pole, asegura que irá "a por la victoria"

Norris, decepecionado tras perder la pole, asegura que irá "a por la victoria"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Norris, decepecionado tras perder la pole, asegura que irá "a por la victoria"

Últimas noticias

Marko mete presión: "Empezar al lado de Verstappen siempre pone nervioso a Norris"

Marko mete presión: "Empezar al lado de Verstappen siempre pone nervioso a Norris"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Marko mete presión: "Empezar al lado de Verstappen siempre pone nervioso a Norris"
Fórmula E Sao Paulo: Dennis gana y Pepe Martí sufre un accidente

Fórmula E Sao Paulo: Dennis gana y Pepe Martí sufre un accidente

Fórmula E
FE Fórmula E
ePrix de Sao Paulo
Fórmula E Sao Paulo: Dennis gana y Pepe Martí sufre un accidente
Vídeo: fuerte accidente de Pepe Martí en su debut en la Fórmula E

Vídeo: fuerte accidente de Pepe Martí en su debut en la Fórmula E

Fórmula E
FE Fórmula E
ePrix de Sao Paulo
Vídeo: fuerte accidente de Pepe Martí en su debut en la Fórmula E
Antonelli tras caer en Q2: "Simplemente no había agarre y es una pena"

Antonelli tras caer en Q2: "Simplemente no había agarre y es una pena"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Antonelli tras caer en Q2: "Simplemente no había agarre y es una pena"

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros