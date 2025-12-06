Verstappen sueña tras la pole de Abu Dhabi F1, con Norris y Piastri detrás

Con el título en juego a tres bandas entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri, la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1 fue el primer asalto en el que la tensión estaba presente en cada una de las rondas clasificatorias, ya que la posición de salida era clave.

En la Q1, Lewis Hamilton volvió a caer eliminado y Franco Colapinto de nuevo cerró la tabla de tiempos, mientras que en la Q2 también hubo alguna sorpresa, con Carlos Sainz 12º y Andrea Kimi Antonelli 14º.

Finalmente, los 10 pilotos más rápidos pelearon por la pole position y fue Max Verstappen el más rápido con un 1:22.207, por delante de sus dos rivales, con Lando Norris segundo a 0.201s y con Oscar Piastri tercero a 0.230s de distancia.

La cuarta posición de la parrilla será para George Russell tras quedarse a 0.438s de la mejor referencia, por delante de Charles Leclerc que colocó a su Ferrari quinto [+0.523s].

La sexta posición fue para Fernando Alonso y su Aston Martin [+0.595s], con Gabriel Bortoleto séptimo [+0.697s] y Esteban Ocon [+0.706s].

El top 10 de la clasificación lo completarán Isack Hadjar [+0.865s] y Yuki Tsunoda [sin tiempo].

*Resumen completo de la Q1 y la Q2 tras los resultados

Resultados de la clasificación en el GP de Abu Dhabi 2025 de la F1

¿Qué pasó en la Q1 de la clasificación en el GP de Abu Dhabi 2025 de la F1?

La primera ronda clasificatoria empezó con bastante tranquilidad y muy pocas prisas, también con la sorpresa de ver a Hamilton y Gasly con el neumático medio en lugar del blando.

Hulkenberg fue el primero en colocarse en lo alto de la tabla con un 1:23.473, por delante de su compañero Bortoleto y de Stroll, mientras los favoritos retrasaban su salida a la pista.

En cuanto salió Verstappen al asfalto, rápidamente marcó el mejor crono con un 1:23.325, mientras Hadjar se colocaba tercero, Sainz cuarto y Tsunoda quinto.

Alonso, con un gran registro, se aupó a la segunda plaza a 0.092s de Verstappen, por delante incluso de Norris. Aunque la pista parecía estar mejorando mucho, ya que Bearman subió al primer puesto con un 1:23.254, antes de que Russell marcase un 1:23.247, con Piastri tercero a 0.008s.

Tras los primeros intentos, todos entraron a boxes para montar un nuevo juego de blandos y había cinco pilotos que necesitaban mejorar sí o sí para pasar a la Q2: Ocon, Albon, Leclerc, Gasly y Colapinto.

En los últimos minutos de la Q1, Piastri marcó un 1:223.605 para llevarse el mejor registro, por delante de Verstappen, Antonelli, Alonso, Leclerc, Norris y Sainz.

Pero lo emocionante estaba en la parte trasera de la parrilla, donde hubo cinco pilotos que no pudieron escapar de la zona de eliminación en la Q1: Lewis Hamilton, Alex Albon, Nico Hulkenberg, Pierre Gasly y Franco Colapinto, que volverá a cerrar la parrilla de salida una vez más.

Resultados de la Q1 de la clasificación en el GP de Abu Dhabi 2025 de la F1

¿Qué pasó en la Q2 de la clasificación en el GP de Abu Dhabi 2025 de la F1?

La segunda ronda clasificatoria también empezó con mucha calma, aunque uno de los primeros en salir a la pista en esta ocasión fue Verstappen, que lo hizo con neumáticos usados para marcar un 1:22.912.

Con blandos nuevos, sólo Russell y Norris superaron al holandés, con el de Mercedes colocándose en lo más alto gracias a su 1:22.730. Por detrás, Piastri era cuarto, con Alonso quinto, Bortoleto sexto, Stroll séptimo, Sainz octavo, Ocon noveno y Leclerc décimo.

Verstappen hizo otra vuelta con gomas nuevas y se colocó segundo a 0.022s de Russell. En ese momento, todos regresaron a boxes y Hadjar, Tsunoda, Antonelli, Bearman y Lawson necesitaban mejorar sus cronos para acceder a la Q3.

En los últimos minutos de la Q2, nadie pudo superar el crono anterior de Russell, pero todas las miradas estaban en la zona de eliminación, donde nada se decidió hasta la bandera a cuadros.

Finalmente, los eliminados en la segunda ronda fueron: Oliver Bearman, Carlos Sainz, Liam Lawson, Andrea Kimi Antonelli y Lance Stroll.

Resultados de la Q2 de la clasificación en el GP de Abu Dhabi 2025 de la F1